Такой день. Пикеты в Барнауле и смертельное ДТП с поездом

Сразу два пикета провели в Барнауле. В одном из них возмущённые дольщики ЖК "Парковый" попытались отстоять обещанную подземную парковку. Участники другой акции выступили за сохранение здания речного вокзала. По их мнению, этот объект – один из символов краевой столицы, а строительство на его месте высотного ЖК недопустимо.

Глава Алтайского края поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Виктор Томенко особо отметил, что из-за пандемии на врачей легла огромная нагрузка. С Днём медицинского работника поздравил барнаульцев и Вячеслав Франк. Мэр поблагодарил работников сферы здравоохранения за спасённые жизни.

Два человека погибли в аварии на ж/д переезде на участке Зональный – Чемровка (в районе села Новая Чемровка) в Алтайском крае. Водитель легкового автомобиля нарушил ПДД, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. В результате столкновения погибли муж и жена, находившиеся в машине.

В связи с риском распространения коронавируса торжественные мероприятия в Алтайском крае по случаю окончания школы проведут отдельно для каждого класса. Мера не применяется только в том случае, если торжество проводят на открытом воздухе.

Депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков возглавили список кандидатов "Единой России" в Госдуму от Алтайского края и Республики Алтай, которые включили в одну территориальную группу. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал это решение съезда единороссов.

Пять человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3349. За сутки в лабораториях подтвердили 98 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 960. Выздоровели 47 138 человек (+6 за сутки).

В Алтайском крае прогнозируются грозы, град и сильный ветер, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормовое предупреждение. Согласно данным синоптиков, сутки 20, днём 21 и ночью 22 июня прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются дожди, ливни, грозы и град.