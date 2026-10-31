По предварительным расчетам, средняя температура ноября в сибирских регионах составит от минус пяти до минус девяти градусов

31 октября 2026, 14:05, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Ноябрь 2026 года в Алтайском крае и Республике Алтай ожидается теплее обычного. Среднемесячная температура может превысить климатическую норму на 1–2,5 градуса. Аналогичная погода прогнозируется в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1-2,5 градуса, ноябрь теплый. Месячное количество осадков предполагается около нормы. По востоку Томской, северо-востоку Кемеровской областей, югу Республики Алтай — меньше нормы", — рассказала начальник отдела метеонаблюдений Наталья Кичанова.

По предварительным расчетам, средняя температура ноября в сибирских регионах составит от -5 до -9 градусов. В Томской области показатель может достигнуть -14 градусов, а в горных районах Алтая — 15 градусов ниже нуля.

Несмотря на уже выпавший в некоторых населенных пунктах снег, специалисты не ожидают преждевременного формирования устойчивого снежного покрова. Почва пока сохраняет тепло, поэтому осадки могут быстро таять. Для закрепления снега необходимо, чтобы среднесуточная температура оставалась отрицательной около недели. Обычно снежный покров устанавливается с конца октября до первой половины ноября.

Синоптики также представили предварительный прогноз на предстоящую зиму. Декабрь может оказаться холоднее климатической нормы примерно на один градус, хотя в отдельных районах температура будет близка к средним значениям.

В январе ожидается потепление относительно нормы примерно на один градус, а на крайнем северо-западе Томской области — на 1,5 градуса. Февраль также прогнозируется относительно теплым: среднемесячные показатели могут превысить обычные значения на 1–1,5 градуса.

Количество зимних осадков преимущественно останется в пределах нормы. Исключением могут стать северо-западные районы Новосибирской и Томской областей, где снега ожидается больше обычного.