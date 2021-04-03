Такой день. Арест барнаульца за подготовку теракта и медаль для Дмитрия Попова

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил ходатайство правоохранителей о заключении под стражу 20-летнего горожанина, который собирался устроить взрыв в мечети. Молодой человек проведёт под стражей ближайшие два месяца.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил медаль "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Также награды удостоились ещё несколько человек.

Около десяти частных домов в Бийске остались без газа. Жалобы на отсутствие топлива поступают от жителей разных районов наукограда. Ожидается, что топливо появится у горожан только после 5 или 6 апреля.

Известная активистка из Алтайского края Мария Бутина сравнила колонию во Владимирской области, где находится оппозиционер Алексей Навальный, с пионерским лагерем. По словам Бутиной, в её родном селе Косиха есть гостиница, где условия проживания значительно хуже. Однако любопытно, что в этом населённом пункте нет ни одной гостиницы.

В Алтайском крае зарегистрировали 96 новых случаев COVID-19, ещё 12 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 47 426 человек, а количество смертей достигло 2728.

В Павловском районе полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке пяти сырорастущих берёз. Как оказалось, мужчине было лень искать сухостой, и он спилил первые попавшиеся деревья.

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Барнауле, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. Выяснилось, что когда ребёнок оказался под колёсами автомобиля, он переходил дорогу в неположенном месте.