На территории дома по адресу Молодёжная, 37, где утром 28 июля произошёл взрыв газа, введут режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В ближайшее время в Железнодорожном районе пройдёт заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации по адресу ул. Молодёжная, 37. Границей зоны ЧС определена территория дома, где произошёл хлопок. После результатов обследования здания будем оперативно принимать решения об оказании помощи и содействия жителям дома", – сказал Вячеслав Франк.
Ранее глава города рассказал, что около 120 жителей двух подъездов временно эвакуировали из-за того, что на стене дома после взрыва появилась небольшая трещина.
Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.
Комментарии
тянут время, застройщики дерутся, кто будет на этом месте строить?)) полюбому уже просто думают куда жильцов то деть, мешаются. бабкиб косить надо, строить надо. место хорошее.
Режим ЧС введут на территории, где произошёл взрыв газа в Барнауле
А на территории, где коронавирус подорвал прибытие скорой помощи?
А почему за того по чьей вине произошёл взрыв отвечает бюджет города ? Почему этот засланец не отвечает своими деньгами перед пострадавшими? И что это за хлопок от которого вылетают стены?.
28.07.2021 12:20
krash
Ну ваши рассуждения основываются на посылке "дом снесут", которая ничем не подтверждается
почему у хлопка есть взрывная волна?
должна быть хлопковая или хлопушечная!
28.07.2021 12:48
горожанин
А почему за того по чьей вине произошёл взрыв отвечает бюджет города ?
Вот мне тоже интересно - если бы газ взорвался в частном доме и пошла трещина по стене, тоже бы администрация вокруг прыгала или тогда это личное дело жильцов? В чем разница - и там, и там все в собственности граждан.
28.07.2021 14:00
- гость -
Что именно в собственности граждан? Стена, кирпичи, окно, земля под домом, сам дом? Там ничего нет в собственности граждан, только воздух внутри квартиры.