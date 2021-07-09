Россиянину вкололи воду вместо вакцины от коронавируса

В Калужской области медсестра вколола пациенту воду вместо вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша в "Telegram".

Отмечается, что сотрудница испугалась и не смогла сказать пациенту, что препарат закончился. Позднее ему все-таки поставили вторую дозу вакцины.

Сейчас медсестра находится в отпуске, однако, по словам главы региона, "за столь халатное отношение к служебным обязанностям <...> на работу уже не вернется и будет уволена".

Губернатор поручил провести проверку в больнице, где произошел инцидент.

"Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса", — подытожил Шапша.

Ранее сообщалось, что 80-летняя пенсионерка по ошибке получила сразу две дозы вакцины Pfizer в японском городе Тоёхаси.

Ошибку объяснили невнимательностью врача, который не проверил документы пациентки. Он не знал, что перед ним ей поставил прививку другой медицинский работник.