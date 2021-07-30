Жительница Барнаула рассказала, как при взрыве газа ребёнка завалило камнями

Фото: instagram.com/savi_rina
Жительница барнаульского дома № 37 на улице Молодёжной, в котором случился хлопок бытового газа, рассказала о том, как её дочь завалило камнями.
"На твоих глазах рушится стена... И камнями заваливает спящего ребёнка... А ты просто не знаешь, что делать – ждать огня? Ползти? Кричать? – написала горожанка на своей странице в Instagram. – Я старалась не испугать её ещё больше... Дрожал голос, тряслись руки и ноги... Она по камням лезла мне навстречу и плакала от страха и боли".
К счастью, обошлось без тяжёлых травм. Когда женщина узнала, что с её дочерью все в порядке, она нервно рассмеялась.
Владелица разрушенной взрывом квартиры благодарна спасателям, медикам, газовикам и полицейским за проявленное искреннее сочувствие в первые моменты после ЧП.
Жительница Барнаула утверждает, что это не первая утечка газа в доме. По её словам, всего за неделю до этого вызывали газовиков.
"Приехал тот же дядечка очень испуганный. А он не виноват. Он сделал тогда всё правильно. Рвануло рядом. В соседнем подъезде", – уточнила горожанка.
Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома. Следователи возбудили уголовное дело.
Комментарии
Не камни — кирпичи
Проверка газового оборудования в домах должна проходить бесплатно!
У многих людей денег хватает только на еду. Вот и стараются "уйти" от проверок, что бы хоть немного сэкономить!
30.07.2021 14:47
- гость -
Проверка газового оборудования в домах должна проходить бесплатно!
У многих людей денег хватает только на еду. Вот и стараются "уйти" от проверок, что бы хоть немного сэкономить!
Да всё там с газовым оборудованием хорошо, залило на плите водой газ вот и всё.