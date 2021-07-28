Среда, 28 Июль, 23:18

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,61
€ 86,92
18°


6195232 +22420
Обь
171см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Взрыв газа на ул. МолодежнойОлимпиада в Токио
Новости

"Кошку в руки – и бежать". Что говорят жильцы дома на Молодёжной, где произошёл взрыв газа

, ИА "Амител"
По словам жителей, в подъезде, где случилось ЧП, и раньше пахло газом
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Хлопок газа произошёл 28 июля в квартире дома по ул. Молодёжной, 37, в Барнауле. В ЧП никто не погиб, но 69-летнюю хозяйку жилья увезли в больницу с ожогами 50% поверхности тела. Кроме того, медпомощь понадобилась ребёнку, который спал в соседней квартире. Осколки стёкол и предметы быта взрывной волной унесло на дорогу и к соседнему дому. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей и теперь вместе с газовыми специалистами выясняют причину случившегося. А жильцы ждут, когда можно будет вернуться домой и заранее ищут себе временный ночлег. Они рассказали корреспонденту amic.ru о своих версиях случившегося и о людях, в квартире которых произошёл взрыв.

"Стены просто нет – ею ребёнка придавило"

Возле подъезда, где случился взрыв, мечется и не находит себе места молодая женщина. Это Ирина, которая живёт через стенку от квартиры, где "рванул" газ. Ей не до общения с журналистами: с тревогой ждёт звонка из травмпункта, куда увезли её семилетнюю дочь. Женщина только показывает фото разрушенной стены: теперь это просто огромная дыра в соседнюю квартиру.

"Утро – естественно, все спали. Кровать девочки прямо у той самой стены. От взрыва она разрушилась, и ребёнка обломками придавило. Ни крови, ничего такого не было. Вроде всё нормально. Шок, скорее всего. Конечно, полстены на маленького ребёнка упало. Но увезли проверить, снимки сделать. Вот, теперь ждём", – рассказывает друг Ирины, Сергей.

Позднее в пресс-службе мэрии сообщили, что у девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Глава Барнаула Вячеслав Франк, прибывший на место ЧП, предложил матери пострадавшей пожить в пункте временного размещения.

"Спасибо, не надо. Не хочется в школе ночевать. Лучше у друзей поживу", – отмахнулась Ирина.

Всего, по оценке мэра, из двух подъездов жилого дома эвакуировали около 120 человек. После строительной экспертизы в администрации города будут решать, кому можно вернуться домой, а кому придётся искать временное пристанище.

"Кошку в руки – и бежать"

"Хорошо, что огня никакого не было. Так бы, наверное, нам тут всем кирдык пришёл", – вздыхает Фаина Алексеевна, которая живёт в соседнем подъезде. И добавляет: испугалась громкого хлопка, но долго не могла понять, что произошло.

"У меня окна выходят на другую сторону. Не на ту, где балкон раскурочило. Проснулась от громкого взрыва. Казалось, весь дом задрожал. Смотрю в окно – ничего. Вышла на улицу – тоже ничего. А уже потом обошла дом и увидела, что там всё выгнуло наружу и стеклом засыпало весь двор. А потом смотрю – женщину пожилую под руки скорая уводит", – рассказывает жительница.

Её соседка, Мария Кузьминична, вообще решила, что упал тополь. Женщина плохо слышит, поэтому не сразу поняла, что произошло. На улицу она вышла только из-за гула сирен.

"Прошлась в соседний двор – а там сплошь стекло. Осколки даже на дорогу улетели. И кухонная утварь повсюду разбросана. Тогда и поняла, что никакой не тополь. Газ рванул", – объясняет женщина.

Теперь соседки ждут, когда к ним приедут родственники. Ведь неизвестно, когда спасатели вновь разрешат вернуться домой. Но уверены, что никто их не выселит – их квартиры не пострадали.

