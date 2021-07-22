"Мария-Ра" построит 16-этажную "свечку" на проспекте Красноармейском

Компания "Мария-Ра" построит 16-этажный ЖК на проспекте Красноармейском, на месте собственного магазина. Проект дома согласовали на повторном градсовете 21 июля. Не все члены комиссии одобрили концепцию "свечки", однако "бунтовать" против её строительства никто не стал: эксперты согласились, что возведение ЖК не противоречит градостроительным нормативам, а если в проекте и есть ошибки, то их выявит экспертиза.
Жильё в "офисе"
Впервые проект жилого комплекса рядом с бизнес-центрами "Идеал" и "Идеал 2" презентовали 1 апреля 2021 года. Эксперты градсовета раскритиковали ЖК за большую этажность, недостаточное количество парковочных мест, маленькую площадь озеленения, близость дома к проезжей части. Локация и земельный участок, по мнению комиссии, больше подходят для коммерческого объекта, поэтому эксперты рекомендовали инвестору отказаться от жилья.
Однако девелопер менять свои планы не стал: заказчик считает, что строительство ЖК в деловом центре Барнаула актуально и востребовано.
"Город теряет компактность, расширяется за счёт массового строительства жилых кварталов. Они с большим отставанием наполняются социальными и коммерческими объектами. Так исторически сложилось, что основной объём общественно-деловой функции сосредоточен в центре. Люди вынуждены проводить в дорогу до работы и обратно около 500 часов в год. Это время, которое барнаульцы могли бы потратить на себя, родных или на отдых. Время – самый дорогой ресурс, который есть сегодня у человека. Города России и других стран давно стремятся наполнять деловой центр жилой функцией", – объясняет представитель "Марии-Ра" Мария Медведева.
По мнению архитектора Владимира Золотова, тенденция строить ЖК в "рабочих" кварталах обоснованна и оправданна.
"Если мы возьмём крупнейшие центры – Москва, Санкт-Петербург, – там появляются такие типы жилья, как апарт-отели: коммерческое жильё без права прописки. Эта недвижимость рассматривается как вторая, третья квартира. Сейчас в городах наблюдается нехватка жилья, приближённого к центру, где жители находятся основную часть времени. Я считаю, такой тип жилья возможен", – считает эксперт.
В результате члены градсовета больше не настаивали, чтобы заказчик сменил назначение земли и построил коммерческий объект. По словам замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрея Фёдорова, комиссия вообще не вправе требовать этого от инвестора.
"Предлагаю действовать в рамках законодательства: Градостроительный кодекс чётко устанавливает, что собственник самостоятельно определяет целевое назначение участка. Функциональная зона участка разрешает строить жильё. Этот вопрос снят", – говорит он.
"Красноармейский подрастает"
В проекте ЖК, который представили на повторное рассмотрение, вообще внесено минимум корректировок. Авторы эскизов не стали урезать этажность дома, менять его архитектурный стиль. По словам архитектурной мастерской "Классика" Александра Деринга (его компания разрабатывала эскизные решения ЖК), высота "свечки" не превышает допустимые градостроительными нормативами значения.
"Сейчас в Барнауле проектируют и строят много домов, которые более 24-25 этажей. Поэтому эти 16 этажей в формирующейся застройке проспекта Красноармейского не выглядят вызывающе. Красноармейский весь "подрастает", – отмечает Деринг.
Небольшие изменения коснулись планировок квартир. Сделано это, чтобы минимизировать шумовое воздействие от проспекта Красноармейского, который считается одной из главных магистралей города.
"Мы поработали над планировочной структурой дома, и в квартирах вынесли спальни на дворовую часть. Выполнены мероприятия по усилению шумозащиты за счёт установки клапанов и стеклопакетов", – говорит Александр Деринг.
Парковки, парки, проезды
Однако к доработанному проекту у комиссии всё равно возникли вопросы. По мнению экспертов, на территории жилого комплекса всё же недостаточно зелёных зон. Главный архитектор института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров (компания готовит рабочий проект ЖК, который затем представят на экспертизу; на градсовете демонстрируют лишь эскизный вариант, – прим. ред.) поясняет: эксперты берут в расчёт площадь озеленения всего квартала, где располагается будущий дом. И по этому показателю ЖК отвечает нормативам.
