Тревожная ситуация. Томенко объяснил, почему привился от COVID-19 и как выбирал Спутник-V

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил первую прививку от COVID-19 в понедельник, 28 июня 2021 года. Вакцинацию проводили в поликлинике №1 г. Барнаула. После прививки глава региона сообщил, что "никаких особых эмоций не испытывает", хотя и чувствует "легкость". Также Виктор Томенко объяснил, что уже давно хотел поставить вакцину от коронавируса, но врачи разрешили только сейчас.

"Я хотел привиться сразу, как только это стало возможным, но у меня уровень антител (Губернатор в сентябре 2020 года переболел коронавирусом — прим. ред.) был довольно высокий и врачи говорили, что в этом нет никакой необходимости. Как только он снизился, я тут же воспользовался такой возможностью, к чему призываю и всех, у кого нет антител и кто не болел. Обязательно надо сделать. Это возможность всем нам поскорее вернуться к нормальной жизни", — сказал Томенко

Прививаться глава региона решил вакциной "Спутник-V": "У нас 95-98% привиты именно этой вакциной, поэтому я, собственно, как и все", — объяснил он свой выбор.

Виктор Томенко также сообщил, что в регионе в два раза увеличились темпы вакцинации, но этого еще недостаточно: "Нужно, чтобы были привиты примерно 1млн 100 тысяч жителей края старше 18 лет. Тогда мы сможем получить массовый иммунитет. Пока же у нас только 320 тысяч человек поставили вакцину. В день прививаем чуть более четырех тысяч человек, а надо 10-12 тысяч".

Губернатор подчеркнул, что ситуация с третьей волной пандемии становится очень серьезной. И волноваться есть о чем — больных с каждым днем все больше:

"Сейчас пандемия подбирается к нам и вновь заставляет очень серьезно переформатировать систему здравоохранения. Мы развернули уже почти 3000 коек. Это уже половина от того максимума, который был осенью. Это очень тревожная ситуация. Мы конечно, будем делать все, чтобы справиться с этой ситуацией. Но главная возможность в конечном итоге решить вопрос — вакцинация", — сказал Виктор Томенко.

По данным регионального оперштаба по ситуации с COVID-19, на утро 28 июня прививку от коронавируса сделали 321 247 жителей Алтайского края. При этом 254 019 человека поставили оба компонента, 67 228 – только один. По данным Минздрава, вакцины против COVID-19 в регионе достаточно, а пункты вакцинации организованы во всех муниципальных образованиях.