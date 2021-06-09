Главный федеральный дорожник Алтая покидает пост ради работы в другом регионе

Начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский в ближайшие несколько дней покинет свой пост ради должности главного федерального дорожника в Нижнем Новгороде, сообщают источники в ведомстве. Ярослав Долинский курировал работу ведомства, занимающегося содержанием федеральных автомобильных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай, 11 лет. Ожидается, что его место займёт один из заместителей.

В марте этого года Долинский получил благодарность от президента, о чём сообщалось на сайте правительства Алтайского края. Предположительно, в течение нескольких дней Росавтодор назначит исполняющего обязанности начальника управления. При Долинском ФКУ Упрдор "Алтай" добился увеличения финансирования. Началось расширение Чуйского тракта до четырёх полос, которое должно завершиться к 2026-2028 году. Общая протяженность дорог в ведении управления составляет около 1731,4 км. Сейчас идёт реконструкция А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, которую передали на баланс федерации в 2020 году. Также в ближайшее время приведут в порядок дорогу до Телецкого озера из Горно-Алтайска.

По данным amic.ru, в ближайшее время свой пост покинет и начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, который избирается от "Единой России" в АКЗС. Предполагается, что дорожник с колоссальным опытом сосредоточится на партийной работе в случае избрания в сентябре в парламент региона.

Ранее ушёл со своей должности – причём неожиданно даже для подчиненных – министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Предположительно, он нашёл новую работу в одном из регионов центральной части страны. Сейчас место Дементьева временно занимает его зам Валерий Никитюк. С высокой долей вероятностью именно он займёт этот пост на постоянной основе в ближайшее время. Никитюк уже посетил почти все дорожные управления Алтайского края.

Кстати, Ярослав Долинский дал большое интервью amic.ru. В нём он рассказал, зачем вообще региону третья федеральная трасса, почему необходимо снижать скорость на дорогах и пересаживать людей на общественный транспорт.