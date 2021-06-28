Такой день. Прививка губернатора Алтайского края и дело против депутата АКЗС

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 28 июня.

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко ввели первый комплект вакцины от коронавирусной инфекции. Глава региона сделал выбор в пользу вакцины "Спутник V". Несмотря на то, что он в прошлом году переболел ковидом, и у него сохранились антитела к вирусу, врачи посоветовали Томенко поставить прививку.

После прививки глава региона сообщил, что "никаких особых эмоций не испытывает", хотя и чувствует "легкость". Также Виктор Томенко объяснил, что уже давно хотел поставить вакцину от коронавируса, но врачи разрешили только сейчас.

Депутат АКЗС от партии "Единая Россия", начальник "Северо-Восточного ДСУ" Сергей Сивец стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По данным следствия, в 2020 году начальник предприятия лично изготовил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог регионального и муниципального значения в регионе.

Семьи пострадавших от падения с батута детей получили 28 июня 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.

Серьезное ДТП произошло на трассе Поспелиха – Алейск. На участке дороги столкнулись фура и легковой автомобиль. После аварии леговушка отлетела в кювет, а грузовую машину развернуло.