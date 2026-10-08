Ультражесткие решения. ЦБ с пессимизмом смотрит на ключевую ставку и поблажек не обещает

В 2027 году Банк России обещает снижение "ключа", но не так быстро, как хотел бы бизнес

08 октября 2026, 09:15, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Опубликованный прогноз ЦБ РФ движения ключевой ставки в 2027 году отражается растущий пессимизм банкиров по поводу ситуации в российской экономике. Однако регулятор ситуацию не драматизирует и надеется на плавное опускание "ключа".

Зато вопрос снижения инфляции может остаться нерешенным из-за множества рисков, с которыми сталкивается российская экономика. Подробности – в материале amic.ru.

Базовый сценарий рулит

Пока аналитики и бизнесмены рассуждают, что будет с "ключом" в ближайшем будущем, Банк России (ЦБ) представил в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 гг" четыре траектории движения ключевой ставки в 2027-м.

В документе содержится четыре традиционных сценария: базовый, проинфляционный, дезинфляционный, а также рисковый.

Базовый вариант ("мягкая посадка") считается основным, наиболее вероятным, по мнению аналитиков ЦБ. Он предусматривает ставку 13-14% в начале года со снижением к декабрю до 9-10%. Средняя готовая ставка – 10,5-12,5%, рост экономики – 3%, инфляция достигнет 4%.

Этот вариант был ранее представлен на июльском заседании Совета директоров ЦБ, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая:

"Он предполагает, что в 2027 году под влиянием проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) инфляция должна снизиться до 4% и будет находиться вблизи этого показателя в дальнейшем. В базовом сценарии заложено также ожидание постепенного сокращения структурного первичного дефицита федерального бюджета с 2% ВВП в 2026 году до 1% в 2027 году, 0,5% в 2028 году и нулевого уровня в 2029 году", - сообщила она amic.ru.

Следующим по степени вероятности является проинфляционный сценарий. Он предусматривает высокий спрос и более низкое предложение, на это могут повлиять высокие бюджетные расходы. Средняя ставка за год составит 13-15% - практически на том же уровне, что и сегодня.

Коридор для "ключа"

Далее следует дезинфляционный вариант – самый благоприятный для бизнеса, однако в него специалисты Банка России, как видим, верят меньше. Он прогнозирует успешную адаптацию экономики к различным рискам, эффективное перераспределение ресурсов между отраслями, а также ускоренный рост предложения, в том числе при помощи ИИ – можно сказать, мечта футуристов, когда нейросеть становится мотором решения хозяйственных вопросов.

Средняя годовая ставка в этой траектории составляет 9-11%, а в конце года опускается до 8%. Красиво, но, увы, маловыполнимо, считают в ЦБ. При воплощении этого сценария от снижения ставки в выигрыше будут держатели длинных облигаций с фиксированным купоном.

Правда, в самый неприятный сценарий – рисковый – специалисты ЦБ верят меньше всего. Согласно ему, ставка в 2027-м взлетит до 19-21%, а в некоторые месяцы способна достичь даже 24-25%. Этот путь, как и проинфляционный, выведет в приоритет короткие ценные бумаги, держатели которых потеряют меньше всего от роста ставки. Но такое развитие событий ЦБ ожидает в случае глобального финансового кризиса наподобие того, что случился в 2008 году. Одной из причин столь мощного удара по экономике может стать перегрев в секторе искусственного интеллекта и накопления кредитных рисков.

Как видим, общий прогноз допускает значение ставки в коридоре от 8 до 25%, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции.

Слишком много рисков

Прогнозировать ключевую ставку сегодня весьма непросто из-за высокой степени неопределенности, замечает Ольга Беленькая:

"Все зависит от внутренних и внешних факторов и соотношения проинфляционных и дезинфляционных рисков. Банк России акцентирует внимание на том, что траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и её закрепление на целевом уровне в дальнейшем. Как правило, при составлении такого прогноза берется основной вариант и три альтернативных".

Основные различия между сценариями связаны с соотношением внутреннего спроса и производственных возможностей, рассказывает Ольга Беленькая:

"Например, проинфляционное влияние вызываться более стимулирующей бюджетной политикой, сохранением или обострением конкуренции за работников на рынке труда - в этом случае зарплаты продолжат расти темпами существенно выше производительности. Кроме того, инфляцию могут подталкивать расширение протекционистских мер, ограниченное предложение из-за санкций, снижение цен на нефть и объемов экспорта и так далее".

В то же время на снижение инфляции работают расширение предложения за счет более высокой производительности, более быстрое охлаждение внутреннего спроса. Но эти факторы будут зависеть от бюджетной политики, геополитических факторов и состояния мировой экономики, считает специалист.

Портал Rusbonds обращает внимание, что в упомянутом выше прогнозе изменились формулировки, затрагивающие изменения "ключа". Вместо прежней - "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", появилась другая: "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке". Это говорит о более пессимистичных ожиданиях регулятора.

Октябрьская ультражесткость

Кстати, в текущем году предстоит еще два заседания Совета директоров Банка России по "ключевому" вопросу – в октябре и декабре. И прогнозы относительно ставки в настоящее время весьма противоречивы. Например, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов не исключает, что на декабрьском заседании бизнесу может быть сделан "новогодний подарок" в виде понижения на 0,25 п.п. после осенней паузы.

"Есть у аналитиков народная примета: октябрьское заседание Банка России обычно ультражесткое. А в 2025 году было радикальное изменение среднесрочного прогноза и прогнозной траектории ключевой ставки, которая не пересекалась с предыдущим прогнозом. Это тоже признак ультражесткости заседания", - приводит его высказывание РБК.

На предстоящем заседании 23 октября Банк России будет уточнять свой макропрогноз, напоминает Ольга Беленькая:

"При этом вывод, сделанный на июльском заседании об увеличении рисков повышения инфляции, остается актуальным. На это влияют более высокие, чем было объявлено ранее, темпы индексации регулируемых тарифов, предлагаемыми в бюджетном пакете. Также следует учесть более продолжительный период выбытия производственных и логистических мощностей, чем предполагалось в июльском прогнозе".

Также сохраняются высокие темпы роста корпоративного кредитования, растут инфляционные ожидания. Играют роль и внешние условия - последствия затяжного конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики, повышение процентных ставок в мире, ограничение физических возможностей российского экспорта, новые санкции, перечисляет Беленькая.

Поблажек не будет

Конечно, бизнесу сегодня более предпочтительна ключевая ставка на уровне менее 10%, как показывают опросы предпринимателей, рассказывает Ольга Беленькая:

"В целом с этим можно согласиться, но при этом надо учитывать, что это относится скорее к частному бизнесу, привлекающему кредитные ресурсы на рыночных условиях. При этом часть предприятий менее чувствительна к процентной политике Банка России, так как может опираться на госзаказ и субсидируемые процентные ставки по кредитам. К тому же ключевая ставка – далеко не единственный фактор, влияющий сейчас на экономическую активность и инвестиции".

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в целом согласен с базовым вариантом ЦБ.

"Учитывая нынешнюю экономическую и финансовую нестабильность, такие прогнозы Банка России дают хоть какие-то ориентиры. На мой взгляд, в будущем году ставка будет стремиться к 10%. И на этом уровне стабилизируется. Не стоит ожидать, конечно, что она снизится до 4,25%, как это было в ковидный период. Таких поблажек не будет. Сейчас снижение будет очень плавным в силу влияния СВО с огромным бюджетным дефицитом", - поделился он своим мнением с amic.ru.

По его мнению, инфляция будет на уровне 6,7-6,8%.