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Дом на улице Молодёжной в Барнауле не станут переводить на электроплиты после взрыва газа

, ИА "Амител"
В управляющей компании объяснили такое решение
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульскую пятиэтажку на ул. Молодёжной, 37, где произошел взрыв газа 28 июля, не будут переводить на электроплиты, поскольку питающий кабель в доме на это попросту не рассчитан. Об этом "Толку" рассказал замдиректора УК "Городской департамент ЖКХ" Михаил Гиндин.

По его словам, чтобы перевести дом на электроплиты, необходимо полностью переделывать его проект, получать техническое разрешение у "Горэлектросети" и вводить в эксплуатацию новый кабель, который справится с такой нагрузкой. Кроме того, добавляет Гиндин, в этом случае в доме также придётся менять и проводку, что тоже очень недёшево.

Замдиректора заверил, что пятиэтажка после инцидента с газом вполне пригодна для проживания. В квартире, где случился хлопок, управляющая компания установила подпорки под плиты перекрытия, которые вскоре заменит городской комитет ЖКХ. Жильцы смежной квартиры, в которой обрушилась стена, выехали из неё до тех пор, пока стену не восстановят, добавил он.

Собеседник издания рассказал и о том, что женщина, пострадавшая при взрыве газа, в этом доме не жила, а ухаживала за братом. В краевом Минздраве отметили, что она по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, но есть и "положительная динамика".

Напомним, утром 28 июля в Барнауле произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома. Следователи возбудили уголовное дело.

Читайте также в сюжете: Взрыв газа на ул. Молодежной
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.08.2021 11:18
- гость -

По его словам, чтобы перевести дом на электроплиты, необходимо полностью переделывать его проект, получать техническое разрешение у "Горэлектросети" и вводить в эксплуатацию новый кабель, который справится с такой нагрузкой.

ага
и кроме того снижать цену электроэнергии с 4,50 до 3,67 руб/кВт ч
а горэлектросети оно это надо...

5.08.2021 11:21
- гость -

А какой смысл переводить на электроплиты? Взрыв же уже произошел.

5.08.2021 11:30
- гость -

Некоторых требуется учить как обращаться и с электроплитой.По крайней мере некоторое время.

5.08.2021 11:50
- гость -

У нас это последний дом с использованием газовых плит остался? Остальные все уже перевели на электроплиты???

5.08.2021 12:02
- гость -

сжижиный газ получается гораздо дороже чем электроплита

5.08.2021 12:22
Виктор

5.08.2021 11:50
- гость -

Ну если один дом не стали, то с сотней домов и подавно не станут возиться

5.08.2021 13:15
САДОВОД

А горите вы все синим пламенем, ответили жильцам. Мы вас не просили родиться и поселиться там.

5.08.2021 16:54
Електрик

Там не только вводной кабель менять придется, а так же стоячные провода в подъездах и делать отдельную проводку для плиты на кухню в каждой квартире, а так же устанавливать дополнительные автоматы для электроплит, помимо того из-за увеличения нагрузки может понадобиться замена силового трансформатора на подстанции от которой дом запитан, в общем полная реконструкция электроснабжения дома и стоить это будет не дешево.

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