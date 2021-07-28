При взрыве газа на улице Молодежной в Барнауле пострадала семилетняя девочка

Семилетняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в квартире дома на ул. Молодежной в Барнауле, получила травмы при обрушении стены, ее госпитализировали. Об этом сообщили в краевом СУ СКР. Также в больницу доставили 69-летнюю женщину.

Сейчас следственные органы проводят доследственную проверку по факту случившегося, идет осмотр места происшествия. Предварительная причина взрыва — неисправное газовое оборудование.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении.

В региональной прокуратуре добавили, что прокурор Железнодорожного района выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что о хлопке газа в доме по адресу Молодёжная, 37, стало известно утром 28 июля. Ситуацию взял на контроль глава Барнаула Вячеслав Франк.