Почти сотню заражений ковидом за сутки выявили в Алтайском крае

Пять человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3349, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 98 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 960. Выздоровели 47 138 человека (+6 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул — 50, Славгород — 11 Павловский район — 7, Немецкий район – 6, Камень-на-Оби – 5, Бийск, Бурлинский, Крутихинский районы – по 4 заболевших, Заринск — 2, Заринский, Кулундинский, Первомайский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 270 пациентов, из них 111 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 262 койки.