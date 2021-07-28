"Кошку в руки – и бежать". Что говорят жильцы дома на Молодёжной, где произошёл взрыв газа

Хлопок газа произошёл 28 июля в квартире дома по ул. Молодёжной, 37, в Барнауле. В ЧП никто не погиб, но 69-летнюю хозяйку жилья увезли в больницу с ожогами 50% поверхности тела. Кроме того, медпомощь понадобилась ребёнку, который спал в соседней квартире. Осколки стёкол и предметы быта взрывной волной унесло на дорогу и к соседнему дому. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей и теперь вместе с газовыми специалистами выясняют причину случившегося. А жильцы ждут, когда можно будет вернуться домой и заранее ищут себе временный ночлег. Они рассказали корреспонденту amic.ru о своих версиях случившегося и о людях, в квартире которых произошёл взрыв.
"Стены просто нет – ею ребёнка придавило"
Возле подъезда, где случился взрыв, мечется и не находит себе места молодая женщина. Это Ирина, которая живёт через стенку от квартиры, где "рванул" газ. Ей не до общения с журналистами: с тревогой ждёт звонка из травмпункта, куда увезли её семилетнюю дочь. Женщина только показывает фото разрушенной стены: теперь это просто огромная дыра в соседнюю квартиру.
"Утро – естественно, все спали. Кровать девочки прямо у той самой стены. От взрыва она разрушилась, и ребёнка обломками придавило. Ни крови, ничего такого не было. Вроде всё нормально. Шок, скорее всего. Конечно, полстены на маленького ребёнка упало. Но увезли проверить, снимки сделать. Вот, теперь ждём", – рассказывает друг Ирины, Сергей.
Позднее в пресс-службе мэрии сообщили, что у девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Глава Барнаула Вячеслав Франк, прибывший на место ЧП, предложил матери пострадавшей пожить в пункте временного размещения.
"Спасибо, не надо. Не хочется в школе ночевать. Лучше у друзей поживу", – отмахнулась Ирина.
Всего, по оценке мэра, из двух подъездов жилого дома эвакуировали около 120 человек. После строительной экспертизы в администрации города будут решать, кому можно вернуться домой, а кому придётся искать временное пристанище.
"Кошку в руки – и бежать"
"Хорошо, что огня никакого не было. Так бы, наверное, нам тут всем кирдык пришёл", – вздыхает Фаина Алексеевна, которая живёт в соседнем подъезде. И добавляет: испугалась громкого хлопка, но долго не могла понять, что произошло.
"У меня окна выходят на другую сторону. Не на ту, где балкон раскурочило. Проснулась от громкого взрыва. Казалось, весь дом задрожал. Смотрю в окно – ничего. Вышла на улицу – тоже ничего. А уже потом обошла дом и увидела, что там всё выгнуло наружу и стеклом засыпало весь двор. А потом смотрю – женщину пожилую под руки скорая уводит", – рассказывает жительница.
Её соседка, Мария Кузьминична, вообще решила, что упал тополь. Женщина плохо слышит, поэтому не сразу поняла, что произошло. На улицу она вышла только из-за гула сирен.
"Прошлась в соседний двор – а там сплошь стекло. Осколки даже на дорогу улетели. И кухонная утварь повсюду разбросана. Тогда и поняла, что никакой не тополь. Газ рванул", – объясняет женщина.
Теперь соседки ждут, когда к ним приедут родственники. Ведь неизвестно, когда спасатели вновь разрешат вернуться домой. Но уверены, что никто их не выселит – их квартиры не пострадали.
А вот Татьяна (имя изменено), которая живёт двумя этажами ниже взорвавшейся квартиры, очень переживает. На улицу она выбежала в спешке. И не успела проверить, целы ли стены и потолок.
"Я с суток только пришла. Поспала, называется. Бах – хлопок оглушительный. И всё, что было в квартире, подпрыгнуло. А затем – звон битого стекла и вой автомобильных сигнализаций. Я даже подумать ни о чём не успела. Накинула, что было, кошку в руки – и бежать. Очень испугалась, что сейчас дом по кирпичикам сложится вместе со мной. На улице сначала ничего не поняла – в нашем-то дворе ничего нет. А обошла дом – и просто в шок впала. Балкон и окна разворотило. Вот теперь сижу тут, жду, что мне скажут – можно домой или нет. Спать очень хочется", – рассказывает жительница.
