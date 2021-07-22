Республика Алтай возглавила мусорный антирейтинг России

Республика Алтай и Бурятия признаны худшими в России по состоянию площадок с мусорными контейнерами – менее 5% от их общего числа признали чистыми. Об этом сообщили amic.ru в региональном отделении ОНФ.

Кроме того, Горный Алтай стал единственным регионом, где проверяющие не нашли ни одной площадки с контейнерами для раздельного сбора мусора, уточнили в организации.

Для сравнения: в Алтайском крае соответствующим образом оборудованы больше половины площадок, следует из результатов исследования. Алтайский край также отметили как регион с самыми высокими темпами внедрения раздельного сбора мусора, чем соседи из Республики Алтай с нулевым показателем похвастать, увы, не могут.

"Доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве и 79% в Московской области, – уточнили в ОНФ. – Более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором также в Алтайском крае, Оренбургской, Новосибирской областях, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Липецкой области, Республике Башкортостан, Воронежской, Свердловской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Санкт-Петербурге, Пензенской, Псковской, Самарской областях".

Напомним, жители Республики Алтай бьют тревогу из-за завалов мусора. Они выкладывают фотографии огромных свалок вокруг мусорных контейнеров в жилых кварталах, которые не вывозятся неделями.

Люди переживают, что туристам скоро не на что будет любоваться, а вместо красивых гор вырастут мусорные. Республиканцы говорят, что властям всё равно на свалки и на то, что регоператор не справляется со своими обязанностями.

Кто на самом деле должен отвечать за свалки Горного Алтая и почему этот самый ответственный ничего не делает, читайте в материале amic.ru.