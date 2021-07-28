"Кошку в руки – и бежать". Что говорят жильцы дома на Молодёжной, где произошёл взрыв газа

Хлопок газа произошёл 28 июля в квартире дома по ул. Молодёжной, 37, в Барнауле. В ЧП никто не погиб, но 69-летнюю хозяйку жилья увезли в больницу с ожогами 50% поверхности тела. Кроме того, медпомощь понадобилась ребёнку, который спал в соседней квартире. Осколки стёкол и предметы быта взрывной волной унесло на дорогу и к соседнему дому. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей и теперь вместе с газовыми специалистами выясняют причину случившегося. А жильцы ждут, когда можно будет вернуться домой и заранее ищут себе временный ночлег. Они рассказали корреспонденту amic.ru о своих версиях случившегося и о людях, в квартире которых произошёл взрыв.

"Стены просто нет – ею ребёнка придавило"

Возле подъезда, где случился взрыв, мечется и не находит себе места молодая женщина. Это Ирина, которая живёт через стенку от квартиры, где "рванул" газ. Ей не до общения с журналистами: с тревогой ждёт звонка из травмпункта, куда увезли её семилетнюю дочь. Женщина только показывает фото разрушенной стены: теперь это просто огромная дыра в соседнюю квартиру.

"Утро – естественно, все спали. Кровать девочки прямо у той самой стены. От взрыва она разрушилась, и ребёнка обломками придавило. Ни крови, ничего такого не было. Вроде всё нормально. Шок, скорее всего. Конечно, полстены на маленького ребёнка упало. Но увезли проверить, снимки сделать. Вот, теперь ждём", – рассказывает друг Ирины, Сергей.

Позднее в пресс-службе мэрии сообщили, что у девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Глава Барнаула Вячеслав Франк, прибывший на место ЧП, предложил матери пострадавшей пожить в пункте временного размещения.

"Спасибо, не надо. Не хочется в школе ночевать. Лучше у друзей поживу", – отмахнулась Ирина.

Всего, по оценке мэра, из двух подъездов жилого дома эвакуировали около 120 человек. После строительной экспертизы в администрации города будут решать, кому можно вернуться домой, а кому придётся искать временное пристанище.

"Кошку в руки – и бежать"

"Хорошо, что огня никакого не было. Так бы, наверное, нам тут всем кирдык пришёл", – вздыхает Фаина Алексеевна, которая живёт в соседнем подъезде. И добавляет: испугалась громкого хлопка, но долго не могла понять, что произошло.

"У меня окна выходят на другую сторону. Не на ту, где балкон раскурочило. Проснулась от громкого взрыва. Казалось, весь дом задрожал. Смотрю в окно – ничего. Вышла на улицу – тоже ничего. А уже потом обошла дом и увидела, что там всё выгнуло наружу и стеклом засыпало весь двор. А потом смотрю – женщину пожилую под руки скорая уводит", – рассказывает жительница.

Её соседка, Мария Кузьминична, вообще решила, что упал тополь. Женщина плохо слышит, поэтому не сразу поняла, что произошло. На улицу она вышла только из-за гула сирен.

"Прошлась в соседний двор – а там сплошь стекло. Осколки даже на дорогу улетели. И кухонная утварь повсюду разбросана. Тогда и поняла, что никакой не тополь. Газ рванул", – объясняет женщина.

Теперь соседки ждут, когда к ним приедут родственники. Ведь неизвестно, когда спасатели вновь разрешат вернуться домой. Но уверены, что никто их не выселит – их квартиры не пострадали.

А вот Татьяна (имя изменено), которая живёт двумя этажами ниже взорвавшейся квартиры, очень переживает. На улицу она выбежала в спешке. И не успела проверить, целы ли стены и потолок.

"Я с суток только пришла. Поспала, называется. Бах – хлопок оглушительный. И всё, что было в квартире, подпрыгнуло. А затем – звон битого стекла и вой автомобильных сигнализаций. Я даже подумать ни о чём не успела. Накинула, что было, кошку в руки – и бежать. Очень испугалась, что сейчас дом по кирпичикам сложится вместе со мной. На улице сначала ничего не поняла – в нашем-то дворе ничего нет. А обошла дом – и просто в шок впала. Балкон и окна разворотило. Вот теперь сижу тут, жду, что мне скажут – можно домой или нет. Спать очень хочется", – рассказывает жительница.

"Постоянно курили на балконе"

По словам Татьяны, в квартире, где случился взрыв, жила пожилая пара. Женщине потребовалась госпитализация – сейчас ей оказывают помощь в краевом ожоговом центре. В мэрии сообщили, что у пострадавшей ожоги на 50% поверхности тела. Мужчина серьёзно не пострадал – он в молчаливом шоке сидит в припаркованной к дому машине. Ни журналистам, ни соседям пострадавший ничего не поясняет.

"Я их особо не знаю. Никогда с ними не общалась. Только постоянно замечания делала, что курят на балконе. Постоянно пахнет. Но думаю, это к взрыву никак не относится. Газовики мне сказали, что это всё из-за неисправной старой плиты. Накопился газ и хлопнул от одной искры. Так, что всё выдавило. Хотя всё это предварительно – посмотрим, что в итоге скажут", – объясняет Татьяна.

А Сергей, который приехал забрать мать пострадавшей девочки, уверяет: в подъезде регулярно пахнет газом. И показывает на старушку, которая отстранённо сидит на лавочке. По словам мужчины, всего четыре дня назад в квартире женщины едва не произошло ЧП.

"Ей 80 лет. Живёт одна. Я в подъезд захожу – а там газом просто невозможно пахнет. В итоге пришлось вскрывать квартиру этой бабушки, спасать её. Оказалось, газ был закрыт не до конца. И таких старушек тут много живёт. А теперь вот рвануло", – предположил Сергей.

На это он, кстати, пожаловался и Франку, который вместе со специалистами приехал на место событий. Глава города заверил, что специалисты установят причину в кратчайшие сроки. В доме по ул. Молодёжной, 37, ввели режим ЧС. По словам Франка, это поможет в будущем решить, как именно финансировать ремонт дома и пострадавших квартир.