"Мы выполнили расчёты по озеленению, как нужно по нормативам, в пределах квартала. В этом квартале 80% занято общественными зданиями. На оставшихся 20% площади есть несколько жилых домов, они малоэтажные, у них хорошее озеленение. Поэтому в целом по кварталу получилось более 20 квадратных метров озеленения на человека. На территории этого ЖК зелёных зон хватает, но по микрорайону всё проходит", – объясняет Башкиров.
По мнению комиссии, в проекте нужно лучше проработать пешеходную зону вдоль будущего ЖК. Однако Мария Медведева пояснила, что этот вопрос уже решён.
"Там есть тротуар, сейчас на него заезжают и паркуют автомобили, это незаконно. Пешеходная часть сохраняется. Мы обращались в комитет по благоустройству города с предложениями, чтобы они озвучили решения, которые надо учесть. У нас есть план, согласованный с комитетом по благоустройству", – отмечает она.
А вот вопрос с обеспеченностью парковочными местами остался открытым.
Эксперты подсчитали, что по нормативам дому требуется 45 машино-мест, 36 расположены в подземном паркинге, ещё семь – вдоль проспекта Красноармейского. По мнению некоторых членов комиссии, их нельзя учитывать в расчётах.
Точку в этих спорных вопросах поставил Андрей Фёдоров. Он отметил, что нормативы по обеспеченности парковочными местами и озеленением уточнит экспертиза. Если нарушения будут выявлены, застройщика заставят их устранить.
"На этапе выдачи разрешения на строительство нам (комитету по строительству, – прим. ред.) придётся проверить норматив по количеству парковочных мест и площади озеленения. Предлагаем проект согласовать с условием замечаний: обратите внимание на озеленение и на парковочные места", – резюмирует он.
Что известно об участке?
Ещё в начале 2000-х в квартале, расположенном в границах проспекта Красноармейского, переулка Радищева, улиц Интернациональной и Пролетарской, должны были построить огромный бизнес-центр. Барнаульские предприниматели выкупили два участка (на ул. Интернациональной, 122, и Пролетарской, 127а), а третий, расположенный между ними (по ул. Пролетарской, 125), приобрести не смогли.
Собственником этой проблемной земли была компания "Хелми" (владела одноимённой сетью аптек и учебных центров), и она отказалась продавать имущество. Тогда вместо одного бизнес-центра появилось два – "Идеал" и "Идеал 2", расположенные справа и слева от участка "Хелми". Но несколько лет назад территорию со зданиями выкупила компания "Мария-Ра" и открыла там магазин. Теперь же фирма рассчитывает построить дом.
Комментарии
И построит быстро.
Купят квартиру рядом с проспектом и потом начинают жалобы строчить во все инстанции, что шум автомобилей и трамваев им мешает и окна открыть невозможно, пыль летит!
дурдом
Тогда вместо одного бизнес-центра появилось два – "Идеал" и "Идеал 2", расположенные справа и слева от участка "Хелми". Но несколько лет назад территорию со зданиями выкупила компания "Мария-Ра" и открыла там магазин.
откуда там магазин? почему 2гис о нем не знает?
В районе Сити и Идеалов не хватает жилья? Да за ними же все уже позастроено человейниками и до сих пор строятся....
22.07.2021 08:54
Магазин уже закрыли в прошлом году
Прежде чем возводить "свечки", надо школы и детские сады построить новые с расчетом на перспективу увеличения жильцов квартала.
45 машиномест??? Вы нормальные?
сначало все против теперь все за? так просто не бывает.
То есть, каждый магазин в собственности — это потенциальный жилой дом в будущем?
а если в проекте и есть ошибки, то их выявит экспертиза.
Как в анекдоте - Мыши на собрании проголосовали надеть коту на шею колокольчик. А как надеть и кто будет вешать колокольчик, будет решаться в рабочем порядке.
семейка вредителей задалась целью испоганить весь город
Озеленение города и строительство школ с садами мы оплачиваем своими налогами, исправно и каждый месяц. Будьте добры, уважаемые слуги народа, это строить и содержать.
Мария-Ра совсем испортилась. Не первый раз, когда ради очередной наживы уродуют город либо сами, либо через своих вассалов.
Ну а что?! потом очередной Томенко даст задание найти места детям в садик и в школы, на этом неудобства и закончатся со стороны власти.
