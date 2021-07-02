Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком и автобусом на сибирской трассе

Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом и КамАЗом в Томской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась утром в пятницу, 2 июля, на подъезде к селу Тимирязево.

"По предварительным данным, в результате столкновения мотоцикла, автомобиля КамАЗ и автобуса, мотоциклист скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливают полицейские.

Ранее сообщалось, что отец и его 14-летняя дочь погибли в тройном ДТП на федеральной трассе А331 "Вилюй" в Иркутской области. Помимо этого, после столкновения медики госпитализировали другого участника аварии.