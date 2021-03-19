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Грамотные решения и сплочённая команда. Как депутаты оценивают работу мэрии Барнаула

, ИА "Амител"
Глава города Вячеслав Франк выступил с отчётом перед гордумой
Фото: пресс-служба 'Единой России'

Фото: пресс-служба "Единой России"

Перед отчётом главы Барнаула Вячеслава Франка депутаты из Госдумы, Алтайского Заксобрания и Барнаульской гордумы поделились мнениями о работе городской администрации.

Как отмечает депутат регионального парламента Дмитрий Аганов, в краевой столице сложилась эффективная практика взаимодействия двух ветвей власти – представительной и исполнительной.

Дмитрий Аганов, замсекретаря Барнаульского отделения "Единой России" по взаимодействию с АКЗС:

"Мы – депутаты АКЗС – видим, как местная власть заинтересована не только в открытом диалоге с нами, но и в реализации конкретных проектов. И это не может не радовать. Невзирая на все сложности прошедшего года, администрация города оперативно принимала грамотные решения. Так, мы сдали в эксплуатацию детский сад во Власихе, а благодаря выделению горадминистрацией дополнительного земельного участка у жителей микрорайонов Спутник и Авиатор вскоре появится школа оптимальной вместимости, хотя изначально планировалось строительство малогабаритного учреждения. Без активного участия муниципалитета и депутатов посёлки Барнаула не смогли бы выработать положительную практику участия в региональном проекте поддержки местных инициатив. К примеру, сообща нам удалось обустроить детскую площадку в посёлке Лесном".

Краевой избранник считает, что муниципальной власти, несмотря на пандемию коронавируса, удалось сохранить практику диалога с экспертным сообществом по наиболее острым вопросам развития краевого центра.

"Администрация города находила возможность, пусть и не в привычном формате круглых столов, сбора экспертных мнений в части застройки территорий, поддержки экономики, вопросов миграции", – обратил внимание депутат.

По мнению депутата Госдумы от Алтайского края Натальи Кувшиновой, власти Барнаула проводят результативную патриотическую работу со всеми жителями города – от юных барнаульцев до старшего поколения.

Наталья Кувшинова, член президиума регионального политсовета "Единой России":

"В последнее время мы видим, насколько актуализировалась тема патриотического воспитания подрастающего поколения. Как депутат Государственной Думы, член комитета по делам молодёжи я занимаюсь и вопросами воспитания подрастающего поколения. Анализируя работу в разных регионах и муниципалитетах, с гордостью могу отметить, что Барнаул – тот город, где в фокусе повышенного внимания власти находится патриотическое воспитание молодёжи как в части работы со школьниками, студентами по реализации патриотических проектов, так и в части повышения уровня знаний по истории Отечества, популяризации подвигов героев – уроженцев Барнаула".

В качестве примера политик называет проект "Город трудовой доблести", в рамках которого местному отделению "Единой России" и администрации города удалось объединить свыше 190 тысяч барнаульцев.

"В прошлом году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было учреждено специальное звание – "Город трудовой доблести", увековечивающее подвиги тружеников городов, которые делали всё возможное для приближения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За короткий срок партийцам и городской администрации удалось запустить масштабную кампанию в поддержку присвоения Барнаулу столь высокого звания, а также найти уникальные и ранее неизвестные широкой общественности факты трудовых подвигов горожан. Как результат – безоговорочная поддержка горожан и получение положительного экспертного заключения Российской академии наук. Безусловно, этот итог – результат чёткой и слаженной работы команды администрации города во главе с Вячеславом Франком. В настоящее время мы ждём важной точки реализации этого проекта – решения оргкомитета "Победа" по присвоению почётного звания нашему городу", – подчеркнула Наталья Кувшинова.