Рашкину надо запретить что-либо строить в городе, он его уже достаточно изуродовал. Передать его семейству Затон для застройки и вообще весь правый берег Оби, пущай резвится, Барнаул с Алтайкой соединяет, город солнца строит.
И у Шони отобрать Речной вокзал и выделить место напротив через Обь, пусть там дет.сад оборудует, подземную парковку, причал. Жильцы его ылитного жилья в Леруа Марлен пешком ходить будут.
Лично я только "за".
Красноармейский хоть в лучшую сторону отличается от других мест в городе - Красный и так застроен высотными зданиями. Появится еще одна свечка - хуже не станет. А если и архитектуру ей подберут красивую, то вообще огонь. Красноармейский - это как Сити в больших городах, деловой центр. И офис крупнейшей региональной компании Алтая в небоскребе - это норма.
Назначение участка изначально было таким, под жилой дом. Не понятно, к чему был весь этот цирк с конями про офисные центры. Куда их, солить уже? 30-40% частников на удаленках дома сидят
Поддерживаю мнение, что Ракшину нельзя позволять заниматься застройкой, тем более в центре. Уже слепил скворечник на вокзале, без слез смотреть нельзя. Вот и торговал бы дальше унылым г...ом в сети своей убогой. Нет же, запилил рога в строительство.
Потом жалобы пойдут что мест в школе и детском саду нет, у нас нехватка жилья в городе? Что такая необходимость вместить на невместимом
В этом городе когда-нибудь будут строить что-то, хоть отдалённо напоминающее человеческое жильё?
Например вот так:
22.07.2021 09:39
АБОРИГЕН
В Барнауле есть подобные жилые дома. Но точечно. Например, Социалистический 45, Социалистический 39, 50 лет СССР 25/1 и 25/2, Шумакова 40, Северный Власихинский 32, 38, 40
То есть строить такие дома можно, но алчность не каждому позволяет
22.07.2021 09:48
Виктор
Дело не в отдельных домах. Смысл в комплексной застройки территории кварталами из малоэтажных домов. Отдельно стоящий дом погоды не делает.
22.07.2021 09:54
АБОРИГЕН
нужно понимать, что стоимость квадратного метра будет в пару раз выше, так как все затраты всегда ложатся на конечного потребителя - готовы покупать метр квадратный по цене в 200 т.р.?
Все просто же, рыночные законы. есть спрос - есть предложение. не будет никому нужно жилье, перестанут строить. Раньше компьютерные клубы открывались, щас пивнухи))
кто готов это покупать в Барнауле?
Абориген, твоя картинка - это спальный район. Здесь же речь про деловой центр, красную линию. Иди уже отсюда, урбанист недоделанный.
И тем, кто типа хочет запретить что-то строить Ракшину или Шонии: у вас запретелки не отросли, чтобы пасти свои открывать.
Люди получили разрешение на строительство, это их право, их деньги. максимум, что вы можете - это бойкотировать их недвижимость. Да им и плевать на вас будет, другие купят.
22.07.2021 09:23
гость
Знаете, с вашим определением семейки я согласна, но вот этот конкретный случай - уж лучше эта свечка, чем та помойка, что там сейчас. Там надо либо сносить эти оба, прости господи, бизнес-центра, либо все же что-то делать с территорией между ними.
шумакова, 40а...дом, который построил евсюков? Очень плохой пример. Вечный геморрой с крышей, нет двора, с территорией засада, с парковками. Содержание дома раскидывается на все квартиры (а их немного), сумма весьма негуманная, не все готовы столько платить...постоянные должники и ругань. и как следствие, проблемы с текущей эксплуатацией
22.07.2021 09:54
АБОРИГЕН
Про это можно забыть. Центру Барнаула в нижней части почему-то не было суждено в советское время стать застроенным хрущевками-брежневками. Лучше бы их там построили, а не на Черёмушках-Сулиме. В центре даже в 70-е ещё бывало строили типичные деревенские дома.
