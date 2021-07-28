При взрыве газа на улице Молодежной в Барнауле пострадала семилетняя девочка

Семилетняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в квартире дома на ул. Молодежной в Барнауле, получила травмы при обрушении стены, ее госпитализировали. Об этом сообщили в краевом СУ СКР. Также в больницу доставили 69-летнюю женщину.
Сейчас следственные органы проводят доследственную проверку по факту случившегося, идет осмотр места происшествия. Предварительная причина взрыва — неисправное газовое оборудование.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении.
В региональной прокуратуре добавили, что прокурор Железнодорожного района выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что о хлопке газа в доме по адресу Молодёжная, 37, стало известно утром 28 июля. Ситуацию взял на контроль глава Барнаула Вячеслав Франк.
Комментарии
хлопок он такой хлопок
Сколько захребетников то на одном фото!
"Возможная причина произошедшего- неисправное газовое оборудование", не обязательно! Могли забыть про кастрюльку или чайник на плите. Закипело, полилось через край, потухло пламя, а плита не оборудована автоматикой слежения за наличием пламени. Вот и итог.
28.07.2021 11:12
- гость -
"Возможная причина произошедшего- неисправное газовое оборудование", не обязательно! Могли забыть про кастрюльку или чайник на плите. Закипело, полилось через край, потухло пламя, а плита не оборудована автоматикой слежения за наличием пламени. Вот и итог.
Скорее всего, так и было
28.07.2021 11:12
- гость -
А такая, наверное, стоит в несколько раз дороже
1112 Респект.