"Постоянно курили на балконе"
По словам Татьяны, в квартире, где случился взрыв, жила пожилая пара. Женщине потребовалась госпитализация – сейчас ей оказывают помощь в краевом ожоговом центре. В мэрии сообщили, что у пострадавшей ожоги на 50% поверхности тела. Мужчина серьёзно не пострадал – он в молчаливом шоке сидит в припаркованной к дому машине. Ни журналистам, ни соседям пострадавший ничего не поясняет.
"Я их особо не знаю. Никогда с ними не общалась. Только постоянно замечания делала, что курят на балконе. Постоянно пахнет. Но думаю, это к взрыву никак не относится. Газовики мне сказали, что это всё из-за неисправной старой плиты. Накопился газ и хлопнул от одной искры. Так, что всё выдавило. Хотя всё это предварительно – посмотрим, что в итоге скажут", – объясняет Татьяна.
А Сергей, который приехал забрать мать пострадавшей девочки, уверяет: в подъезде регулярно пахнет газом. И показывает на старушку, которая отстранённо сидит на лавочке. По словам мужчины, всего четыре дня назад в квартире женщины едва не произошло ЧП.
"Ей 80 лет. Живёт одна. Я в подъезд захожу – а там газом просто невозможно пахнет. В итоге пришлось вскрывать квартиру этой бабушки, спасать её. Оказалось, газ был закрыт не до конца. И таких старушек тут много живёт. А теперь вот рвануло", – предположил Сергей.
На это он, кстати, пожаловался и Франку, который вместе со специалистами приехал на место событий. Глава города заверил, что специалисты установят причину в кратчайшие сроки. В доме по ул. Молодёжной, 37, ввели режим ЧС. По словам Франка, это поможет в будущем решить, как именно финансировать ремонт дома и пострадавших квартир.
Комментарии
" установят причину в кратчайшие сроки." То есть уберут всех бабушек забывающих закрывать газ? ) ) ) ) ) хы...
В соседнем доме выгорела квартира на 10 этаже, никого не выселяли. 5 этаж это не первый.
Была бы новостройка треснула б пополам! Там картонное все!
По словам жителей, в подъезде, где случилось ЧП, и раньше пахло газом
Ну нормальные жильцы! Ждали то чего?
Оказалось, газ был закрыт не до конца. И таких старушек тут много живёт
Может таких старушек надо в интернат забирать?
как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой? Рано или поздно это просто должно было произойти.
Несчастные люди... Искренне сочувствую. Надеюсь для пострадавших всё закончится относительно благополучно и без катастрофических последствий!
PS Сам погибай, а котэ спасай!
28.07.2021 14:04
- гость -
как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой?
Можно! Родственнички обьясняют ей или сами покупают ей плиту с газконтролем конфорок и духовки - и фсе будет хорошо.
как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой?
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Вы не поверите, даже в 85 лет автомобиль водят без аварий.
Счаз бизьнесмены активизируются, будут ходить по домам тыщ по 20 пищалки типа сигнализаторы газа продавать. Года 2 назад от них отбоя не было, пришла баба в спецовке выкрутила ручку газа у духовки и давай орать что газом воняет и срочно у нее что то надо купить, хорошо я не далеко от дома был пришел на пинках с лестницы спустил.
газ отключить, бабушек - в дом престарелых
13:36
В новостройке ничего бы не треснуло, там нет газоснабжения, чтобы взорваться. И никаких иных случаев деформации новостроек просто нет на практике. По крайней мере вы таких случаев озвучить не сможете.
а картонные у вас мозги, если считаете нормальным жить в хруще. Да ещё и с газом. Да ещё и со стариками-соседями с деменцией.
14:19
На все случаи расстройств у стариков вы приспособлений не накупите.
14:21
Пора законодательно запретить садиться за руль людям старше 65 лет. Пошёл на пенсию - отдай права.