Поэтому частный сектор там на радостях теперь будут есть столовыми ложками. Пока весь не съедят
а что, теперь так принято - оскорблять всех, кто занимается бизнесом? это потому что анонимы? Ну идите к Шонии и отберите речвокзал, постройте там город-сад на свои деньги. а Ракшину расскажите, чем заниматься надо. Не забудьте про отмашкиных - они не знают, куда потратить заработанные деньги. Научите, наконец, их жизни, коучи хреновы
22.07.2021 10:17
Виктор
Частный сектор в центре города, пускай и хреновенького, но стольного града субъекта федерации, это атавизм, и признак деградации.
Приведите, Витя, хоть один пример административного центра территории, застроенного частными домами 50-80 летней давности, и чтобы это не выглядело убого.
1018 Респект. Эти парни строят на свои и главное это тысячи рабочих мест.
комментаторам
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несколько человек зарабатывают деньги.
остальные смотрят, как уродуют город, и ничего не делают. и еще получают такие наставления в стиле "сперва добейся".
я ничего не упустил?
В Казани встала реализация новостроек, не спасает даже льготная ипотека и субсидирование государства. Так что если у нас криминал еще способен на уворованное это покупать - то впреред, стройте с песней! А вот за речной вокзал - который разрушить успеют - а недострой вечный соорудят - надо в тюрьму садить бюджетного сиськана!!!
22.07.2021 10:23
- гость -
А мне приятней частный сектор, чем дома с 18+ этажами
переверните карточку с условиями игры. Потому что на ней кучка злобных и завистливых рассказывает нескольким успешным, как им жить.
От создателей Я БЫ ТАК И САМ СМОГ. ЕСЛИ Б УМЕЛ.
22.07.2021 10:18
Нам вас серебренников не понять. Вы мать свою сдадите с радостью хоть куда. А нам нужен удобный красивый комфортный город. Вы понимаете, у нас забирают пространства вроде речпорта, нас трамбуют в человековейники в таких местах где даже развернутся нельзя не сбив кого то. Что будет на вокзале когда эта махина достроится? А что взамен? Новая набережная? или эта на Мало Тобольской? Ах, пардон нам обновят фонтан.
22.07.2021 10:30
- гость - Ни кто не строит на свои!!! Плохо вы знаете деньгооборот!! Все застройщики строят на кредиты, лежат под банкирами , именно поэтому с введением экскроу никто не разорился, не перестал строить, даже сроки сдачи нарушать стали и санкции тянут, потому что под банкирами (самое не нужное в этой цепочке) Банки вообще ненужный пережиток уже, их заменили компьютеры , и очень хорошо справляются.
22.07.2021 10:30
гiсть
Хохлёнок, а почему "уродуют"? Это кто сказал? Кто этот авторитет? Ты что-ли? А ты кто такой?
22.07.2021 10:36
гость
Шония купил территорию и здание Речного. За деньги купил. За свои. За которые налоги уплачены. У администрации города купил. Имеет право строить там хоть дом терпимости с блэк-джэком и гражданками с низкой социальной ответственностью.
Есть вопросы - иди в администрацию и там задай.
22.07.2021 09:58
гость
Нет не будет. Типичное заблуждение. На фото ЖК Мичуринский в г. Екатеринбурге. Цена квадрата там такая же как в соседнем ЖК Академическом с 25-и этажками.
Все забывают один простой момент. При многоэтажной застройке земля используется не рационально. Вокруг одной свечки всегда должен быть пустырь иначе коллапс. Посмотрите на застройку в районе Ускова. Огромные расстояния между домами. По другому нельзя при такой этажности. А при мало и среднеэтажной застройке дома можно строить плотнее. В итоге вместо одной 17-25 этажной свечки можно построить 3-5 домов малой и средней этажности. Очень странно, тогда за каким чертом Барнаул застраивается свечками и при этом застройщики верещат о нехватке земли. Парадокс.
ВАМ 22.07.2021 10:39 гость
вот ты сказочный...фантазер)))))))))))))))))))))))))
22.07.2021 10:38
гiстю
А вы не злобные и завистливые? Именно злобные и завистливые.
22.07.2021 10:38
- гость -
Кто такие "нам"? Вы почему за всех говорите? Мне, например, нравятся высотки.
22.07.2021 10:38
Виктор
Витя, Бога ради. Только пускай эти частные дома не в центре, а на выселках, или в чистом поле, а в центре должны быть высотные здания, офисы, административные учреждения, банки, развлечения.
