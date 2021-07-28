Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажном доме в Барнауле

Мэр Барнаула Вячеслав Франк взял на личный контроль вопрос о хлопке газа, который произошёл сегодня утром в многоквартирном жилом доме по ул. Молодёжной, 37. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии. Там же поделились подробностями инцидента.

"Происшествие произошло в подъезде дома № 3, квартира № 78, около 9 утра. Есть двое пострадавших – пожилая женщина и девочка, они госпитализированы. На место оперативно выехали службы МЧС, скорой помощи, управление ГОЧС Барнаула", – говорится в сообщении.

На месте работают глава Барнаула Вячеслав Франк, а также замглавы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский и глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.