Кондуктор барнаульского трамвая скончалась во время смены

В Барнауле женщина-кондуктор скончалась во время смены, пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на работников "Горэлектротранса".
Инцидент произошёл вечером 10 мая в трамвае маршрута № 1 на улице Северо-Западной рядом с 80-й Гвардейской. 56-летней женщине стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.
Движение трамваев в это время было ограничено более чем на два часа.
Коллеги погибшей рассказали, что женщина не жаловалась на здоровье и часто выходила на подработки. По их сведениям, у неё мог оторваться тромб.
В последнее время в Барнауле наблюдается острая нехватка сотрудников электротранспорта. В связи с этим с 1 января 2021 года в тестовом режиме на линию начали выходить вагоны без кондукторов. Однако горожанам такая затея не понравилась.
Комментарии
Скоро смертей на рабочем месте будет много и это будет на совести депутатов партии "Единая Россия"! Подняв пенсионный возраст, эти депутаты понимали, что своими действиями он ухудшают жизнь людей. Так могли поступить только враги народа и меня не переубедить в этом!
у неё мог оторваться тромб
Врачу наверное трудно это предвидеть. Все сосуды не обследуют, обследуют конкретное место
Не существует понятия подработка, существует переработка. МРОТ рабочего должен равняться депутатской зарплате, ибо без депутата лично я спокойно проживу, а без сантехника вряд ли. Платите людям достойно, они не будут ишачить как рабы.
Вот Вам повышение пенсионного возраста для тех, кто реальным трудом зарабатывает. Неужели наше правительство настолько недальновидное и немилосердное? Интересно, если провести эксперимент. Взять пару школьников отличников, можно чуть больше. Желательно из верующих семей, не шпану. И дать им поуправлять страной. На вооружение им дать компьютер с программами, которые вычисляют: Кто, когда и сколько зарабатывает, тратит. Кто когда рождается и умирает. Что едят, на чём ездят. Сколько живут и сколько болеют. Всю статистику, честную предоставить. И пусть модель общества создают с учётом прошлых ошибок и удач. Уверена, не нужны будут не пу, не чу, не шо. Аппарат административный, конечно, нужен, но только приносящий пользу.
не нужны будут не пу, не чу, не шо
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Пу это очень затратная часть.
Всем кто пишет про пенсионный возраст, а сколько он составляет в других странах, слабо написать? Или там люди другие живут?
11.05.2021 13:06 - гость -
Не надо кивать на соседа. Кто-то раструбил, что Россия идет по своему собственному пути развития. Только Он берет всё самое плохое и внедряет у нас, а что было самое лучшее в мире разрушил. Конкретизировать не буду, а то опять забанят.
Коллега по работе во время утренней пробежки умер. Здоровый образ жизни вёл, спортом занимался, вредных привычек не было. И было ему сорок с чем-то, до пенсии еще далеко.
У каждого свой срок, что уж тут.
11.05.2021 13:06
- гость -
Тогда уж кивните на другие страны,сославшись на уровень жизни-сколько часов работают (в день,месяц,год)? Сколько при этом зарабатывают? Что,сколько и какого качества могут купить (в том числе и покушать)? Сколько,как и где отдыхают? Насколько им доступны медуслуги и какого качества?
Ну,начинайте,знаток интернета!
Срок у каждого свой, это верно. Только этот срок складывается из образа жизни, доступности медицины и наследственности. Наследственность у каждого своя, а вот о медицине и образе жизни заботится государство. И в наш век, именно эти два фактора главные, в подсчете срока отведенного человеку. При качественной, современной медицине, и плохая наследственность корректируется. А если человек имеет зарплату 15 тысяч, 2 кредита, которые взял спасаясь от нищеты, пенсию 9000, до которой теперь еще надо дожить..то, вполне себе, нормально, умереть на рабочем месте в 56 лет.
11.05.2021 13:06
- гость -
Вопрос не возрасте и даже не самом размере пенсии. Проработав всю жизнь средний житель Европы может делать накопления в течении трудовой деятельности. Там и в голову никому не придёт целиком и полностью полагаться на гос. пенсию. Не потому что она маленькая, просто людям уже в школе преподают финансовую грамотность, учат делать накопления, инвестировать. В России же исторически сложилось принятие нищеты. Считается нормальным вести полунищенское существование инженерам, учителям, учёным. Широко распространены патерналистские настроения среди населения о том что государство должно обо всё заботиться. Конечно ничего нормального в этом нет. Самое интересное что вся дискуссия вокруг заработков сводится к спекуляции на тему сверхбогатств и нищеты. Как будто не существует середины в виде нормального достатка.
11.05.2021 13:06
- гость -
Ну хорошо, а почему тогда не сравниваете уровень жизни? Вы наверно тоже из "Единой России" и хотите что бы люди до смерти работали на содержание депутатов?
Гостю 11.05.2021 13:29:
Тогда уж кивните на другие страны,сославшись на уровень жизни-сколько часов работают (в день,месяц,год)? Сколько при этом зарабатывают? Что,сколько и какого качества могут купить (в том числе и покушать)? Сколько,как и где отдыхают? Насколько им доступны медуслуги и какого качества?
Ну,начинайте,знаток интернета!
Качество медицины на западе посредственное, пока это не касается критической помощи, так же будешь бегать по врачам и ждать неделями пока тебе что-то выпишут, все стараются оградить узких специалистов от толп огров и нет в этом ничего удивительного. На счёт пенсий - они есть, но у всех по разному и не дотягивают до понятия, что могу жить как хочу, далеко не дотягивают...
> Ну хорошо, а почему тогда не сравниваете уровень жизни? Вы наверно тоже из "Единой > России" и хотите что бы люди до смерти работали на содержание депутатов?
Уровень жизни у вас и вашего соседа может значительно отличаться, с кем будем сравнивать?
Проработав всю жизнь средний житель Европы может делать накопления в течении трудовой деятельности
Вы, судя по постам, немолодой человек.
Сколько раз на протяжении Вашей жизни государство обирало своих граждан, присваивая их накопления?
11.05.2021 13:06
Всем кто пишет про пенсионный возраст, а сколько он составляет в других странах, слабо написать? Или там люди другие живут?
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А слабо написать какая там пенсия, зарплата и климат?
> Сколько раз на протяжении Вашей жизни государство обирало своих граждан, присваивая их накопления?
С какой целью вы задаёте это вопрос? Уникальна ли наша страна в этом? Нет не уникальна, правильно ли это - нет, не правильно. Встречный вопрос: сколько американцев, которые не имеют мед.страховки и не могут её себе позволить?