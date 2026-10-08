Ультражесткие решения. ЦБ с пессимизмом смотрит на ключевую ставку и поблажек не обещает
В 2027 году Банк России обещает снижение "ключа", но не так быстро, как хотел бы бизнес
08 октября 2026, 09:15, ИА Амител
Опубликованный прогноз ЦБ РФ движения ключевой ставки в 2027 году отражается растущий пессимизм банкиров по поводу ситуации в российской экономике. Однако регулятор ситуацию не драматизирует и надеется на плавное опускание "ключа".
Зато вопрос снижения инфляции может остаться нерешенным из-за множества рисков, с которыми сталкивается российская экономика. Подробности – в материале amic.ru.
Базовый сценарий рулит
Пока аналитики и бизнесмены рассуждают, что будет с "ключом" в ближайшем будущем, Банк России (ЦБ) представил в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 гг" четыре траектории движения ключевой ставки в 2027-м.
В документе содержится четыре традиционных сценария: базовый, проинфляционный, дезинфляционный, а также рисковый.
Базовый вариант ("мягкая посадка") считается основным, наиболее вероятным, по мнению аналитиков ЦБ. Он предусматривает ставку 13-14% в начале года со снижением к декабрю до 9-10%. Средняя готовая ставка – 10,5-12,5%, рост экономики – 3%, инфляция достигнет 4%.
Этот вариант был ранее представлен на июльском заседании Совета директоров ЦБ, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая:
"Он предполагает, что в 2027 году под влиянием проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) инфляция должна снизиться до 4% и будет находиться вблизи этого показателя в дальнейшем. В базовом сценарии заложено также ожидание постепенного сокращения структурного первичного дефицита федерального бюджета с 2% ВВП в 2026 году до 1% в 2027 году, 0,5% в 2028 году и нулевого уровня в 2029 году", - сообщила она amic.ru.
Следующим по степени вероятности является проинфляционный сценарий. Он предусматривает высокий спрос и более низкое предложение, на это могут повлиять высокие бюджетные расходы. Средняя ставка за год составит 13-15% - практически на том же уровне, что и сегодня.
Коридор для "ключа"
Далее следует дезинфляционный вариант – самый благоприятный для бизнеса, однако в него специалисты Банка России, как видим, верят меньше. Он прогнозирует успешную адаптацию экономики к различным рискам, эффективное перераспределение ресурсов между отраслями, а также ускоренный рост предложения, в том числе при помощи ИИ – можно сказать, мечта футуристов, когда нейросеть становится мотором решения хозяйственных вопросов.
Средняя годовая ставка в этой траектории составляет 9-11%, а в конце года опускается до 8%. Красиво, но, увы, маловыполнимо, считают в ЦБ. При воплощении этого сценария от снижения ставки в выигрыше будут держатели длинных облигаций с фиксированным купоном.
Правда, в самый неприятный сценарий – рисковый – специалисты ЦБ верят меньше всего. Согласно ему, ставка в 2027-м взлетит до 19-21%, а в некоторые месяцы способна достичь даже 24-25%. Этот путь, как и проинфляционный, выведет в приоритет короткие ценные бумаги, держатели которых потеряют меньше всего от роста ставки. Но такое развитие событий ЦБ ожидает в случае глобального финансового кризиса наподобие того, что случился в 2008 году. Одной из причин столь мощного удара по экономике может стать перегрев в секторе искусственного интеллекта и накопления кредитных рисков.
Как видим, общий прогноз допускает значение ставки в коридоре от 8 до 25%, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции.
Слишком много рисков
Прогнозировать ключевую ставку сегодня весьма непросто из-за высокой степени неопределенности, замечает Ольга Беленькая:
"Все зависит от внутренних и внешних факторов и соотношения проинфляционных и дезинфляционных рисков. Банк России акцентирует внимание на том, что траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и её закрепление на целевом уровне в дальнейшем. Как правило, при составлении такого прогноза берется основной вариант и три альтернативных".