28.07.2021 14:28
- гость -
А что вы против хрущевок имеете???
Если нормальная хрущевка, то в ней довольно комфортно живется... и это с отдельной кухней, а не так, как сейчас модно, студия...
На все случаи расстройств у стариков вы приспособлений не накупите.
Ну расстройств в наше время и у молодых хватает - то собаку из окна выбросят, то своего ребенка.
Агрессивному
Ну в хрущёвке помещение в 5 квадратов назвать кухней язык не поворачивается. И совмещённый санузел - тоже такое себе удовольствие.
А вообще, вы сравниваете самые дешевые варианты - студии с хрущами. И если в хрущах нормальных планировок нет по определению, то в новостройках студий процентов 20, остальное - норм планировки.
28.07.2021 14:31
- гость -
***
Пора законодательно запретить малолетним ушлёпкам посещать Интернет без справки от психиатра. Нет справки- смотри "Смешарики" по ТВ и не лезь постить дурь.
80% новостроек построены из дерьма и палок,то есть, монолитный каркас, заполнение- газобетон непонятного происхождения, утеплитель- минвата, облицовка- керамогранит.
И кто возьмётся утвекрждлать, что этот "пирог" простоит хотя бы 10 лет без постоянного подтыкания ваты? А хрущи по 50 лет стоят как нровенькие.
Митя, судя по твоему подгоревшему пердаку, тебе скоро наступит пенсия.
Поэтому я понимаю твою любовь к хрущам, посещениям «интернета» по справкам и прочим прелестям соцреализма.
Вот только про новострои ты пальцем в овно попал. Живу в доме постройки 2002 года. То есть два десятилетия. Никаких проблем. В хрущевку же заселяться - только по приговору суда.
28.07.2021 15:05
- гость -
***
Новостройки разные бывают. в 2002 только-только Гатилов начал подниматься, тог8да не было всяких зубников на этом рынке. Тогда, в 2002, нормально (относительно) строили, новостройки нынешние я описал... так что в кал пальцем попала ты, внученька. Покупай трёхслойную бумагу.
28.07.2021 14:04
- гость -
Плита с электроподжигом и газконтролем (включая духовку). И нет проблемы.
Митенька, а упоминание разных громких фамилий придаёт тебе самому значимости?)
И вот эти фамильярности типа «зубники» должно нам дать понять, что ты типа не чужой человек в Стройке?)
Мить, то что ты сторожишь на стройплощадках - это неплохо. Но это не делает тебя специалистом в строительстве. Поэтому не станем твои плевки про качество новостроек принимать во внимание. В конце концов, когда люди обращаются за услугами в банк, они не интересуются мнением банковской поломойки.
Ты, " нормальный" и "бохаты
й" - на какие деньги бабушке купить новостройку, на пенсию что ли? БЕССОВЕСТНЫЙ!!!
можно сделать вывод, что новостройкам газ не страшен, у них минвата вылетит, а каркас не пострадает. жаль, там газа нет
Собака (мопс) лаяла...
Квартира в хлам это хлопок? Будто бочка с забродившим квасом открылась.
28.07.2021 14:21
- гость -
как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой?
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Вы не поверите, даже в 85 лет автомобиль водят без аварий.
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И картошку садят.
И на вопрос: Бабушка, тебе зачем столько? Ты за зиму 4 ведра съедаешь?
Отвечают: Как зачем? Сдадим.
28.07.2021 14:31
- гость -
Пора законодательно запретить садиться за руль людям старше 65 лет. Пошёл на пенсию - отдай права.
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Ты окосел? У меня отцу 75, он много лет уже водит без аварий (ттт). В отличие от молодых балбесов.
28.07.2021 17:02
Z
И картошку садят.
И на вопрос: Бабушка, тебе зачем столько? Ты за зиму 4 ведра съедаешь?
Отвечают: Как зачем? Сдадим.
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Картошку сажают, не садят.
Твоё что ли дело, зачем, кто и сколько сажает картошки?
пищалки типа сигнализаторы газа продавать.
Какие пищалки, вообще стену долбить предлагали! Послали таких пару лет назад.... Вернутся, однако... Ружжжжжо зарядить деду....