А вот Татьяна (имя изменено), которая живёт двумя этажами ниже взорвавшейся квартиры, очень переживает. На улицу она выбежала в спешке. И не успела проверить, целы ли стены и потолок.

"Я с суток только пришла. Поспала, называется. Бах – хлопок оглушительный. И всё, что было в квартире, подпрыгнуло. А затем – звон битого стекла и вой автомобильных сигнализаций. Я даже подумать ни о чём не успела. Накинула, что было, кошку в руки – и бежать. Очень испугалась, что сейчас дом по кирпичикам сложится вместе со мной. На улице сначала ничего не поняла – в нашем-то дворе ничего нет. А обошла дом – и просто в шок впала. Балкон и окна разворотило. Вот теперь сижу тут, жду, что мне скажут – можно домой или нет. Спать очень хочется", – рассказывает жительница.

"Постоянно курили на балконе"

По словам Татьяны, в квартире, где случился взрыв, жила пожилая пара. Женщине потребовалась госпитализация – сейчас ей оказывают помощь в краевом ожоговом центре. В мэрии сообщили, что у пострадавшей ожоги на 50% поверхности тела. Мужчина серьёзно не пострадал – он в молчаливом шоке сидит в припаркованной к дому машине. Ни журналистам, ни соседям пострадавший ничего не поясняет.

"Я их особо не знаю. Никогда с ними не общалась. Только постоянно замечания делала, что курят на балконе. Постоянно пахнет. Но думаю, это к взрыву никак не относится. Газовики мне сказали, что это всё из-за неисправной старой плиты. Накопился газ и хлопнул от одной искры. Так, что всё выдавило. Хотя всё это предварительно – посмотрим, что в итоге скажут", – объясняет Татьяна.

А Сергей, который приехал забрать мать пострадавшей девочки, уверяет: в подъезде регулярно пахнет газом. И показывает на старушку, которая отстранённо сидит на лавочке. По словам мужчины, всего четыре дня назад в квартире женщины едва не произошло ЧП.

"Ей 80 лет. Живёт одна. Я в подъезд захожу – а там газом просто невозможно пахнет. В итоге пришлось вскрывать квартиру этой бабушки, спасать её. Оказалось, газ был закрыт не до конца. И таких старушек тут много живёт. А теперь вот рвануло", – предположил Сергей.

На это он, кстати, пожаловался и Франку, который вместе со специалистами приехал на место событий. Глава города заверил, что специалисты установят причину в кратчайшие сроки. В доме по ул. Молодёжной, 37, ввели режим ЧС. По словам Франка, это поможет в будущем решить, как именно финансировать ремонт дома и пострадавших квартир.

Материалы по теме

 

 

 

Читайте также в сюжете: Взрыв газа на ул. Молодежной
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

28.07.2021 13:18
krash

" установят причину в кратчайшие сроки." То есть уберут всех бабушек забывающих закрывать газ? ) ) ) ) ) хы...

28.07.2021 13:30
- гость -

В соседнем доме выгорела квартира на 10 этаже, никого не выселяли. 5 этаж это не первый.

28.07.2021 13:36
гость

Была бы новостройка треснула б пополам! Там картонное все!

28.07.2021 13:50
- гость -

По словам жителей, в подъезде, где случилось ЧП, и раньше пахло газом

Ну нормальные жильцы! Ждали то чего?

28.07.2021 14:02
гость

Оказалось, газ был закрыт не до конца. И таких старушек тут много живёт

Может таких старушек надо в интернат забирать?

28.07.2021 14:04
- гость -

как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой? Рано или поздно это просто должно было произойти.

28.07.2021 14:16
Митенька ржевский

Несчастные люди... Искренне сочувствую. Надеюсь для пострадавших всё закончится относительно благополучно и без катастрофических последствий!
PS Сам погибай, а котэ спасай!

28.07.2021 14:19
- гость -

28.07.2021 14:04
- гость -
как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой?

Можно! Родственнички обьясняют ей или сами покупают ей плиту с газконтролем конфорок и духовки - и фсе будет хорошо.

