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Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края

, ИА "Амител"
Об этом сообщила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

В Алтайском крае введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Об этом объявили в пятницу, 23 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом у губернатора Виктора Томенко.

Работодатели обязаны будут привить около 60% сотрудников. В случае несоблюдения постановления, пояснила Пащенко, предусмотрена административная ответственность. Ожидается, что эти меры позволят привить около 174 тысяч человек. Она также добавила, что медицинские организации готовы к дополнительной нагрузке.

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.

Как пояснила Пащенко, первый компонент прививки сотрудники этих отраслей должны сделать до 22 августа. Второй – до 19 сентября.

Отметим, что аналогичные меры по борьбе с пандемией на данный момент принятые почти в 40 регионах страны.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.07.2021 14:59
- гость -

Оповестил сотрудников о том что пойдут в отпуск без содержания.
Молодые воинственно против прививок. Их выбор.
Мне как руководителю ничего не остается иного.

23.07.2021 14:59
- гость -

Эта вакцина не про наше благополучие!

23.07.2021 15:02
- гость -

23.07.2021 14:59
- гость -
Остается вам только понести существенные убытки и благополучно закрыться. Ваш выбор.

23.07.2021 15:02
- гость -

слушай Ирина, а ты ответственность за негативные последствия от этой жыжы на себя берёшь? Отвечать будешь потом перед теми кому вред принесёт?!?!?!?! Или как всегда всё шитокрытить будете?!?!?!

23.07.2021 15:03
Morena

На сайте прав АК нет информации

23.07.2021 15:05
- гость -

Где текст приказа, Амик??

23.07.2021 15:05
Гость

Как оповестил? Как приказ напишешь, так сразу преступником станешь, пусть по незнанию... Но факт. А преступникам место в тюрьме!

23.07.2021 15:06
- гость -

23.07.2021 15:02
- гость -
Миллионы уже сделали прививку ( в т.ч. и я) пока никакого вреда.А вот кто будет отвечать за мор от этой заразы?Тот, кто резко против вакцинации, или снова власть?

23.07.2021 15:06
ГОСТЬ

Номера постановления ни где нет, идите лесом

23.07.2021 15:07
- гость -

23.07.2021 15:02
- гость -
жи- ши- пиши через И.
Хотя ты-ж неграмотная, тебе не объяснить.

23.07.2021 15:07
- гость -

16 минут назад, источник: ТАСС
Мурашко: итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021 — началу 2022 года, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчеты. <…> По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал, по «Ковиваку», — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Мурашко подчеркнул, что объем обследований и наблюдений колоссален.
«И я очень признателен врачебному сообществу за высокую культуру информирования нас о протекании поствакцинальных периодов. Я очень благодарен и всем тем, кто ведет дневники самонаблюдения [после вакцинации]. Практически 30 с лишним процентов привившихся ведут дневники самонаблюдения», — заметил министр.

23.07.2021 15:09
- гость -

23.07.2021 15:05
Гость
Что за поток сознания... Вы сами то поняли, что наваяли?

23.07.2021 15:09
- гость -

А если между прививками словить вирус или в течении 40 дней после второй есть гарантия, что тяжелой формы не будет и есть ли ответственность за то что если будет и в каком именно размере?!?!?!? А если легким в результате хана вы новые на замену поставите?!?!?! А если начнётся тромбоз или какое повреждение сосудов - или так задумано?!?!?!?!

23.07.2021 15:10
- гость -


23.07.2021 15:02
- гость -
Остается вам только понести существенные убытки и благополучно закрыться. Ваш выбор.

Или продолжать работать, а штрафы, выписываемые организации и руководителю, делить на непривитых умников

23.07.2021 15:12
- гость -

Будем увольняться...
Или отпуск без содержания с оплатой вчёрную.

23.07.2021 15:13
- гость -

23.07.2021 15:10
- гость -
из личного опыта. Вот поверьте, как раз непривитые и будут пахать за всех привитых, пока те в больнице на кислороде лежат. У нас в отделе именно так.

23.07.2021 15:30
- гость -

ну хоть в отпуск схожу

23.07.2021 15:31
гость

Рабочим производственных предприятий не надо прививаться

23.07.2021 15:32
гость

Так в отпуск без содержания можно и без этого указа уйти

23.07.2021 15:33
гость

Да, как вариант, не желающих прививаться директор может формально отправить в отпуск, реально, если они нужны, будут работать за зарплату в конверте. Если у директора есть возможность платить в конверте. И если никто не стуканет, а то директор сядет

23.07.2021 15:34
САДОВОД

подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко

Распоряжение такого уровня подписывать санитарным врачом определено конституцией или каким-то законом?
А она несёт какую-либо ответственность за это подписание?

23.07.2021 15:35
гость

Номера постановления нет, может опять фейк? Завтра опровергнут

23.07.2021 15:38
гость

эти меры позволят привить около 174 тысяч человек

7 % населения края. То есть ни о чем. Больше крика

23.07.2021 15:38
- гость -

23.07.2021 15:13
- гость -

Не свисти!

23.07.2021 15:40
- гость -

23.07.2021 15:33
гость

И стуканут, и сядет. Если ума нет, а если есть, то мудрить так не будет.

