Такой день. Отставки в мэрии Барнаула и два штормовых предупреждения

Стало известно сразу о двух отставках на руководящих постах в администрации Барнаула. Так, Мария Кулагина по собственному желанию покинула должность заместителя главы Барнаула по экономической политике. А Татьяна Сибиркина ушла с поста начальника отдела по развитию туризма мэрии.

Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал последние инциденты с детьми в Барнауле, которые произошли незадолго до Международного дня защиты детей. Он обратил внимание, что необходимо не только оперативно реагировать на события, которые уже случились, но и вести активную деятельность для профилактики подобных происшествий, чтобы минимизировать их риск.

Сразу два штормовых предупреждения действуют в Алтайском крае. Одно из них связано с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса. Кроме того, жителей региона предупредили об аномальной жаре.

Следователи предъявили обвинение 51-летней предпринимательнице в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По оценке правоохранителей, по её вине пострадали две девочки, которые прыгали на батуте. Следственные органы ходатайствуют о заключении обвиняемой под стражу. Кроме того, задержан её сын, который по документам является владельцем батута, однако, по словам его матери, никакого отношения к бизнесу не имеет.

В Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура в связи с травмированием двоих детей при использовании аналогичного аттракциона в Барнауле. В случае выявления нарушений собственникам поручат их устранить и привлекут виновных лиц к ответственности.

Алтайский край занял 41-е место в списке социально-экономического положения регионов по итогам 2020 года. В минувшем году эксперты оценили состояние края почти на 38 баллов, что на три балла меньше, чем в 2019-м. Несмотря на это, в общем списке регион поднялся на две позиции, обогнав Республику Коми и Удмуртию.

Следователи назвали причину смерти рубцовской 12-летней школьницы, которая скончалась 8 апреля после беседы с завучем. Судмедэксперты пришли к выводу, что девочка подавилась едой, в результате чего оказался перекрыт доступ кислорода в лёгкие. В этот момент никого рядом не оказалось, кто мог бы оказать помощь.