28.07.2021 14:21
- гость -

как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой?
---------
Вы не поверите, даже в 85 лет автомобиль водят без аварий.

28.07.2021 14:25
- гость -

Счаз бизьнесмены активизируются, будут ходить по домам тыщ по 20 пищалки типа сигнализаторы газа продавать. Года 2 назад от них отбоя не было, пришла баба в спецовке выкрутила ручку газа у духовки и давай орать что газом воняет и срочно у нее что то надо купить, хорошо я не далеко от дома был пришел на пинках с лестницы спустил.

28.07.2021 14:27
гiсть

газ отключить, бабушек - в дом престарелых

28.07.2021 14:28
- гость -

13:36
В новостройке ничего бы не треснуло, там нет газоснабжения, чтобы взорваться. И никаких иных случаев деформации новостроек просто нет на практике. По крайней мере вы таких случаев озвучить не сможете.
а картонные у вас мозги, если считаете нормальным жить в хруще. Да ещё и с газом. Да ещё и со стариками-соседями с деменцией.

28.07.2021 14:31
- гость -

14:19
На все случаи расстройств у стариков вы приспособлений не накупите.

14:21
Пора законодательно запретить садиться за руль людям старше 65 лет. Пошёл на пенсию - отдай права.

28.07.2021 14:38
Агрессивная Реальность

28.07.2021 14:28
- гость -

А что вы против хрущевок имеете???
Если нормальная хрущевка, то в ней довольно комфортно живется... и это с отдельной кухней, а не так, как сейчас модно, студия...

28.07.2021 14:40
- гость -

На все случаи расстройств у стариков вы приспособлений не накупите.

Ну расстройств в наше время и у молодых хватает - то собаку из окна выбросят, то своего ребенка.

28.07.2021 14:47
- гость -

Агрессивному
Ну в хрущёвке помещение в 5 квадратов назвать кухней язык не поворачивается. И совмещённый санузел - тоже такое себе удовольствие.
А вообще, вы сравниваете самые дешевые варианты - студии с хрущами. И если в хрущах нормальных планировок нет по определению, то в новостройках студий процентов 20, остальное - норм планировки.

28.07.2021 14:52
Митенька ржевский

28.07.2021 14:31
- гость -
***
Пора законодательно запретить малолетним ушлёпкам посещать Интернет без справки от психиатра. Нет справки- смотри "Смешарики" по ТВ и не лезь постить дурь.

28.07.2021 14:56
Митенька ржевский

80% новостроек построены из дерьма и палок,то есть, монолитный каркас, заполнение- газобетон непонятного происхождения, утеплитель- минвата, облицовка- керамогранит.
И кто возьмётся утвекрждлать, что этот "пирог" простоит хотя бы 10 лет без постоянного подтыкания ваты? А хрущи по 50 лет стоят как нровенькие.

28.07.2021 15:05
- гость -

Митя, судя по твоему подгоревшему пердаку, тебе скоро наступит пенсия.
Поэтому я понимаю твою любовь к хрущам, посещениям «интернета» по справкам и прочим прелестям соцреализма.
Вот только про новострои ты пальцем в овно попал. Живу в доме постройки 2002 года. То есть два десятилетия. Никаких проблем. В хрущевку же заселяться - только по приговору суда.

28.07.2021 15:13
Митенька ржевский

28.07.2021 15:05
- гость -
***
Новостройки разные бывают. в 2002 только-только Гатилов начал подниматься, тог8да не было всяких зубников на этом рынке. Тогда, в 2002, нормально (относительно) строили, новостройки нынешние я описал... так что в кал пальцем попала ты, внученька. Покупай трёхслойную бумагу.

28.07.2021 15:17
- гость -

28.07.2021 14:04
- гость -
Плита с электроподжигом и газконтролем (включая духовку). И нет проблемы.

