Алтайские власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей края

В Алтайском крае введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Об этом объявили в пятницу, 23 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом у губернатора Виктора Томенко.

Работодатели обязаны будут привить около 60% сотрудников. В случае несоблюдения постановления, пояснила Пащенко, предусмотрена административная ответственность. Ожидается, что эти меры позволят привить около 174 тысяч человек. Она также добавила, что медицинские организации готовы к дополнительной нагрузке.

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.

Как пояснила Пащенко, первый компонент прививки сотрудники этих отраслей должны сделать до 22 августа. Второй – до 19 сентября.

Отметим, что аналогичные меры по борьбе с пандемией на данный момент принятые почти в 40 регионах страны.