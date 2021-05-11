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Новости

Кондуктор барнаульского трамвая скончалась во время смены

, ИА "Амител"
Из-за случившегося движение вагонов было ограничено более чем на два часа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле женщина-кондуктор скончалась во время смены, пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на работников "Горэлектротранса".

Инцидент произошёл вечером 10 мая в трамвае маршрута № 1 на улице Северо-Западной рядом с 80-й Гвардейской. 56-летней женщине стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.

Движение трамваев в это время было ограничено более чем на два часа.

Коллеги погибшей рассказали, что женщина не жаловалась на здоровье и часто выходила на подработки. По их сведениям, у неё мог оторваться тромб.

В последнее время в Барнауле наблюдается острая нехватка сотрудников электротранспорта. В связи с этим с 1 января 2021 года в тестовом режиме на линию начали выходить вагоны без кондукторов. Однако горожанам такая затея не понравилась.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.05.2021 12:29
- гость -

Скоро смертей на рабочем месте будет много и это будет на совести депутатов партии "Единая Россия"! Подняв пенсионный возраст, эти депутаты понимали, что своими действиями он ухудшают жизнь людей. Так могли поступить только враги народа и меня не переубедить в этом!

11.05.2021 12:30
гость

у неё мог оторваться тромб

Врачу наверное трудно это предвидеть. Все сосуды не обследуют, обследуют конкретное место

11.05.2021 12:37
Михаил

Не существует понятия подработка, существует переработка. МРОТ рабочего должен равняться депутатской зарплате, ибо без депутата лично я спокойно проживу, а без сантехника вряд ли. Платите людям достойно, они не будут ишачить как рабы.

11.05.2021 12:49
- гость -

Вот Вам повышение пенсионного возраста для тех, кто реальным трудом зарабатывает. Неужели наше правительство настолько недальновидное и немилосердное? Интересно, если провести эксперимент. Взять пару школьников отличников, можно чуть больше. Желательно из верующих семей, не шпану. И дать им поуправлять страной. На вооружение им дать компьютер с программами, которые вычисляют: Кто, когда и сколько зарабатывает, тратит. Кто когда рождается и умирает. Что едят, на чём ездят. Сколько живут и сколько болеют. Всю статистику, честную предоставить. И пусть модель общества создают с учётом прошлых ошибок и удач. Уверена, не нужны будут не пу, не чу, не шо. Аппарат административный, конечно, нужен, но только приносящий пользу.

11.05.2021 12:58
- гость -

не нужны будут не пу, не чу, не шо
-------
Пу это очень затратная часть.

11.05.2021 13:06
- гость -

Всем кто пишет про пенсионный возраст, а сколько он составляет в других странах, слабо написать? Или там люди другие живут?

11.05.2021 13:14
- гость -

11.05.2021 13:06 - гость -
Не надо кивать на соседа. Кто-то раструбил, что Россия идет по своему собственному пути развития. Только Он берет всё самое плохое и внедряет у нас, а что было самое лучшее в мире разрушил. Конкретизировать не буду, а то опять забанят.

11.05.2021 13:25
- гость -

Коллега по работе во время утренней пробежки умер. Здоровый образ жизни вёл, спортом занимался, вредных привычек не было. И было ему сорок с чем-то, до пенсии еще далеко.
У каждого свой срок, что уж тут.

11.05.2021 13:29
Гость

11.05.2021 13:06
- гость -
Тогда уж кивните на другие страны,сославшись на уровень жизни-сколько часов работают (в день,месяц,год)? Сколько при этом зарабатывают? Что,сколько и какого качества могут купить (в том числе и покушать)? Сколько,как и где отдыхают? Насколько им доступны медуслуги и какого качества?
Ну,начинайте,знаток интернета!

11.05.2021 13:40
Надежда

Срок у каждого свой, это верно. Только этот срок складывается из образа жизни, доступности медицины и наследственности. Наследственность у каждого своя, а вот о медицине и образе жизни заботится государство. И в наш век, именно эти два фактора главные, в подсчете срока отведенного человеку. При качественной, современной медицине, и плохая наследственность корректируется. А если человек имеет зарплату 15 тысяч, 2 кредита, которые взял спасаясь от нищеты, пенсию 9000, до которой теперь еще надо дожить..то, вполне себе, нормально, умереть на рабочем месте в 56 лет.

11.05.2021 13:48
АБОРИГЕН

11.05.2021 13:06
- гость -
Вопрос не возрасте и даже не самом размере пенсии. Проработав всю жизнь средний житель Европы может делать накопления в течении трудовой деятельности. Там и в голову никому не придёт целиком и полностью полагаться на гос. пенсию. Не потому что она маленькая, просто людям уже в школе преподают финансовую грамотность, учат делать накопления, инвестировать. В России же исторически сложилось принятие нищеты. Считается нормальным вести полунищенское существование инженерам, учителям, учёным. Широко распространены патерналистские настроения среди населения о том что государство должно обо всё заботиться. Конечно ничего нормального в этом нет. Самое интересное что вся дискуссия вокруг заработков сводится к спекуляции на тему сверхбогатств и нищеты. Как будто не существует середины в виде нормального достатка.

11.05.2021 14:03
- гость -


11.05.2021 13:06
- гость -
Ну хорошо, а почему тогда не сравниваете уровень жизни? Вы наверно тоже из "Единой России" и хотите что бы люди до смерти работали на содержание депутатов?

11.05.2021 14:16
- гость -

Гостю 11.05.2021 13:29:
Тогда уж кивните на другие страны,сославшись на уровень жизни-сколько часов работают (в день,месяц,год)? Сколько при этом зарабатывают? Что,сколько и какого качества могут купить (в том числе и покушать)? Сколько,как и где отдыхают? Насколько им доступны медуслуги и какого качества?
Ну,начинайте,знаток интернета!

Качество медицины на западе посредственное, пока это не касается критической помощи, так же будешь бегать по врачам и ждать неделями пока тебе что-то выпишут, все стараются оградить узких специалистов от толп огров и нет в этом ничего удивительного. На счёт пенсий - они есть, но у всех по разному и не дотягивают до понятия, что могу жить как хочу, далеко не дотягивают...

11.05.2021 14:17
- гость -

> Ну хорошо, а почему тогда не сравниваете уровень жизни? Вы наверно тоже из "Единой > России" и хотите что бы люди до смерти работали на содержание депутатов?
Уровень жизни у вас и вашего соседа может значительно отличаться, с кем будем сравнивать?

11.05.2021 14:26
- гость -

Проработав всю жизнь средний житель Европы может делать накопления в течении трудовой деятельности

Вы, судя по постам, немолодой человек.

Сколько раз на протяжении Вашей жизни государство обирало своих граждан, присваивая их накопления?

11.05.2021 14:42
- гость -

11.05.2021 13:06
Всем кто пишет про пенсионный возраст, а сколько он составляет в других странах, слабо написать? Или там люди другие живут?
-----------
А слабо написать какая там пенсия, зарплата и климат?

11.05.2021 14:47
- гость -

> Сколько раз на протяжении Вашей жизни государство обирало своих граждан, присваивая их накопления?
С какой целью вы задаёте это вопрос? Уникальна ли наша страна в этом? Нет не уникальна, правильно ли это - нет, не правильно. Встречный вопрос: сколько американцев, которые не имеют мед.страховки и не могут её себе позволить?

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