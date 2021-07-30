Жительница Барнаула рассказала, как при взрыве газа ребёнка завалило камнями

Фото: instagram.com/savi_rina

Жительница барнаульского дома № 37 на улице Молодёжной, в котором случился хлопок бытового газа, рассказала о том, как её дочь завалило камнями.

"На твоих глазах рушится стена... И камнями заваливает спящего ребёнка... А ты просто не знаешь, что делать – ждать огня? Ползти? Кричать? – написала горожанка на своей странице в Instagram. – Я старалась не испугать её ещё больше... Дрожал голос, тряслись руки и ноги... Она по камням лезла мне навстречу и плакала от страха и боли".

К счастью, обошлось без тяжёлых травм. Когда женщина узнала, что с её дочерью все в порядке, она нервно рассмеялась.

Владелица разрушенной взрывом квартиры благодарна спасателям, медикам, газовикам и полицейским за проявленное искреннее сочувствие в первые моменты после ЧП.

Жительница Барнаула утверждает, что это не первая утечка газа в доме. По её словам, всего за неделю до этого вызывали газовиков.

"Приехал тот же дядечка очень испуганный. А он не виноват. Он сделал тогда всё правильно. Рвануло рядом. В соседнем подъезде", – уточнила горожанка.

Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома. Следователи возбудили уголовное дело.