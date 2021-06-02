Мэрия "выбивает" с полуобанкротившегося "Барнаулкапстроя" почти 1,3 млн рублей

Городской комитет по земельным ресурсам подал в суд на компанию "Барнаулкапстрой" (БКС). В конце мая в Арбитражный суд поступило сразу восемь исков к застройщику на общую сумму почти 1,3 млн рублей. Информации о том, какие претензии мэрия предъявляет к компании (которая, кстати, ей и принадлежит), пока нет: её опубликуют на сайте суда в течение нескольких дней.

Проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ей поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза".

Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в начале 2021 года БКС остановил строительство на всех объектах, расторг договоры с подрядчиками и распродал перспективные участки.

В феврале глава Барнаула Вячеслав Франк объявил, что "Барнаулкапстрой" могут признать банкротом. Однако власти города и края пока этого не допустили.

Весной 2021 года на одном из объектов компании – ЖК "Парковый" – возобновились строительные работы. Этот жилой комплекс "Барнаулкапстрой" начинал возводить по проектному финансированию, поэтому денежные средства дольщиков размещены на эскроу-счетах Сбербанка.

В марте 2021 года руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов заявил, что расторгает договор с подрядчиком "Паркового" (компанией "Стройпанорама"), которая якобы сорвала сроки работ. В начале апреля мэрия нашла для объекта другого подрядчика – компанию "Адалин-Строй". Именно она завершает проект.

А вот судьба ещё одного приостановленного жилого комплекса – "Клевер-Парка" на ул. Советской Армии, 83 и 83а, – до сих пор неясна. Его строили на средства покупателей (всего заключено 117 договоров долевого участия), однако с начала 2021 года работы на объекте не ведутся.