Второй товар за 1 рубль: новый магазин "Галамарт" открыли в ТРЦ "Огни"

Новый магазин "Галамарт" открыли в Барнауле по адресу ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ "Огни". В честь открытия 15 мая гостей ждёт выгодная акция: в этот день любой второй товар в чеке будет стоить 1 рубль.
Также с 6 по 14 мая здесь действуют специальные цены: электрический чайник – 299 рублей, литая сковорода – 449 рублей, самокат – 699 рублей, чугунный казан – 899 рублей, бассейн от BestWay – всего 1299 рублей.
В "Галамарте" вы найдёте более семи тысяч товаров для дома и дачи: бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль, инструменты, приятные мелочи для декора – всё по доступным ценам. Каждый день в магазине проходят акции, скидки и распродажи. Кстати, при оформлении заказа на сайте "Галамарт" возможна бесплатная доставка. На первый заказ действует скидка 20%, а еще при доставке – подарок: маска BY за 1 рубль.
"Галамарт"
Адрес: Барнаул, ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219б, 2 этаж.
Часы работы: 10:00-21:00
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