Основные различия между сценариями связаны с соотношением внутреннего спроса и производственных возможностей, рассказывает Ольга Беленькая:
"Например, проинфляционное влияние вызываться более стимулирующей бюджетной политикой, сохранением или обострением конкуренции за работников на рынке труда - в этом случае зарплаты продолжат расти темпами существенно выше производительности. Кроме того, инфляцию могут подталкивать расширение протекционистских мер, ограниченное предложение из-за санкций, снижение цен на нефть и объемов экспорта и так далее".
В то же время на снижение инфляции работают расширение предложения за счет более высокой производительности, более быстрое охлаждение внутреннего спроса. Но эти факторы будут зависеть от бюджетной политики, геополитических факторов и состояния мировой экономики, считает специалист.
Портал Rusbonds обращает внимание, что в упомянутом выше прогнозе изменились формулировки, затрагивающие изменения "ключа". Вместо прежней - "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", появилась другая: "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке". Это говорит о более пессимистичных ожиданиях регулятора.
Октябрьская ультражесткость
Кстати, в текущем году предстоит еще два заседания Совета директоров Банка России по "ключевому" вопросу – в октябре и декабре. И прогнозы относительно ставки в настоящее время весьма противоречивы. Например, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов не исключает, что на декабрьском заседании бизнесу может быть сделан "новогодний подарок" в виде понижения на 0,25 п.п. после осенней паузы.
"Есть у аналитиков народная примета: октябрьское заседание Банка России обычно ультражесткое. А в 2025 году было радикальное изменение среднесрочного прогноза и прогнозной траектории ключевой ставки, которая не пересекалась с предыдущим прогнозом. Это тоже признак ультражесткости заседания", - приводит его высказывание РБК.
На предстоящем заседании 23 октября Банк России будет уточнять свой макропрогноз, напоминает Ольга Беленькая:
"При этом вывод, сделанный на июльском заседании об увеличении рисков повышения инфляции, остается актуальным. На это влияют более высокие, чем было объявлено ранее, темпы индексации регулируемых тарифов, предлагаемыми в бюджетном пакете. Также следует учесть более продолжительный период выбытия производственных и логистических мощностей, чем предполагалось в июльском прогнозе".
Также сохраняются высокие темпы роста корпоративного кредитования, растут инфляционные ожидания. Играют роль и внешние условия - последствия затяжного конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики, повышение процентных ставок в мире, ограничение физических возможностей российского экспорта, новые санкции, перечисляет Беленькая.
Поблажек не будет
Конечно, бизнесу сегодня более предпочтительна ключевая ставка на уровне менее 10%, как показывают опросы предпринимателей, рассказывает Ольга Беленькая:
"В целом с этим можно согласиться, но при этом надо учитывать, что это относится скорее к частному бизнесу, привлекающему кредитные ресурсы на рыночных условиях. При этом часть предприятий менее чувствительна к процентной политике Банка России, так как может опираться на госзаказ и субсидируемые процентные ставки по кредитам. К тому же ключевая ставка – далеко не единственный фактор, влияющий сейчас на экономическую активность и инвестиции".
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в целом согласен с базовым вариантом ЦБ.
"Учитывая нынешнюю экономическую и финансовую нестабильность, такие прогнозы Банка России дают хоть какие-то ориентиры. На мой взгляд, в будущем году ставка будет стремиться к 10%. И на этом уровне стабилизируется. Не стоит ожидать, конечно, что она снизится до 4,25%, как это было в ковидный период. Таких поблажек не будет. Сейчас снижение будет очень плавным в силу влияния СВО с огромным бюджетным дефицитом", - поделился он своим мнением с amic.ru.
По его мнению, инфляция будет на уровне 6,7-6,8%.
"На нее оказывает влияние рост денежной массы, вызванный госрасходами. Если бы у нас был нормальный фондовый рынок, он бы аккумулировал деньги, как это происходит в США. Но этот рынок у нас показывает отрицательную доходность, поэтому объем денежной массы будет оставаться очень большим", - заключил экономист.
09:20:28 08-10-2026
Решено добивать получается, случайно выживших
09:32:06 08-10-2026
Гость (09:20:28 08-10-2026) Решено добивать получается, случайно выживших...
