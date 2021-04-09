"Идейные" вандалы накрасили ногти скульптуре в Барнауле

Арт-объект, символизирующий заботу человека о природе, подвергся атаке необычных вандалов, которые разукрасили только ногти, не тронув больше ничего. Об этом сообщает "Катунь 24".

Полицейские установили личности подозреваемых. Они утверждают, что восхищены композицией, которая расположена на берегу Барнаулки на проспекте Социалистическом, и хотели сделать её ещё лучше.

"Молодые люди такие серьёзные. Я бы не сказал, что они какие-то хулиганы. Просто у них точка зрения другая, отличная от всего, – рассказал руководитель проекта открытой школы "Чистые берега" Виталий Аверьянов. – Они говорят: "Нам очень понравилась, вдохновила эта композиция, поэтому мы захотели сделать её лучше". Если честно, для меня это было непонятно".

После беседы с одним из создателей инсталляции молодые люди пообещали, что смоют с неё свои "улучшения". Приступить к работе планируют уже 9 апреля.