28.07.2021 15:19
- гость -

Митенька, а упоминание разных громких фамилий придаёт тебе самому значимости?)
И вот эти фамильярности типа «зубники» должно нам дать понять, что ты типа не чужой человек в Стройке?)
Мить, то что ты сторожишь на стройплощадках - это неплохо. Но это не делает тебя специалистом в строительстве. Поэтому не станем твои плевки про качество новостроек принимать во внимание. В конце концов, когда люди обращаются за услугами в банк, они не интересуются мнением банковской поломойки.

28.07.2021 15:42
Гость

Ты, " нормальный" и "бохаты
й" - на какие деньги бабушке купить новостройку, на пенсию что ли? БЕССОВЕСТНЫЙ!!!

28.07.2021 15:43
гiсть

можно сделать вывод, что новостройкам газ не страшен, у них минвата вылетит, а каркас не пострадает. жаль, там газа нет

28.07.2021 15:51
Митенька ржевский

Собака (мопс) лаяла...

28.07.2021 16:17
- гость -

Квартира в хлам это хлопок? Будто бочка с забродившим квасом открылась.

28.07.2021 17:02
Z

28.07.2021 14:21
- гость -
как можно 80 летнего человека оставлять одного в квартире с газовой плитой?
---------
Вы не поверите, даже в 85 лет автомобиль водят без аварий.
----------------------

И картошку садят.
И на вопрос: Бабушка, тебе зачем столько? Ты за зиму 4 ведра съедаешь?
Отвечают: Как зачем? Сдадим.

28.07.2021 17:54
- гость -

28.07.2021 14:31
- гость -

Пора законодательно запретить садиться за руль людям старше 65 лет. Пошёл на пенсию - отдай права.
--------------
Ты окосел? У меня отцу 75, он много лет уже водит без аварий (ттт). В отличие от молодых балбесов.

28.07.2021 17:56
- гость -

28.07.2021 17:02
Z

И картошку садят.
И на вопрос: Бабушка, тебе зачем столько? Ты за зиму 4 ведра съедаешь?
Отвечают: Как зачем? Сдадим.
-----------
Картошку сажают, не садят.
Твоё что ли дело, зачем, кто и сколько сажает картошки?

28.07.2021 19:29
Бапппка

пищалки типа сигнализаторы газа продавать.

Какие пищалки, вообще стену долбить предлагали! Послали таких пару лет назад.... Вернутся, однако... Ружжжжжо зарядить деду....

