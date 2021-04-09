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Новости

"Идейные" вандалы накрасили ногти скульптуре в Барнауле

, ИА "Амител"
Теперь хулиганам придётся отмывать арт-объект
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Арт-объект, символизирующий заботу человека о природе, подвергся атаке необычных вандалов, которые разукрасили только ногти, не тронув больше ничего. Об этом сообщает "Катунь 24".

Полицейские установили личности подозреваемых. Они утверждают, что восхищены композицией, которая расположена на берегу Барнаулки на проспекте Социалистическом, и хотели сделать её ещё лучше.

"Молодые люди такие серьёзные. Я бы не сказал, что они какие-то хулиганы. Просто у них точка зрения другая, отличная от всего, – рассказал руководитель проекта открытой школы "Чистые берега" Виталий Аверьянов. – Они говорят: "Нам очень понравилась, вдохновила эта композиция, поэтому мы захотели сделать её лучше". Если честно, для меня это было непонятно".

После беседы с одним из создателей инсталляции молодые люди пообещали, что смоют с неё свои "улучшения". Приступить к работе планируют уже 9 апреля.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.04.2021 14:27
гость

нам очень понравилась, вдохновила эта композиция, поэтому мы захотели сделать ее лучше

Потролили

9.04.2021 14:34
Митенька ржевский

Молодцы! Жду с нетерпением, когда кто-нибудь почистит сапоги Целиннику и намотает свежие онучи Осеменителю на пл. Октября.

9.04.2021 14:45
- гость -

так гораздо лучше стало, можно каждый месяц менять дизайн

9.04.2021 14:51
гость

Уберите эти пальцы, самое настоящее уродство.

9.04.2021 14:53
гость

Жду с нетерпением, когда кто-нибудь почистит сапоги Целиннику

Уже чистили сапожки, как-то после субботника покрасили серебрянкой .

9.04.2021 15:23
Гость

Что это!!!??? Памятник похороненным заживо? Или зомбакам?

9.04.2021 15:30
- гость -

Арт-объект, символизирующий заботу человека о природе

и где тут символ заботы?

9.04.2021 15:37
- гость -

"и где тут символ заботы?"
Между рук должно было быть дерево.

9.04.2021 15:43
Гость

9.04.2021 15:37
- гость -
Тот,кто должен был посадить дерево,не пришёл?

9.04.2021 16:29
гость


9.04.2021 15:43
Гость
Тот,кто должен был посадить дерево,не пришёл?

торчит прутик один одинешеньки, там куча денег ушла), надо убрать зомби пальцы, посадить кусты

9.04.2021 20:41
gorca

Пока читала заметку все лумаоа,как обощаать сей шедевр,а зря-наро уде прилумал Точно-это зомби!Кто автор сего шедевра!

9.04.2021 20:41
gorca

Думала

9.04.2021 22:28
South

Безобразная, конечно, скульптура. Как будто из-под земли торчат бледные пальцы трупа.
Если ЭТИМ пытались изобразить "заботу человека о природе", то лучше бы просто посадили деревья или кусты. Т.е. кусочек природы.

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