22.07.2021 10:39
гость
А отчего тогда останавливают стройки? Эскроу-счет - не панацея. Бюджет проекта утвержден, и банк больше не даст. А если стоимость стройматериалов резко поднимется, как сейчас, то откуда покрывать разницу в бюджете? Что скажете?
22.07.2021 10:41
АБОРИГЕН
рука лицо!
ну пойди займись строительством, раз уверен в своей правоте!
будешь самым крутым застройщиком, утрешь нос ракшиным, шониям, адалину и прочим..
1039. Как не на свои? Взял в банке рубль верни два.
22.07.2021 10:52
- гость -
Это не моя правота. Это "таблица умножения" которую не знают ни в администрации города, ни застройщики.
Дело не в том что пойди и займись. Дело в запросе. Когда приходишь к застройщику и спрашиваешь, а почему мол так всё убого то у тебя товарищ с разнообразием? В такое говно ещё мои родители в 70-х заселялись.
Товарищи, помните! Спорить с троллями — себя не уважать. А их, как я понимаю, сегодня много будет приходить в эту тему со своими "Сперва добейся!", "Сам построй!", "Да вам просто завидно!" и "Будущее за высотками!"
22.07.2021 11:15
Виктор
Витя, это ты себя троллем нарёк? Не звезди, никакой ты не тролль,ты так, троллёнок.
22.07.2021 11:14
АБОРИГЕН
Я думаю, что все всё давно посчитали, но решили "Да зачем нам лишние хлопоты, если и так покупают?"
22.07.2021 11:14
АБОРИГЕН
В 70-е ваши родители могли заселяться максимум в: хрущёвки серии 1-464, которые строились с конца 1950-х до 1970-х годов, а модификации — с середины 1960-х годов до 1990-х годов; либо в 111-121 серию - крупнопанельные многосекционные жилые дома.
Новые дома строятся по иным архитектурным решениям.
Это не моя правота. Это "таблица умножения" которую не знают ни в администрации города, ни застройщики.
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В центре города нет места 3-5 этажной застройке. Можете строить такие кварталы компактно, где-то в стороне, на окраине. Можете прямо микрорайоны такие застолбить. Но центр города - это административные здания. Земля дороже - должна давать доход вложившему в неё. И никакая "ваша" таблица умножения не сможет добавить нолей в цифру дохода, извлекаемого с трёх этажей.
Почему застройщики не строят новые школы? Продавали бы их потом муниципалитету, как это в других городах. Например, школ и садиков на Первомайске уже не хватает, ещё куча домов строится. Надо в районе Ядринцева -Песчаной новые образовательные учреждения строить и открывать. Ну и про поликлиники тоже не стоит забывать.
22.07.2021 11:20
- гость -
Вы чейный будете? Ракшинский или Селфовский?
22.07.2021 11:37
- гость -
А кто спрашивает? Дехтярёфф, али кореш евойный?
22.07.2021 11:35
Татьяна
Когда муниципалитет станет покупать, или хотя бы заказывать стройку (с гарантией финансирования), тогда и задавайте застройщикам вопросы.
Татьян, так в том-то и вопрос, что не заказывают, не покупают и сами не строят. И даже не думают лет (хотя бы!) на 5-10 вперед. Максимум, на что способен муниципалитет - это развести руками, когда ребенок в школу во дворе дома не попал. И ситуация такая не только в центре города - засада на С-Власихинской, на ускова, на попова, взлетной
Там уже машину негде поставить днём. Только круглый дурак там жильё купит
Куплю квартиру в этом доме
Связка бизнеса и власти творит чудеса!
22.07.2021 12:16
Круглый дурак
Ты не круглый, ты квадратный. Чего косишь за круглого, когда острыми углами всю штору изорвал?!
Что значит точечно? Это когда у вашей точечной застройки все машины в нашем дворе? Жили прекрасно в центре вот до ваших этих домов, а раз втюхиваете их так вы на нас зачем взваливаете их автотранспорт, детей и людей?
Построят дом у самой дороги,трамвайных путей.Никто не жил в доме с трамваем под окнами?Попробуйте.Грохот до 12 ночи.
И с 6 утра.
22.07.2021 09:39
Асфальтовое убожество, бесконечные поля парковок, а автобыдло все равно на газоне, дворов вообще нет. У нас точно так же строят, вот абсолютно, только выше раза в 3. Все. больше разницы нет.
