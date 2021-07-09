Россиянину вкололи воду вместо вакцины от коронавируса

В Калужской области медсестра вколола пациенту воду вместо вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша в "Telegram".
Отмечается, что сотрудница испугалась и не смогла сказать пациенту, что препарат закончился. Позднее ему все-таки поставили вторую дозу вакцины.
Сейчас медсестра находится в отпуске, однако, по словам главы региона, "за столь халатное отношение к служебным обязанностям <...> на работу уже не вернется и будет уволена".
Губернатор поручил провести проверку в больнице, где произошел инцидент.
"Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса", — подытожил Шапша.
Ранее сообщалось, что 80-летняя пенсионерка по ошибке получила сразу две дозы вакцины Pfizer в японском городе Тоёхаси.
Ошибку объяснили невнимательностью врача, который не проверил документы пациентки. Он не знал, что перед ним ей поставил прививку другой медицинский работник.
Комментарии
Почему до сих пор нет такого правила, что медсестра должна достать ампулу, показать её пациенту так, чтобы он мог прочесть надпись, и только потом вскрыть её и поставить вакцину?
Витюнюшка, а какое лекарство тебе показывали перед уколом по придуманной тобой схеме?
9.07.2021 10:06
Виктор
Мне так и ставили. Достала пробирку с этикеткой, при мне с нее набрала в шприц и поставила....
9.07.2021 10:06
Виктор
Потому что российская медицина, как и почти все гос. структуры, это заповедники совка. Там не считают нужным разговаривать и что-то объяснять гражданам.
Хорошо хоть не водку
9.07.2021 10:20
- гость -
Я не Витюнюшка, но мне вакцину от энцефалита ставили именно так - с показом ампулы и ее срока годности.