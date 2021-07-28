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При взрыве газа на улице Молодежной в Барнауле пострадала семилетняя девочка

, ИА "Амител"
Следователи проводят доследственную проверку, также инцидентом заинтересовалась прокуратура
Фото: СК по Алтайскому краю

Фото: СК по Алтайскому краю

Семилетняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в квартире дома на ул. Молодежной в Барнауле, получила травмы при обрушении стены, ее госпитализировали. Об этом сообщили в краевом СУ СКР. Также в больницу доставили 69-летнюю женщину.

Сейчас следственные органы проводят доследственную проверку по факту случившегося, идет осмотр места происшествия. Предварительная причина взрыва — неисправное газовое оборудование.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении.

В региональной прокуратуре добавили, что прокурор Железнодорожного района выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов. 

Напомним, что о хлопке газа в доме по адресу Молодёжная, 37, стало известно утром 28 июля. Ситуацию взял на контроль глава Барнаула Вячеслав Франк.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.07.2021 11:06
гость

хлопок он такой хлопок

28.07.2021 11:06
АБОРИГЕН

Сколько захребетников то на одном фото!

28.07.2021 11:12
- гость -

"Возможная причина произошедшего- неисправное газовое оборудование", не обязательно! Могли забыть про кастрюльку или чайник на плите. Закипело, полилось через край, потухло пламя, а плита не оборудована автоматикой слежения за наличием пламени. Вот и итог.

28.07.2021 11:32
- гость -


28.07.2021 11:12
- гость -

"Возможная причина произошедшего- неисправное газовое оборудование", не обязательно! Могли забыть про кастрюльку или чайник на плите. Закипело, полилось через край, потухло пламя, а плита не оборудована автоматикой слежения за наличием пламени. Вот и итог.

Скорее всего, так и было

28.07.2021 11:39
Виктор

28.07.2021 11:12
- гость -

А такая, наверное, стоит в несколько раз дороже

28.07.2021 12:21
- гость -

1112 Респект.

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