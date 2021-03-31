Такой день. Мэр-хорошист и кража из банкомата в Барнауле

Минздрав Алтайского края назначил проверку после жалобы жительницы Барнаула на путаницу с вакцинацией – её мужу вместо прививки от гепатита и дифтерии ввели препарат против COVID-19.

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 43-е место из 88 в национальном рейтинге мэров. В рейтинге за август-ноябрь 2020-го Франк занимал 42-е место.

В связи с поправками к Конституции РФ власти Алтайского края скорректируют устав региона. В документе закрепят семейные ценности, право на достойную оплату труда и определят совместные компетенции региональных и федеральных властей по другим вопросам.

Таксист на автомобиле Skoda Octavia вылетел с дороги и въехал в нежилой дом в селе Гуселетово Алтайского края. Мужчина скончался на месте.

Доля городского населения в Алтайском крае выросла до 57,2%. К 2010 году этот показатель увеличился на 1,5% по отношению к 2002-му, а сейчас рост составил 2,5 процентного пункта.

Кладбище в барнаульском посёлке Гоньба закрылось 31 марта. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Существует лишь несколько исключений для захоронений: участки, зарезервированные для погребения близких родственников усопшего, погребение в семейных захоронениях и погребение урн с прахом в родственные могилы.

Виктор Томенко одобрил план приватизации имущества на 2021-2023 годы. В текущем году региональная казна получит от реализации имущества не менее 112 млн рублей. И столько же ежегодно до 2023-го.

Неизвестные похитили более 3 млн рублей из банкомата ВТБ в Барнауле. Злоумышленники взломали устройство в здании на улице Воровского, 108в, и скрылись с места преступления.

98 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 47 137 человек. Выздоровели 42 198 человек (+119 за сутки). Умерли девять пациентов, которые болели COVID-19. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2694.