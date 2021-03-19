Перед отчётом главы Барнаула Вячеслава Франка депутаты из Госдумы, Алтайского Заксобрания и Барнаульской гордумы поделились мнениями о работе городской администрации.

Как отмечает депутат регионального парламента Дмитрий Аганов, в краевой столице сложилась эффективная практика взаимодействия двух ветвей власти – представительной и исполнительной.

Дмитрий Аганов, замсекретаря Барнаульского отделения "Единой России" по взаимодействию с АКЗС:

"Мы – депутаты АКЗС – видим, как местная власть заинтересована не только в открытом диалоге с нами, но и в реализации конкретных проектов. И это не может не радовать. Невзирая на все сложности прошедшего года, администрация города оперативно принимала грамотные решения. Так, мы сдали в эксплуатацию детский сад во Власихе, а благодаря выделению горадминистрацией дополнительного земельного участка у жителей микрорайонов Спутник и Авиатор вскоре появится школа оптимальной вместимости, хотя изначально планировалось строительство малогабаритного учреждения. Без активного участия муниципалитета и депутатов посёлки Барнаула не смогли бы выработать положительную практику участия в региональном проекте поддержки местных инициатив. К примеру, сообща нам удалось обустроить детскую площадку в посёлке Лесном".

Краевой избранник считает, что муниципальной власти, несмотря на пандемию коронавируса, удалось сохранить практику диалога с экспертным сообществом по наиболее острым вопросам развития краевого центра.

"Администрация города находила возможность, пусть и не в привычном формате круглых столов, сбора экспертных мнений в части застройки территорий, поддержки экономики, вопросов миграции", – обратил внимание депутат.

По мнению депутата Госдумы от Алтайского края Натальи Кувшиновой, власти Барнаула проводят результативную патриотическую работу со всеми жителями города – от юных барнаульцев до старшего поколения.

Наталья Кувшинова, член президиума регионального политсовета "Единой России":

"В последнее время мы видим, насколько актуализировалась тема патриотического воспитания подрастающего поколения. Как депутат Государственной Думы, член комитета по делам молодёжи я занимаюсь и вопросами воспитания подрастающего поколения. Анализируя работу в разных регионах и муниципалитетах, с гордостью могу отметить, что Барнаул – тот город, где в фокусе повышенного внимания власти находится патриотическое воспитание молодёжи как в части работы со школьниками, студентами по реализации патриотических проектов, так и в части повышения уровня знаний по истории Отечества, популяризации подвигов героев – уроженцев Барнаула".

В качестве примера политик называет проект "Город трудовой доблести", в рамках которого местному отделению "Единой России" и администрации города удалось объединить свыше 190 тысяч барнаульцев.

"В прошлом году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было учреждено специальное звание – "Город трудовой доблести", увековечивающее подвиги тружеников городов, которые делали всё возможное для приближения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За короткий срок партийцам и городской администрации удалось запустить масштабную кампанию в поддержку присвоения Барнаулу столь высокого звания, а также найти уникальные и ранее неизвестные широкой общественности факты трудовых подвигов горожан. Как результат – безоговорочная поддержка горожан и получение положительного экспертного заключения Российской академии наук. Безусловно, этот итог – результат чёткой и слаженной работы команды администрации города во главе с Вячеславом Франком. В настоящее время мы ждём важной точки реализации этого проекта – решения оргкомитета "Победа" по присвоению почётного звания нашему городу", – подчеркнула Наталья Кувшинова.

Ещё один плюс команды городской администрации – умение слышать представителей бизнес-сообщества. В этом убеждён депутат гордумы, директор барнаульского автоцентра "Камаз" Александр Лисицын:

"Власть знает потребности предпринимателей, а главное – оперативно реагирует на возникающие вопросы, максимально погружаясь в каждую проблему. Кроме того, глава города и его команда не боятся советоваться с экспертами в какой-либо области, принимая на вооружение только лучшие практики. Простой пример такой открытости – недавно возрождённая коллегия администрации города, куда вошли наиболее сильные представители бизнес-сообщества, готовые вместе с властью заниматься решением проблем родного города. Нам, конечно же, такой подход очень импонирует. Надеюсь, что и в дальнейшем диалог между предпринимателями и представителями власти продолжится в конструктивном русле. Ведь важно, чтобы как бизнес работал на благо города, так и власть поддерживала развитие бизнеса"..

Также городской депутат отметил внимание представителей исполнительной власти к проблемам каждого уголка краевого центра.

"Мы проводим большую работу с ТОСами, образовательными учреждениями Ленинского района. Хочу подчеркнуть, что ни одна проблема, которую мы доносили до администрации, не осталась без должного внимания и решения", – сказал Лисицын.