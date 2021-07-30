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Новости

В алтайском Диагностическом центре откроют пункт вакцинации от ковида

, ИА "Амител"
Он начнёт работу с 2 августа
Фото: instagram.com/dcak22/

Фото: instagram.com/dcak22/

В Барнауле станет ещё на один пункт вакцинации больше. С 2 августа желающих поставить вакцину от коронавируса будут принимать в Диагностическом центре Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Instagram.

"Теперь жители региона могут поставить прививку (на данный момент вакцина – "Спутник V"), обратившись в учреждение, – уточнили в медцентре. – Запись на вакцинацию производится только очно в регистратуре Диагностического центра в окне № 9 и будет открыта с 2 августа".

При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты. К прививке не допускают людей с признаками ОРВИ и несовершеннолетних.

Ранее открыли первый крупный мобильный пункт вакцинации. Он работает на базе торгового центра "Геомаркет" по адресу пр. Ленина, 154а, корпус 1, 2 этаж. Часы работы – с 10:00 до 19:00 без выходных.

Крупные пункты вакцинации отличаются от тех, которые работают сейчас, мощностью и количеством медиков, чтобы сразу несколько желающих могли поставить прививку, не дожидаясь очереди.

По словам врачей, главная задача пункта – сокращение очередей на прививки в поликлиниках и освобождение времени для качественного оказания плановой помощи.

Напомним, что 27 июля в Алтайском крае началась обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий населения.

На сегодняшний день в Барнауле работает три пункта мобильной вакцинации: рядом с торгово-развлекательными центрами "Весна" (ул. Малахова, 86в) и "Волна" (ул. Власихинская, 65), а также у ТРЦ "Галактика". 

Ранее были закрыты точки вакцинации на пл. Спартака и автовокзале из-за низкого спроса. Поставить прививку в действующих пунктах можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2021 09:00
гость

Там так народу куча. Не очень понятно в чем проблема добавить кабинетов в поликлиниках и записывать туда через Госуслуги на конкретное время, чтобы очередей не было

30.07.2021 09:00
- гость -

ЕР заботится о гражданах. Ура, товарищи!

30.07.2021 09:02
- гость -

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