22.07.2021 12:16
Круглый дурак Куплю квартиру в этом доме.
Так этот дом как раз для круглых дураков и строится.
нельзя там давать им новые высотки лепить
Там
1. низина и бывшие засыпанные болота.
2. грунт -сплошной песок
3. продуваемость потоками воздуха очень низкая
4. места мало и свет будет закрывать другим зданиям
там надо парки разбивать а не высотки лепить
если там еще понастроят может быть гиганский оползень и провалы грунта
а высотку надо строить на территориях бывшей спич фабрики где нибудь поближе к Оби
и не одну а целый комплекс высоток
22.07.2021 15:23
майор
Ну спичечная фабрика не вечна, горела уже. Земля уже в частных руках, вы подождите, и там скоро будет высотный квартал.
я вот смотрю владельцы этой сети покупают за миллиарды в Москве в центре здания а в городе Барнауле детские поликлиники на потоке не ремонтировались с 1940х годов
Детишкам 3х -4х летним больным сидеть на чем попало в очередищах ждать очереди у врача по 4 часа приходится. Это не нормально. Пусть богатый люд детские больницы и поликлиники за свой счет отремонтирует -справедливость должна быть и милосердие
я конечно не ракшин, но хрен бы согласился ремонтировать больницы и поликилиники за свой счет. С чего бы вдруг? милосердие тут вообще непричем, товарищ майор
И потом. Я вот хочу почитать. Какой наш Барнаульский миллионер и что сделал полезного для города Барнаула. Благотворительного.
Например больницу построил. Детдомовцем дал то и то
А нет почему то такого каталога
А он должен ежемесячно выпускаться в городе
По всем фамилиям
22.07.2021 15:32
майору
а я тогда бы на городском совете поставил вопрос о том чтобы взять с тебя больше налогов и дороже аренду. Раз живешь в Барнауле помогай своему городу
раз вы не унимаетесь, я напомню вам, что больницы строятся, детдомовцы содержатся на налоги миллионера(ов). Откройте каталог налогоплательщиков, увлекательное издание, я вам скажу. там даже есть распределение средств - что уходит в федеральный, а что - в местный бюджет. Там даже рейтинг есть.
22.07.2021 11:27
- гость -
Серия 111-97 появилась в середине 70-х. Чем она ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от того что строят в Барнауле сейчас? Ничем, только вентфасады цвета "вырви глас" появились.
22.07.2021 11:31
- гость -
цифра дохода извлекается не только из этажей, а из количества квадратных метров, которые как выясняются зависят не только от этажности, но и от количества домов. Вы и барнаульские застройщики об этом бы знали если бы не упирались рогом и имели хоть какое-то желание развиваться и повышать свой уровень образования.
Просто подумай какой процент земли будет занят домами при строительстве многоэтажек и домов малой этажности, при всех прочих равных условиях? В каком случае земля будет использоваться более эффективно?
22.07.2021 15:33
майор
Ждать от людей, дело жизни которых — Деньги, филантропии — это как ждать, что Белое море прогреется до комнатной температуры. Такое бывает, но не каждый год, и только в отдельных почти изолированных лиманах. Отдельные коммерсанты иногда бывает строят школы, больницы, общедоступные парки. Но ждать этого от каждого предпринимателя или от многих предпринимателей не стоит
22.07.2021 16:02
майору
Вы все правильно говорите. Правы да. Ведут бизнес в городе получают прибыль. С прибыли платят налоги. Все как положено по закону. Претензий нет
Вопрос только совершенно другой. Не про бизнес и про налоги.
Любой миллионер это тоже человек. Что он конкретно сделал и для кого конкретно
В нюЙорке например даже телепередача на телевизоре есть. Там их миллионер например Бил выступает и говорит -я вот подарил стиральную машинку вот этой семье и тут же рядом сидит эта семья и говорит -да вот при таких обстоятельствах он шел мимо и вот оба на - взял и купил нам машинку. Спасибо мол ему
Потом другой миллионер Джордж дал денег на лекарства итд итп
Им говорят спасибо и это еще и реклама их сетей и их бизнеса
и речь не про налоги вообще. Если Бил налоги не заплатит его могут даже казнить там на электростуле или посадить лет на 150
22.07.2021 16:09
АБОРИГЕН
Лично знаком с одним из застройщиков. В разговоре рассказал, что на выкуп земли уходит сумма, от реализации квартир до трех этажей здания, которое предстоит построить. При сложившейся цене за сотку ни о каком малоэтажном строительстве речи быть не может. Хватит уже нести чушь! Просто уже надоело читать тебя! Хоть бы рассказал, чего добился в жизни, что создал, построил. С какого перепугу возомнил себя экспертом во всех областях, чтобы давать советы космического масштаба?