23.07.2021 15:40
гость

7 % населения края

А 93 % могут ходить не привитыми. То есть ничего не изменится

23.07.2021 15:55
Страшна

Они не понимают. Наверно им всего 10 годиков.

23.07.2021 16:00
- гость -

Уважаемая, Ирина Пащенко!
Если Вы вводите обязательную вакцинацию,то предоставьте все имеющиеся вакцины к наличию, а не только Спутник!!!!

23.07.2021 16:02
- гость -

23.07.2021 14:59
- гость -
Молодые воинственно против прививок.

Странно, молодежь обычно грамотная, а у вас какие-то дегроды, наверное труд у них тупой физический.

23.07.2021 16:04
- гость -

23.07.2021 16:00
- гость -
Так их уже 4 штуки!И вроде как все в наличии.Все 4 собираетесь вколоть?

23.07.2021 16:08
- гость -

23.07.2021 16:02
- гость -
Грамотная то грамотная, но они всегда против.Еще и потому, что считают, что их эта болячка не коснется.

23.07.2021 16:11
- гость -

23.07.2021 16:02
- гость -

Молодые воинственно против прививок.

Странно, молодежь обычно грамотная, а у вас какие-то дегроды, наверное труд у них тупой физический

Как раз наоборот- умный человек понимает, что до конца не изученную фигню не стоит использовать особенно на себе да когда ещё ответственность за последствия на себя брать прививальщики никак не хотят да ещё где сплошная политика завязана да уши торчат всяких надувальщиков!

23.07.2021 16:20
- гость -

не хотите вакцинироваться - валите уже в лес, спокойней без вас будет

23.07.2021 16:30
- гость -

23.07.2021 16:20
- гость -
не хотите вакцинироваться - валите уже в лес, спокойней без вас будет

Хотим, но нечем, шмурдяк испытывать на себе без ответственности не предлагать!

23.07.2021 16:38
Гость

Хотим, но нечем, шмурдяк испытывать на себе без ответственности не предлагать!

Сынок,когда тебя под аппарат ивл положат-доктор тоже гарантии не даст. Или откажешься?

23.07.2021 16:40
- гость -

Сейчас наоборот молодёжь понимает, что идёт война на сокращение численности населения и не хочет прививаться шмурдяком, а пожилые помнят благодатные советские прививки, но не понимают волчью сущность издыхающего капитализма.
Сталинской вакциной и я бы привился в первых рядах!

23.07.2021 16:41
- гость -

Это не глупость молодёжи, а тотальное недоверие к власти!

23.07.2021 16:46
гость

Написать и я могу что угодно. Где ссылка на постановление. На официальном сайте ничего нет. Когда увидим постановление, тогда и подумаем.

23.07.2021 16:54
гость

27 июля должны увидеть. Если это не фейк

23.07.2021 16:59
- гость -

23.07.2021 16:38
Гость
Хотим, но нечем, шмурдяк испытывать на себе без ответственности не предлагать!

Сынок,когда тебя под аппарат ивл положат-доктор тоже гарантии не даст. Или откажешься?

Дак я туда не хочу, а гарантию, что привившись туда не попаду никто не даёт! Вдруг ваш шмурдяк наоборот действие вируса увеличит? Вы же про это не в курсе. А может в курсе?

И схренали ты взял, что я сынок. Тут скорее ты сам Сынок!

23.07.2021 17:09
- гость -

23.07.2021 16:59
- гость -

Дак я туда не хочу, а гарантию, что привившись туда не попаду никто не даёт! Вдруг ваш шмурдяк наоборот действие вируса увеличит? Вы же про это не в курсе. А может в курсе?

А никто гарантию и не даст. Гамалея и TEVA это же единоверцы или не так? Что у них там в толмуте написано про приход мошиаха? Кто должен остаться, с избранниками, только обслуга, остальные лишние? Им не место в новом дивном мире? Атсразенеку вот запретили умные люди у себя, а гамалеевский "шмурдяк" та-же астразенека. А тут какаято странная насильственная обязаловка, и нет бы КовиВаком хоть, а н не... чем будут прививать спутником да?

23.07.2021 17:19
- гость -

23.07.2021 16:04
Так их уже 4 штуки!И вроде как все в наличии.Все 4 собираетесь вколоть?
————————-
Ну так поинтересуйся, чудище, какая вакцина есть в АК, информация в доступе.

23.07.2021 17:27
- гость -

23.07.2021 17:09
- гость -

Лечить голову! Срочно!

23.07.2021 17:45
- гость -

23.07.2021 16:59
- гость -

Значит ума не нажил.

23.07.2021 17:56
- гость -

23.07.2021 17:45
- гость -
Значит ума не нажил

Не нажил как раз тот кто продолжает доверять завравшимся!

23.07.2021 19:26
гость

Что-то в перечне отраслей, подлежащих вакцинации, не увидел МинЗдрава.
Это случайно?

23.07.2021 20:20
Илон Маск

Давайте разрешим импортные вакцины. У человека должен быть выбор. Но почему то не хотят наши власти... И после этого рассказывают, что думают о нашем здоровье. Бла бла

23.07.2021 20:40
Пионер

На вакцину очередь три недели.... очередной идиотизм от вити и его команды

23.07.2021 21:14
Океана

23.07.2021 20:40
Пионер
Вчера сделали первую прививку в ТЦ Весна абсолютно без очереди и без предварительной записи.

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