Пенсионерка, пострадавшая при взрыве газа в Барнауле, скончалась в больнице

Пострадавшая от взрыва газа в барнаульской пятиэтажке на улице Молодёжной, 37, скончалась в реанимации. Информацию подтвердили amic.ru в региональном СУ СКР.

Напомним, что от взрыва пострадала 69-летняя женщина, которая получила ожоги 50% тела. Пенсионерка находилась в тяжёлом состоянии в ожоговом центре Алтайского края. Также из-за хлопка газа травмы получила девочка, проживающая в соседней квартире.

Как отметили в Следкоме, несмотря на это, дело всё равно будет квалифицировано по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

Напомним, 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.

На месте происшествия побывал глава города Вячеслав Франк, а на территории дома могли ввести режим ЧС. Власти выделят деньги на ремонт пострадавших квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.