"Мария-Ра" построит 16-этажную "свечку" на проспекте Красноармейском

Компания "Мария-Ра" построит 16-этажный ЖК на проспекте Красноармейском, на месте собственного магазина. Проект дома согласовали на повторном градсовете 21 июля. Не все члены комиссии одобрили концепцию "свечки", однако "бунтовать" против её строительства никто не стал: эксперты согласились, что возведение ЖК не противоречит градостроительным нормативам, а если в проекте и есть ошибки, то их выявит экспертиза.

Жильё в "офисе"

Впервые проект жилого комплекса рядом с бизнес-центрами "Идеал" и "Идеал 2" презентовали 1 апреля 2021 года. Эксперты градсовета раскритиковали ЖК за большую этажность, недостаточное количество парковочных мест, маленькую площадь озеленения, близость дома к проезжей части. Локация и земельный участок, по мнению комиссии, больше подходят для коммерческого объекта, поэтому эксперты рекомендовали инвестору отказаться от жилья.

Однако девелопер менять свои планы не стал: заказчик считает, что строительство ЖК в деловом центре Барнаула актуально и востребовано.

"Город теряет компактность, расширяется за счёт массового строительства жилых кварталов. Они с большим отставанием наполняются социальными и коммерческими объектами. Так исторически сложилось, что основной объём общественно-деловой функции сосредоточен в центре. Люди вынуждены проводить в дорогу до работы и обратно около 500 часов в год. Это время, которое барнаульцы могли бы потратить на себя, родных или на отдых. Время – самый дорогой ресурс, который есть сегодня у человека. Города России и других стран давно стремятся наполнять деловой центр жилой функцией", – объясняет представитель "Марии-Ра" Мария Медведева.

По мнению архитектора Владимира Золотова, тенденция строить ЖК в "рабочих" кварталах обоснованна и оправданна.

"Если мы возьмём крупнейшие центры – Москва, Санкт-Петербург, – там появляются такие типы жилья, как апарт-отели: коммерческое жильё без права прописки. Эта недвижимость рассматривается как вторая, третья квартира. Сейчас в городах наблюдается нехватка жилья, приближённого к центру, где жители находятся основную часть времени. Я считаю, такой тип жилья возможен", – считает эксперт.

В результате члены градсовета больше не настаивали, чтобы заказчик сменил назначение земли и построил коммерческий объект. По словам замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрея Фёдорова, комиссия вообще не вправе требовать этого от инвестора.

"Предлагаю действовать в рамках законодательства: Градостроительный кодекс чётко устанавливает, что собственник самостоятельно определяет целевое назначение участка. Функциональная зона участка разрешает строить жильё. Этот вопрос снят", – говорит он.

"Красноармейский подрастает"

В проекте ЖК, который представили на повторное рассмотрение, вообще внесено минимум корректировок. Авторы эскизов не стали урезать этажность дома, менять его архитектурный стиль. По словам архитектурной мастерской "Классика" Александра Деринга (его компания разрабатывала эскизные решения ЖК), высота "свечки" не превышает допустимые градостроительными нормативами значения.

"Сейчас в Барнауле проектируют и строят много домов, которые более 24-25 этажей. Поэтому эти 16 этажей в формирующейся застройке проспекта Красноармейского не выглядят вызывающе. Красноармейский весь "подрастает", – отмечает Деринг.

Небольшие изменения коснулись планировок квартир. Сделано это, чтобы минимизировать шумовое воздействие от проспекта Красноармейского, который считается одной из главных магистралей города.

"Мы поработали над планировочной структурой дома, и в квартирах вынесли спальни на дворовую часть. Выполнены мероприятия по усилению шумозащиты за счёт установки клапанов и стеклопакетов", – говорит Александр Деринг.

Парковки, парки, проезды

Однако к доработанному проекту у комиссии всё равно возникли вопросы. По мнению экспертов, на территории жилого комплекса всё же недостаточно зелёных зон. Главный архитектор института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров (компания готовит рабочий проект ЖК, который затем представят на экспертизу; на градсовете демонстрируют лишь эскизный вариант, – прим. ред.) поясняет: эксперты берут в расчёт площадь озеленения всего квартала, где располагается будущий дом. И по этому показателю ЖК отвечает нормативам.

"Мы выполнили расчёты по озеленению, как нужно по нормативам, в пределах квартала. В этом квартале 80% занято общественными зданиями. На оставшихся 20% площади есть несколько жилых домов, они малоэтажные, у них хорошее озеленение. Поэтому в целом по кварталу получилось более 20 квадратных метров озеленения на человека. На территории этого ЖК зелёных зон хватает, но по микрорайону всё проходит", – объясняет Башкиров.

По мнению комиссии, в проекте нужно лучше проработать пешеходную зону вдоль будущего ЖК. Однако Мария Медведева пояснила, что этот вопрос уже решён.

"Там есть тротуар, сейчас на него заезжают и паркуют автомобили, это незаконно. Пешеходная часть сохраняется. Мы обращались в комитет по благоустройству города с предложениями, чтобы они озвучили решения, которые надо учесть. У нас есть план, согласованный с комитетом по благоустройству", – отмечает она.

А вот вопрос с обеспеченностью парковочными местами остался открытым.

Эксперты подсчитали, что по нормативам дому требуется 45 машино-мест, 36 расположены в подземном паркинге, ещё семь – вдоль проспекта Красноармейского. По мнению некоторых членов комиссии, их нельзя учитывать в расчётах.

Точку в этих спорных вопросах поставил Андрей Фёдоров. Он отметил, что нормативы по обеспеченности парковочными местами и озеленением уточнит экспертиза. Если нарушения будут выявлены, застройщика заставят их устранить.

"На этапе выдачи разрешения на строительство нам (комитету по строительству, – прим. ред.) придётся проверить норматив по количеству парковочных мест и площади озеленения. Предлагаем проект согласовать с условием замечаний: обратите внимание на озеленение и на парковочные места", – резюмирует он.

Что известно об участке?

Ещё в начале 2000-х в квартале, расположенном в границах проспекта Красноармейского, переулка Радищева, улиц Интернациональной и Пролетарской, должны были построить огромный бизнес-центр. Барнаульские предприниматели выкупили два участка (на ул. ​Интернациональной, 122, и ​Пролетарской, 127а), а третий, расположенный между ними (по ул. Пролетарской, 125), приобрести не смогли.

Собственником этой проблемной земли была компания "Хелми" (владела одноимённой сетью аптек и учебных центров), и она отказалась продавать имущество. Тогда вместо одного бизнес-центра появилось два – "Идеал" и "Идеал 2", расположенные справа и слева от участка "Хелми". Но несколько лет назад территорию со зданиями выкупила компания "Мария-Ра" и открыла там магазин. Теперь же фирма рассчитывает построить дом.