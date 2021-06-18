Известные хиты и новые песни: Сергей Лазарев даст концерт в Барнауле

Концерт Сергея Лазарева пройдёт в Барнауле 18 июня 2021 года. Помимо полюбившихся хитов, зрители услышат новые, но уже ставшие популярными песни, в числе которых "Я не боюсь", "Я не могу молчать", "Снег в океане", "Лови" и другие. Некоторые из них уже были отмечены наградами "Золотой граммофон" и "Песня года".

Все пришедшие на концерт смогут насладиться живым звуком, мощной энергетикой артиста и его коллектива. Зрителей ждёт шоу с яркими декорациями и 3D-инсталляциями.

Концерт Сергея Лазарева в Барнауле пройдёт при информационной поддержке Love Radio Барнаул. У поклонников есть шанс выиграть билеты на концерт в прямом эфире радиостанции в программе Big Love Message c 16:00 до 17:00.

На концерте будут соблюдены санитарно-эпидемиологические требования и ограничения.

Напомним, Сергей Лазарев – обладатель многочисленных премий и наград, дважды призёр конкурса Евровидение, а в 2021 году ещё и победитель неожиданного для него телепроекта "Танцы со звёздами".

Концерт Сергея Лазарева

Место проведения: "Титов-Арена"

Дата проведения: 18 июня 2021

Начало: 19:00