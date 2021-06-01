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Томенко назвал последние ЧП с детьми в Барнауле "тревожными сигналами"

, ИА "Амител"
Губернатор предложил пересмотреть организацию работы по защите детства в Алтайском крае
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал последние происшествия с детьми в Барнауле, которые произошли незадолго до Международного дня защиты детей.

"Несчастный случай с маленькими ребятишками на батуте в Барнауле, выходящее из ряда вон происшествие с учениками барнаульской школы № 70, ДТП, в которых получают травмы, а порой и гибнут дети, — написал глава региона на своей странице в Instagram. — Все эти факты — результат недосмотра, недоработок, равнодушия и даже иногда халатности взрослых. Эти события — тревожные сигналы для всего нашего общества".

Он обратил внимание, что необходимо не только оперативно реагировать на события, которые уже случились, но и вести активную деятельность для профилактики подобных происшествия, чтобы минимизировать их риск.

"Конечно, я поставил задачу проверить все аттракционы на соответствие требованиям безопасности. Конечно, наши врачи борются за жизнь и здоровье детей, пострадавших в чрезвычайных происшествиях. Конечно, органы правопорядка оперативно отреагировали на преступление, — уточнил Томенко. — Всё так. Но это уже реагирование, ликвидация последствий. Главное же – не допускать того, чтобы дети попадали в опасные ситуации".

В связи этим он предложил пересмотреть организацию работы по защите детства в Алтайском крае. В частности, планируется обсудить и утвердить концепцию безопасности детства.

Также губернатор напомнил, что начинаются летние каникулы, следовательно, у детей будет больше свободного времени. Виктор Томенко призвал родителей уделить больше внимания детскому досугу, напомнить им про правила дорожного движения, а также меры безопасности при нахождении в потенциально опасных местах, таких как водоемы.

Напомним, 30 мая в Барнауле батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих детей. Они выявили признаки "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле. По его словам, все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, а об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке необязательно – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.

По поручению Виктора Томенко в Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура.

Другой инцидент произошёл 23 мая. Пользователи соцсетей сообщили, что 11-летнюю девочку избили и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. 

Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.

Следователи предъявили обвинение 14-летней жительнице Барнаула в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет. На время расследования обвиняемую заключили под стражу. Кроме того, власти Барнаула по настоянию следователей приняли решение о сносе здания, в котором было совершено преступление.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.06.2021 19:37
Пионер

Эти события — тревожные сигналы для всего нашего общества".

Витя, это не сигналы - это набат уже.

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