22.07.2021 09:38
Гость
Поддерживаю мнение, что Ракшину нельзя позволять заниматься застройкой, тем более в центре. Уже слепил скворечник на вокзале, без слез смотреть нельзя. Вот и торговал бы дальше унылым г...ом в сети своей убогой. Нет же, запилил рога в строительство.
Отобрать все у Ракшина, он же физкультурник, вот и оставить ему одну лыжню здоровья, пусть по ней бегает, да просроченными печенюшками народ кормит.
22.07.2021 10:40
- гость -
Шония купил территорию и здание Речного. У администрации города купил.
НЕ ВРИ !!!!!!!!! Админситрация задаром отдала своему человеку, тот перепродал, а протом уж шоня прихватил. Там надо всю мошенническую цепочку распутать и вернуть в первоначальное положение, то есть муниципалитету, а виновных и их прихлебателей на зону.
В нюЙорке например даже телепередача на телевизоре есть. Там их миллионер например Бил выступает и говорит -я вот подарил стиральную машинку вот этой семье и тут же рядом сидит эта семья и говорит -да вот при таких обстоятельствах он шел мимо и вот оба на - взял и купил нам машинку. Спасибо мол ему
А зачем вам это? или зачем миллионерам об этом рассказывать?
лично знаю многих людей в Барнауле (при серьезных доходах, и при обычных тоже...вообще такие поступки не зависят от денег), которые помогают - детям, спортсменам, инвалидам, малоимущим семьям, тренерам, сиротам. И им НЕ ХОЧЕТСЯ трубить об этом. Хотят - и помогают.
Благие дела – не повод для гордости.
Ну не купите вы квартиру в этом доме, раз авто ставить некуда, купят ещё 10 у кого его нет, это же центр центра, студенты, вузы, аренда, тут никогда не будет невостребованности, это же все понимают поэтому о ваших школах, детсадах речь не ведётся, это никому не интересно
Жадность обуяла.
Еще один ПУП, 100%% коммерческое изваяние с прикрытием нехватки времени. так переведите всех на дистант?!!!
ГрадСовет - Вы теряете квалификацию...или продаете?
хоть архитектурную сознательность можно иметь? структурную видимость, этажность районную модно соблюсти? Это даже так - для обывателей, далеко не профессионалов можно додумать заранее?
Инвестору вообще по барабану и парковочные места, об отсутствии которых на проезжей части будут заставлено машинами. Зеленые насаждения - вы о чем вообще? Их так на приемку дома воткнут и недолго ( в гарантийный срок) будут поддерживать тупо что это все есть, а потом - забудьте.
Оценка жилья - только деловое - бизнесс-центр если хотите, Хотя как ни крути - ПУП!
Абориген, вы за малоэтажное строительство вслед за Варламовым, как я понимаю. Но это очень упрощенное видение. Была я тут в Дружном-2 и семнадцатиэтажки произвели тягостное впечатление, это правда, они подавляют. Но в районе Шумакова-Балтийская-Лазурная-Северный Власихинский есть малоэтажная застройка, ощущения простора и тп там нет... Тесно, везде все запарковано, не пройти. В моем дворе гораздо комфортнее по ощущениям, хотя дома 10-этажные. Так что не панацея это, Абориген, и да, приведенный вами пример из Екатеринбурга не идеал ни разу, нормального двора там нет, то же, что и у нас в хрущевках. На Ускова никаких гигантских пространств между домами нет, на мой взгляд, где вы их увидели? И непонятна фраза про то, что новое строительство чем-то принципиально должно отличаться от 97 серии. О чем речь? Ничем радикально строительство отличаться не будет, появляются материалы фасадов, закрытые дворы, другая планировка этажа с общими балконами в высотках... В принципе это все, что здесь изобрести-то должны?