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
22:57
Барнаульское "Динамо" обыграло омский "Иртыш" и вышло в 1/64 Кубка России 0
22:30
Первый канал закрыл шоу с Ксенией Собчак из-за низких рейтингов 0
21:58
Рабочие закончили укреплять перекрытия в квартире после хлопка газа в Барнауле 0
21:29
В Роспотребнадзоре заявили об активной мутации коронавируса в последние полгода 0
20:58
Сборные России по баскетболу 3х3 взяли две серебряные медали 0
20:28
Жительница Алтайского края решила обвинить своего любовника в изнасиловании после ссоры 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 28 июля 0
19:42
Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей на школьников раньше срока 0
19:20
Песков ответил на вопрос о сроках поставки иностранных вакцин в Россию 0
18:51
Около пяти миллионов рублей направят на восстановление квартир в доме на Молодёжной, 37 1
18:36
В России предложили создать отдельные вагоны метро для женщин 4
18:12
Три новых школы построят в Барнауле и Бийске по поручению Владимира Путина 1
17:57
Смертность от коронавируса в мире выросла на 21% за неделю 0
17:42
Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр 3
17:26
Новосибирец покончил с собой в стрелковом клубе во время занятий 4
17:07
Россияне стали тратить больше денег на топливо 1
16:58
Чиновники приехали искать незаконную свалку снега под Новосибирском летом 5
16:38
ГИБДД ищет свидетелей двух ДТП в Барнауле, участники которых скрылись 0
16:23
Десятая часть барнаульских компаний стали работать экологично 0
16:05
Более 22,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 2
15:49
Компания S7 запускает собственный лоукостер 2
15:32
Ростуризм продлил продажу путёвок в рамках кешбэка до 31 августа 0
15:16
Жительница Алтайского края подняла закладку с наркотиками и попалась полиции 5
15:01
"Право пяти заявлений". В СФУ рассказали об изменении правил подачи документов 0
14:51
Чилийский журналист заявил о "клейме мошенников", которое висит на российских спортсменах 8
14:36
Мотоциклист без прав пострадал в ДТП с УАЗом в Горном Алтае 0
14:21
Здание иконописной мастерской выставили на продажу в Бийске 0
14:10
Общее число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 61 тысячу 17
13:52
Свыше 50 млн рублей выделили на капремонт отделения горбольницы № 12 в Барнауле 5
13:43
58 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за прошедшие сутки 1
13:32
Около 15 млн рублей направили на капремонт и строительство объектов образования на Алтае 1
13:17
Число банкротов в Сибири за полгода выросло в два раза 0
13:06
"Кошку в руки – и бежать". Что говорят жильцы дома на Молодёжной, где произошёл взрыв газа 30
12:57
Пожарные показали последствия взрыва газа в барнаульской многоэтажке 6
12:44
Лимоны оказались самым подешевевшим продуктом в России за год 2
12:32
"Так с людьми нельзя": Миронов пообещал защитить частный сектор Барнаула от сноса 15
12:17
Режим ЧС введут на территории, где произошёл взрыв газа в Барнауле 7
12:03
В педагогическом университете назвали сроки окончания приёма документов 0
11:48
Пассажирский автобус заблокировал трамвайные пути в Барнауле 8
11:35
Кофе может резко подорожать в России в августе 11
11:22
Всё, что известно на данный момент о взрыве газа в многоэтажном доме в Барнауле 7
11:17
Хозяйку квартиры в Барнауле, где взорвался газ, отвезли в больницу с 50% ожогов тела 2
11:09
При взрыве газа на улице Молодежной в Барнауле пострадала семилетняя девочка 6
10:54
Вячеслав Франк рассказал, как помогут жителям дома в Барнауле, где взорвался газ 22
10:40
Взрыв газа на улице Молодёжной в Барнауле. Фото с места событий 11
10:32
"Так жить нельзя": Миронов рассказал Томенко о катастрофе с качеством воды на Алтае 15
10:19
Медведь напал на группу туристов в Красноярском крае 7
10:12
Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажном доме в Барнауле 9
09:59
Лечитесь на дому. В Минздраве рассказали, как в Алтайском крае работает плановая медпомощь 16
09:45
Коттедж обанкротившегося холдинга выставили на продажу в Барнауле 2
09:31
Хлопок газа произошёл в многоквартирном жилом доме в Барнауле 15
09:17
Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года 19
09:01
В барнаульском посёлке Южном на весь день отключили горячую воду 2
08:45
Умер бывший барабанщик и сооснователь группы Slipknot 6
08:29
Критика журналистов и эфиры в Instagram. Чем запомнился министр образования Костенко 33
08:14
Минздрав планирует проработать новые меры по борьбе с курением 12
08:02
День отца. Минтруд предложил ввести в России ещё один праздник 11
07:51
В пригородных поездах Алтайского края проводят рейды по масочному режиму 2
07:39
В Госдуме предложили способ снижения цен на нефть в России 5
07:18
"До ума не довели". Барнаульцы более 15 лет живут с заброшенным спортцентром во дворе 11
07:01
В Парке спорта проведут открытую тренировку для детей по летнему биатлону 0
06:51
Что нельзя делать в День Крещения Руси 16
06:39
Неизвестная история. Редкие фото Первой мировой войны 4
06:20
Отставки, COVID и вакцинация: о чём за три часа Томенко рассказал журналистам 0
06:02
Небольшие дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 28 июля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.