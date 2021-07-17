62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Диагноз подтвердился у 20 жителей города Горно-Алтайска, у 14 жителей Майминского района, у семи жителей Шебалинского района, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей Улаганского района, у четырёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Турочакского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Чемальского района, у жителя Усть-Коксинского района, у жителя Чойского района.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 18 745 случаев заболевания.

За прошедшие сутки выздоровели 28 пациентов. По данным на 17 июля, за весь период в регионе выздоровели 17 475 человек.