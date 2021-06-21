Такой день. Вакцинация выездными бригадами в Алтайском крае и отмена Дня города в Бийске

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о готовности выездных бригад врачей к прибытию на предприятия региона для вакцинации сотрудников. Чтобы ускорить темпы прививочной кампании, медики работают в выходные дни и выезжают на рабочие места.

Крупный пожар произошёл в здании автосервиса "Барнаулавторемонт" на Попова, 250б. Согласно фотографиям и видеозаписям очевидцев с места происшествия, из здания валил густой чёрный дым.

Как рассказали в МЧС, от огня пострадало складское помещение на улице Попова, 250. Предположительно, в помещении занимались перекачкой и хранением отработанного масла, которое в результате загорелось и осложнило тушение. Общая площадь пожара превысила 200 квадратных метров.

Власти Бийска объявили об отмене торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню города и Дню молодёжи на центральной городской площадке – Петровском бульваре.

Жители четырёх сельсоветов – Зудилово, Санниково, Жилино, Березовка – 21 июня собрались около администрации Первомайского района Алтайского края, чтобы добиться отмены решения по строительству полигона ТБО. При этом первый замглавы Первомайского района Дмитрий Шипунов уверяет, что сельчанам не о чем волноваться: власти не собираются принимать решения, которые могут навредить людям.

50-летний Владислав Хромых стал новым главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Алтай". Его помощниками в сезоне 2021/22 будут Александр Усачёв и Евгений Бакланов.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против председателя и главного инженера СПК имени Фрунзе, расположенного в селе Смазнево Заринского района. По версии обвинения, они дали рабочим указание очистить крышу, которое нарушало требования охраны труда и привело к гибели четырёх человек под снежными завалами.

Стремительно дорожающий металл может послужить банкротством для многих алтайских компаний. Ряд госконтрактов находятся под угрозой срыва. Мелкий бизнес говорит о потере клиентов: люди просто отказываются от заказов, узнав новые расценки. Предприниматели обвиняют в жадности и сговоре металлургические комбинаты, а те разводят руками и ссылаются на мировые тенденции: с конца 2020 года на рынке дефицит металла, и иностранные компании готовы платить за него не скупясь.

Барнаульские активисты готовы с помощью юристов доказывать, что возведение высотного ЖК на месте речного вокзала незаконно. По словам общественников, планируемый объект располагается близко к Оби и попадает в водоохранную зону реки, где можно строить далеко не всё.