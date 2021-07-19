Горы из мусора. Почему Республика Алтай тонет в свалках, но всем на это наплевать

Республика Алтай буквально утопает в мусоре. Местные жители выкладывают фотографии огромных свалок вокруг мусорных контейнеров в жилых кварталах, которые не вывозятся неделями. Люди переживают, что туристам скоро не на что будет любоваться, а вместо красивых гор вырастут мусорные. Республиканцы говорят, что властям всё равно на свалки и на то, что регоператор не справляется со своими обязанностями. Главное требование населения к руководству региона – навести порядок. Amic.ru выяснял, кто на самом деле должен отвечать за свалки Горного Алтая и почему этот самый ответственный ничего не делает.

Мусорные реки, пластиковые берега

Жители из разных уголков Республики Алтай постоянно жалуются на свалки у мусорных контейнеров: их не вывозят неделями, а то и месяцами. В популярных республиканских инстаграм-аккаунтах то и дело мелькают посты с жалобами людей.

"Не убирается мусор с весны, развели антисанитарию, не подскажете, к кому обращаться?" – пишет жительница Горно-Алтайска.



"Вот так под носом администрации Маймы в жилмассиве "Алгаир" на бывшую ферму возит мусор некий гражданин. Может, тот, кто это сделал, уберёт помойку? Всю помойку! Это же ужас", – жалуется житель посёлка Майма.

Это примеры комментариев людей, которые они пишут в группе "Чёрный список Республики Алтай".

Со слов местных жителей, на их жалобы и требования вывезти, наконец, мешки с мусором никто не реагирует – ни управляющие компании, ни регоператор ТБО, ни республиканская администрация. И если даже в городах и посёлках с нормальной инфраструктурой и доступами к контейнерам мусор всё равно не вывозят, то об отдалённых районах и природных объектах говорить тем более не приходится.

"Приезжайте, уважаемые туристы, у нас экологически чистая республика", – язвят пользователи в комментариях под постами с мусором.

Чаще всего чиновники оставляют жалобы людей без ответа, однако иногда всё же реагируют. Правда, не предлагают решения проблемы и не мотивируют оператора к работе. Как ни странно, власти обвиняют в захламлении самих жильцов. Якобы они оставляют возле мусорных контейнеров не только пакеты, но и строительные материалы. Ну и часть вины перекладывается на плечи управляющих организаций.

"Контейнерные площадки на территории многоквартирных домов убираются рабочими управляющей компании или товариществом собственников жилья. <...> К сожалению, захламляют место сбора мусора сами жители. Крупногабаритные отходы необходимо вывозить в специальное место самостоятельно. Не нужно складировать мусор на контейнерной площадке, это нарушение правил благоустройства", – ответил 11 июля официальный аккаунт Минцифры республики в соцсети на пост жителя Горно-Алтайска о свалке в одном из микрорайонов региональной столицы.

"Регоператор сменился, а толку ноль"

Со свалками в Республике Алтай борются уже не первый год, но почему-то со временем ситуация только ухудшается.

В администрацию региона постоянно поступают жалобы на то, что регоператоры не справляются со своими обязанностями. При том, что в республике работает целых три компании по сбору и утилизации отходов: "Континент", "Экобезопасность" и "Кызыл-Озек-Сервис".

Если к первым двум претензии жители пишут в интернете редко (и поэтому компании особо не на слуху), то к последнему жалобы поступают с завидной регулярностью.

"Кызыл-Озек-Сервис" обслуживает Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский и Турочакский районы с 1 мая 2021 года. Раньше регоператором в этом секторе несколько лет была компания "Коммунальщик", которая не только провалила возложенные на неё обязанности, но и "потеряла" большую сумму субсидий, отведённых на закупку оборудования, техники и контейнеров для утилизации отходов.

Примечательно, что при своём бездействии с 2016 года выручка "Коммунальщика" выросла с 5,3 млн рублей до 111 млн в 2020-м. С 2018-го она увеличилась почти в полтора раза. Эти данные приводит издание "Тайга.инфо" в своём материале о свалках Алтая.



"Администрация города в рамках имеющихся полномочий не имеет реальных рычагов для давления на фирму", – цитирует издание ответ главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой на жалобы в сторону регоператора.

