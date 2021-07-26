Самолёт Belavia, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия

Рейс Belavia из Минска в Анталью сделал резкий разворот над Алексеевкой и теперь готовится сесть в Домодедово. Как сообщает Mash, борт подаёт сигнал бедствия, однако что именно случилось с лайнером – пока не ясно.

В салоне находятся 189 пассажиров, два пилота, пять бортпроводников. Также, по информации источника, согласно предварительной версии, у борта Belavia отказал один из двух двигателей. По другим источникам, причиной стало срабатывание датчика неисправности давления.

Напомним, 6 июля пассажирский Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, а в 15:00 по местному времени пропал с радаров. Обломки самолёта обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта.

Выживших в результате крушения нет. Всего в самолете было 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребёнок, и шесть членов экипажа.