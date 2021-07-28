Режим ЧС введут на территории, где произошёл взрыв газа в Барнауле

На территории дома по адресу Молодёжная, 37, где утром 28 июля произошёл взрыв газа, введут режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В ближайшее время в Железнодорожном районе пройдёт заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации по адресу ул. Молодёжная, 37. Границей зоны ЧС определена территория дома, где произошёл хлопок. После результатов обследования здания будем оперативно принимать решения об оказании помощи и содействия жителям дома", – сказал Вячеслав Франк.

Ранее глава города рассказал, что около 120 жителей двух подъездов временно эвакуировали из-за того, что на стене дома после взрыва появилась небольшая трещина.

Напомним, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.