Всё закончилось в 2020-м, когда "Коммунальщик" не получил лицензию на обезвреживание и утилизацию отходов. Было уволено несколько чиновников, а регоператора быстро заменили. Новый пока с трудом налаживает работу на вверенной ему территории.

"На начальном этапе имелось много нареканий к системе вывоза отходов. К настоящему времени работу в целом удалось выстроить. Замечания к этой работе ещё встречаются, но система сбора и вывоза отходов нами постоянно пересматривается и оптимизируется", – ответили в "Кызыл-Озек-Сервисе" на запрос amic.ru.

Жители республики уверены, что и новая компания не особо справляется со своими обязанностями. "Что толку – сменили оператора, а мусор как валялся, так и валяется", – пишут пользователи соцсетей.

Низкие тарифы

Руководитель "Кызыл-Озек-Сервиса" отметил, что многое не получается сделать вовремя, потому что не хватает ресурсов – бюджетное финансирование ограничено, а тарифы за услуги, которые должны оплачивать жители, остаются низкими и повышать их не собираются.

"Наибольшую сложность на сегодня представляет очень низкий уровень оплаты за услуги по обращению с отходами. А сама возможность качественного и своевременного обслуживания напрямую зависит от своевременного получения оплаты за оказанные услуги", – говорит регоператор.



Оператор при этом не указал, какие именно тарифы за мусор сейчас действуют. На официальном сайте комитета по тарифам Республики Алтай последнее обновление – от 18 декабря 2020 года, там указана сетка тарифов вплоть до 2028 года (правда, регоператором в документе указан "Коммунальщик", но поскольку "Кызыл-Озек-Сервис" работает вместо него, тарифы автоматически распространяются и на эту компанию).

Так, единый тариф за услуги оператора ТКО с 1 июля по 31 декабря 2021 года составляет 396 рублей за кубометр вывезенного мусора. Но эту сумму оператор республики считает слишком низкой, для того чтобы исправно выполнять свои обязанности. Примечательно, что в Алтайском крае тариф ещё меньше – 335 рублей за кубометр, но в нашем регионе таких свалок по городам не наблюдается.

Правительство республики по поводу свалок, тарифов и надвигающегося мусорного коллапса предпочитает отмалчиваться. Мы направили официальный запрос в пресс-службу Республики Алтай 24 июня 2021 года, но на момент публикации материала ответа не получили.

Были скалистые горы, стали – мусорные

Если уж регоператоры годами не могут очистить от мусора доступные города и посёлки республики, то горы отходов в туристических зонах и труднодоступных районах тем более игнорируют (иногда компаниям проще заплатить по суду штраф, чем вывезти несанкционированную свалку).

Ещё один удобный аргумент, который используют операторы, оправдывая своё бездействие в туркластере: "Многие туристические зоны – в частных руках, и мы работаем с ними по договору". Сколько компаний заключают их , сказано при этом не было.

Власти, да и сами жители, в захламлении природных зон, как правило, винят туристов. Но забывают о том, что туркластер – это большая ответственность, и контролировать образование помоек на территории "экологически чистого" региона – в первую очередь работа правительства. Но контроля нет, санкций к тем, кто мусорит, тоже нет, а свалки как росли, так и растут.

В апреле алтайский фотограф Сынару Ороева опубликовала в своём Instagram серию снимков модели в национальном алтайском костюме среди гор мусора возле Акташа, привлекая внимание к экологической катастрофе.

"Через пару лет можете уже не приезжать на Алтай, друзья. Потому что у нас нечего будет смотреть. Никто не показывает обратную сторону медали. Каждый раз при сильном порыве ветра из этой свалки возле Акташа летит мусор в сторону гор, рек и уникального памятника природы – гейзерового озера. Это не единственная свалка, которая расположена у подножия горы, подобных очень много", – пишет фотограф в своём аккаунте.

Пока жители, администрация, регоператор и ЖЭУ разбираются, кто виноват и что делать, перебрасывая друг на друга ответственность, свалки продолжают расползаться по всему Горному Алтаю, угрожая не только испортить внешний вид одного из самых красивых и уникальных мест страны, но и безвозвратно уничтожить экосистему. Так что кто знает – может быть, через несколько лет туристам не останется ничего больше, как приезжать на Алтай только для того, чтобы полюбоваться пластиковыми и полиэтиленовыми, а не каменными горами.