Ещё один плюс команды городской администрации – умение слышать представителей бизнес-сообщества. В этом убеждён депутат гордумы, директор барнаульского автоцентра "Камаз" Александр Лисицын:

"Власть знает потребности предпринимателей, а главное – оперативно реагирует на возникающие вопросы, максимально погружаясь в каждую проблему. Кроме того, глава города и его команда не боятся советоваться с экспертами в какой-либо области, принимая на вооружение только лучшие практики. Простой пример такой открытости – недавно возрождённая коллегия администрации города, куда вошли наиболее сильные представители бизнес-сообщества, готовые вместе с властью заниматься решением проблем родного города. Нам, конечно же, такой подход очень импонирует. Надеюсь, что и в дальнейшем диалог между предпринимателями и представителями власти продолжится в конструктивном русле. Ведь важно, чтобы как бизнес работал на благо города, так и власть поддерживала развитие бизнеса"..

Также городской депутат отметил внимание представителей исполнительной власти к проблемам каждого уголка краевого центра.

"Мы проводим большую работу с ТОСами, образовательными учреждениями Ленинского района. Хочу подчеркнуть, что ни одна проблема, которую мы доносили до администрации, не осталась без должного внимания и решения", – сказал Лисицын.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

19.03.2021 11:07
Гость

Вот проститутки!

19.03.2021 11:22
- гость -

Наверное я глубокий пессимист, но у меня как то сразу вспомнилось как организовывали ковидный центр, а потом прикрыли , как отремонтировали дом а потом признали под снос и много много другого. Как среди этой работы можно найти положительное я не могу понять?! Это просто фиаско

19.03.2021 11:29
гость

"тот город, где в фокусе повышенного внимания власти находится патриотическое воспитание молодёжи"
Может быть все - таки у Франка и города другие задачи? Может не надо патриотизмом заниматься, а выполнять свои непосредственные задачи, тогда и патриотизм появится сам собой?

19.03.2021 11:31
Гость

Превратили город Б в дыру АУЛ. И ещё кичатся этим . Самый бедный регион России и эта дыра Б.какая сплочённа,я команда. ? Нищета и маразм чиновников здесь вдали от цивилизации. Пустобрёхи .

19.03.2021 11:33
- гость -

Эффективность работы чиновников и развития эекономики определяется приростом населения. Всё!

19.03.2021 11:36
- гость -

Верните народу выборы мэра!

19.03.2021 11:42
гость

"насколько актуализировалась тема патриотического воспитания подрастающего поколения"
Зашибись достижение!!! Это итоги работы за год? ))))))) Самим то не стыдно, госпожа Кувшинова? Таких итогов от вас ждут жители города?

19.03.2021 11:45
- гость -

Рука руку моет. Посмешища.. .

19.03.2021 11:56
- гость -

А что на это сказал в своих произведениях дедушка Крылов.

19.03.2021 12:31
гость

"кампанию в поддержку присвоения Барнаулу столь высокого звания"
" Безусловно, этот итог – результат чёткой и слаженной работы команды администрации города во главе с Вячеславом Франком"
Даже сама не поняла что сказала. Получается работа Франка заключается в присвоении звания, а не реальной работы на благо города, чтобы не званиями гордиться, а самим городом.

19.03.2021 12:38
- гость -

Позорище

19.03.2021 13:03
Гость

Читаешь и диву даёшься. Как на пустом месте можно так себя расхвалить. "Власть оперативно реагирует...", ".. бизнес- сообщества готовы заниматься проблемами города", "диалоги", и т. д. Одни красивые слова. Сколько за год умерло, сколько уезжает и молодёжи, умной молодёжи, и, взрослого, трудоспособного населения. Что сделано, чтобы этого не происходило?! Город, несмотря на активное строительство, а зачастую это просто точечное строительство, становится все больше похожим на большую деревню. Все пытаются выжать из него как можно больше, думая при этом только об улучшении своего благосостояния, но не об улучшении качества жизни в крае и городе в частности, и сохранении и улучшении его внешнего вида. Безобразие! Неужели ни у кого нет амбиций, желания из любви к краю увековечить имя свое в будущей памяти сограждан своими благими делами во благо своей малой Родины. Очень грустно! Бедный (сирота), нищий край...

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