Выживет тот, кто живёт на свои средства, а не на заёмные
09:47:32 08-10-2026
Чучмек (09:32:06 08-10-2026) Выживет тот, кто живёт на свои средства, а не на заёмные... Вы хоть отдаленно представляете как работает бизнес? Это вы мороженое и чупачупс себе можете купить на свои. А телевизор уже в кредит
09:26:35 08-10-2026
не надо нас пугать.
,, Гараж"
Бурков.
09:43:57 08-10-2026
Живут хорошо все те кто приближен к воензаказам и бюджетным деньгам, все остальные выживают и доживают.....
10:37:51 08-10-2026
медведь-шатун (09:43:57 08-10-2026) Живут хорошо все те кто приближен к воензаказам и бюджетным ... Мы китайское чвк?
11:16:25 08-10-2026
Гость (10:37:51 08-10-2026) Мы китайское чвк?...
Скорее мы китайское прокси... как хуситы у ирана
14:10:07 08-10-2026
Гость (11:16:25 08-10-2026) Скорее мы китайское прокси... как хуситы у ирана... Хуситы у Ирана,а Иран у Китая
09:55:15 08-10-2026
банки и цб - работают на развал.
дело чубайса, ельцина и гайдара - живет и процветает
10:01:44 08-10-2026
Трагати (09:55:15 08-10-2026) банки и цб - работают на развал.дело чубайса, ельцина и ... на 2 минуты опередили)) Да, фактически большая группа людей, под рой разных слов сознательно тормозит развитие страны
09:57:25 08-10-2026
Пройдет немного времени и выяснится, что руководство ЦБ и Рыжий Толик Живущий в Израиле +прочие = одна команда, которая работала не в интересах России
10:05:30 08-10-2026
Гость (09:57:25 08-10-2026) Пройдет немного времени и выяснится, что руководство ЦБ и Ры...
Вы только сейчас это поняли?! Кажется, что уже каждый школьник знает, что ЦБ работает на развал Российской экономики в угоду западным хозяевам, которым он(ЦБ) служит
10:15:28 08-10-2026
Гость (10:05:30 08-10-2026) Вы только сейчас это поняли?! Кажется, что уже каждый шк... Школьники не знают. Им пофиг. Ну м.б. отдельные ботАны, которые в будущем метят во власть. Да и основной массе населения пофиг. Проходил вчера мимо "Ярче". Стоят три завсегдатая с пивасом в руках и рюкзаках. Спросил "как вы думаете, что будет с ключевой ставкой?" В ответ услышал "да иди ты..." Без матов. Потому что они живут в соседних домах и я их всех знаю.
10:40:35 08-10-2026
Гость (10:15:28 08-10-2026) Школьники не знают. Им пофиг. Ну м.б. отдельные ботАны, кото... Их интересует лишь поставка пойла в ближайшие тошниловки
10:29:29 08-10-2026
Гость (10:05:30 08-10-2026) Вы только сейчас это поняли?! Кажется, что уже каждый шк... На счёт школьников это вы хорошо вспомнили. У нас сейчас есть уроки патриотического воспитания, разговоры о важном, традиционные ценности отдельным предметом делают и т.д и т.п
Им там очень доходчиво объясняют кто хороший, кто плохой. По-сути нам потом учебники опять придется менять если что т.к. современные транслируют вполне конкретную точку зрения
10:49:28 08-10-2026
Гость (10:29:29 08-10-2026) На счёт школьников это вы хорошо вспомнили. У нас сейчас ест... У вас ребенок школьного возраста есть? Очень сомневаюсь. Иначе бы вы свой бред не транслировали.
11:30:21 08-10-2026
Гость (10:29:29 08-10-2026) На счёт школьников это вы хорошо вспомнили. У нас сейчас ест... школьники сейчас - это вам не давнишние пионеры.. "а Васька слушает да ест...". довольно-таки большая часть школьников думают совершенно иначе, но прекрасно понимают, что надо вслух говорить при учителях, а если он из семьи, где это и без разговоров о важном культивируется согласно телеку, то...
10:09:31 08-10-2026
Гость (09:57:25 08-10-2026) Пройдет немного времени и выяснится, что руководство ЦБ и Ры... Идёт время, и выясняется, что поворот в сторону Капитализма, рынка, свободных цен, коммерческих банков, разделению властей..... Короче в сторону западных "идеалов"... Это поворот на дорогу ведущую в пропасть!...
