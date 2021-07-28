Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажном доме в Барнауле

Мэр Барнаула Вячеслав Франк взял на личный контроль вопрос о хлопке газа, который произошёл сегодня утром в многоквартирном жилом доме по ул. Молодёжной, 37. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе мэрии. Там же поделились подробностями инцидента.
"Происшествие произошло в подъезде дома № 3, квартира № 78, около 9 утра. Есть двое пострадавших – пожилая женщина и девочка, они госпитализированы. На место оперативно выехали службы МЧС, скорой помощи, управление ГОЧС Барнаула", – говорится в сообщении.
На месте работают глава Барнаула Вячеслав Франк, а также замглавы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский и глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.
Комментарии
На месте работают глава Барнаула Вячеслав Франк, а также замглавы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский и глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.
И чем они там работают - завалы разгребают или газопровод проверяют?
Оценивают ситуацию.
"Хлопок" - это сильно. Переходим на язык Эзопа? То сообщение о том, что псих угрожал спрыгнуть с балкона с ребенком, требуют удалить как содержащее информацию о способах суицида, то "хлопок", после которого люди в больнице. Видимо, 11 сентября в Штатах тоже был хлопок?
11 сентября- это ответ мусульман на хищническую политику сша.
28.07.2021 10:20
- гость -
Языки чешут и умные лица делают...
Единственные, кто там РАБОТАЮТ это МЧС и скорая! Остальные имитируют бурную деятельность, особенно чиновники администрации!
Видимо, 11 сентября в Штатах тоже был хлопок?
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жесткая посадка
28.07.2021 10:38
- гость -
"Хлопок" - это сильно. Переходим на язык Эзопа? То сообщение о том, что псих угрожал спрыгнуть с балкона с ребенком, требуют удалить как содержащее информацию о способах суицида, то "хлопок", после которого люди в больнице. Видимо, 11 сентября в Штатах тоже был хлопок?
Это не язык Эзопа, а - Новояз. Знать надо.