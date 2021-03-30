75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 30 марта

До 75 единиц техники вывозят снег с дорог и тротуаров Барнаула во вторник, 30 марта. Также 95 дворников и 33 грузчика вручную очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за прошедшую ночь с городских улиц вывезли свыше 1,35 тысячи кубометров снега. На линии работали 65 спецмашин.

"Снег вывозили с участков улиц Солнечная Поляна, Энтузиастов, Солнцева, Малахова, Партизанской, Пушкина, Кутузова, Гоголя, 1-й Западной", – уточнили в администрации Барнаула.

Напомним, что 30 марта в краевой столице прогнозируют снег, метель и порывистый ветер. Столбики термометров в светлое время суток покажут от -1 до +1 градуса.