Капитализм превратившийся в империализм - убьет человечество!!!...
11:14:58 08-10-2026
Очень рад, что пока ЦБ и Набиулина не идут на поводу правительства и пытаются исполнить 4% таргет по инфляции. Слава богу, что хоть кто-то обладает познаниями в макроэкономике и истории экономики и прекрасно представляет, что происходит с теми экономиками, которые думают, что "дешевые" деньги стимулирую производство и сделают людей богаче. Раскручивающуюся инфляционную спираль можно останавливать десятилетиями (пример Турция), Мало, видимо, кто помнит, из уже отметившихся здесь, как з/п в 90-х с каждым месяцем неслабо так росла, только цены росли кратно сильнее... Поэтому не нужно популизма, мол, дайте "дешевые" деньги, бизнес и производство поднимутся. Ничего этого не произойдет, все побегут скупать айфоны, заказывать машины, покупать трусы в китае и тд и это процесс не остановить, как и инфляцию, которая это будет сопровождать...
11:49:35 08-10-2026
1223 (11:14:58 08-10-2026) Очень рад, что пока ЦБ и Набиулина не идут на поводу правите... ну если деньги все тратить на снаряды, которые не приносят мультипликативный эффект в экономике и не работают на пользу обществу, и они просто конечны. А за чей счет банкет? ОФЗ уже банки не берут под 16,7%, депозиты пошли государству через банковский сектор в займ. Государство простит как и всегда своих граждан, ну либо курс переставят на 150 рублей за долляр. Сегодняшние времена я бы пересидел в ликвидном товаре, который после кризиса можно продать. Всем добра и берегите свои деньги.
12:49:54 08-10-2026
Гость (11:49:35 08-10-2026) ну если деньги все тратить на снаряды, которые не приносят м... Затарилсь гречкой, это завсегда, в случае чего, ликвидный товар!!!!
11:50:53 08-10-2026
1223 (11:14:58 08-10-2026) Очень рад, что пока ЦБ и Набиулина не идут на поводу правите...
Набиулина во главе ЦБ абсолютный ноль в экономике, своими неумелыми действиями по погашению инфляции они гробят экономику страны.
P.S Это даже школьники знают, жаль что вы из класса "потребителей" этого не понимаете
В том же Вьетнаме,который сейчас идёт по пути Китая инфляция в десятки раз выше нашей, но идет очень заметный рост в экономике и производстве. Скоро также будем покупать вьетнамские товары как китайские,а сами превратимсься в сырьевую колонию,если не начнем повышать производство
13:22:41 09-10-2026
Гость (11:50:53 08-10-2026) Набиулина во главе ЦБ абсолютный ноль в экономике, своим... У Набиулиной есть только 1 инструмент борьбы с инфляцией, она его использует. Не нужно только ее винить в угроблении экономики.
Если бы вы понимали столько, сколько "даже школьники", то наверняка бы смогли понять, что в силу географического положения, природно-климатических факторов, структуры и численности населения и тд, мы никогда не будем конкурентны на мировом рынке в легкой промышленности и ряде других смежных отраслях. В лучшем случае, сможем себя обуть-одеть. Я не буду писать почему, это одна из тем, по которой я могу написать книгу. А вот природные ресурсы это наше, хорошо это или плохо, хорошо, что есть, было бы плохо, если бы этого не было. Поэтому специализация нашей национальной экономики в системе мировой (как, например, и стран Персидского залива) это природно-сырьевая или топливно-энергетическая. И причем здесь сырьевая колония, если условно говоря, нашими энергоресурсами пользуется 15% человечества? Кто кого колонизировал? Точно также можно обозвать Вьетнам - крепостной швеей. Суть в том, что у национальных экономик есть специализация, это то в чем они максимально сильны и преуспели. Нельзя быть конкурентным на мировом рынке во всех отраслях. Хотя, конечно, хотелось бы быть сильнее, например, в наукоемких отраслях, а Вьетнам пусть шьет шорты, ну и отдохнуть туда можно иногда сгонять...
02:12:28 09-10-2026
Мы любим когда жоска с нами