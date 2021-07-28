Хозяйку квартиры в Барнауле, где взорвался газ, отвезли в больницу с 50% ожогов тела

Жительницу жилого дома по ул. Молодёжной, 37, в квартире которой утром 28 июля взорвался газ, доставили в больницу. У неё ожог 50% поверхности тела. Об этом журналистам рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк.
По его словам, 69-летнюю женщину доставили в краевой ожоговой центр Алтайского края. Также из-за хлопка газа пострадала девочка, проживающая в соседней квартире. Её госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Здоровью ребёнка, по словам мэра, ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.
Сейчас на месте работают специалисты, которые должны установить причину взрыва. Из дома эвакуировали около 120 жильцов двух подъездов.
Комментарии
Здоровью ребёнка, по словам мэра, ничего не угрожает.
я бы понял фразу "по словам медиков" ....а чего стоит слово мэра? Он имеет медобразование? Или просто передастом работает, пиарится?
Видимо, не почувствовала запаха и включила конфорку...