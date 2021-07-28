Хлопок газа произошёл в многоквартирном жилом доме в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / Последнее фото от очевидца
В Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.
Источник хлопка находился на пятом этаже. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.
Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" отмечают, что в результате инцидента пострадала пожилая женщина. Она жива, но получила ожоги.
На месте работают спецслужбы. Другие подробности произошедшего уточняются.
Обновлено. Корреспондент amic.ru отмечает, что весь подъезд эвакуировали. Пострадали двое человек — женщина и ребенок. Их госпитализировали.
Комментарии
Хлопок, такой хлопок.
Редакция неруси?
Бабушка, наверное...
В Барнауле произошёл хлопок газа...
Эпицентр взрыва находился на пятом этаже...
так таки "хлопок" или "взрыв"...
"Взрывная волна - движение среды, сильно сжатой в результате кратковременного выделения большой энергии (взрыва) со скоростью превышающей звуковую. по мере распространения энергия волны падает а время воздействия на встречные тела увеличивается, так же падает скорость волны вплоть до звуковой, после чего взрывная волна становится обычной звуковой, перенос вещества среды прекращается, остаются только колебания"
Эпицентр взрыва
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поправьте на "источник хлопка"
Кто нибудь за бугром увидит первое фото и спросит мол а что это за необычно высокий пень? Убожество российского озеленения во всей красе.
Ну и кто теперь за это ответит? Неделю назад туда вызывали газовиков.. и вот результат...
судя по фото в брн22 рвануло не на кухне, а в комнате с балконом
Хлопковой волной обрушило стену...
Абориген, тебе стыдно перед иностранцами?
28.07.2021 10:20
- гость -
Скажем так, неловко. Ведь кронирование во всём мире это нечто другое нежели то, что делают в РФ.
Всё тебе не то:не по-европейски тот тополь спилили.
Ту 10:20
А ему и за свою жену перед Доном Педро неудобно: бледная, ночнушка поношенная)))