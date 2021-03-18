Ещё 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2544.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 114 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 743 человек. Выздоровели 40 869 человек (+135 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 37, Бийск – 16, Рубцовск – 10, Павловский район – 6, Заринск, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Бийский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Родинский, Табунский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Алейский, Быстроистокский, Кулундинский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находится 301 пациент, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаётся свободной 591 койка.