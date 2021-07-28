Хлопок газа произошёл в многоквартирном жилом доме в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / Последнее фото от очевидца

В Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.

Источник хлопка находился на пятом этаже. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" отмечают, что в результате инцидента пострадала пожилая женщина. Она жива, но получила ожоги.

На месте работают спецслужбы. Другие подробности произошедшего уточняются.

Обновлено. Корреспондент amic.ru отмечает, что весь подъезд эвакуировали. Пострадали двое человек — женщина и ребенок. Их госпитализировали.