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Хозяйку квартиры в Барнауле, где взорвался газ, отвезли в больницу с 50% ожогов тела

, ИА "Амител"
Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Жительницу жилого дома по ул. Молодёжной, 37, в квартире которой утром 28 июля взорвался газ, доставили в больницу. У неё ожог 50% поверхности тела. Об этом журналистам рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк.

По его словам, 69-летнюю женщину доставили в краевой ожоговой центр Алтайского края. Также из-за хлопка газа пострадала девочка, проживающая в соседней квартире. Её госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Здоровью ребёнка, по словам мэра, ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.

Сейчас на месте работают специалисты, которые должны установить причину взрыва. Из дома эвакуировали около 120 жильцов двух подъездов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.07.2021 12:04
krash

Здоровью ребёнка, по словам мэра, ничего не угрожает.

я бы понял фразу "по словам медиков" ....а чего стоит слово мэра? Он имеет медобразование? Или просто передастом работает, пиарится?

28.07.2021 12:05
- гость -

Видимо, не почувствовала запаха и включила конфорку...

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