В Барнауле закрыли пункт вакцинации на автовокзале

С 20 июля в Барнауле временно закрывают пункт вакцинации на автовокзале из-за низкого спроса желающих прививаться на этой площадке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.
"О возобновлении работы этого пункта сообщат дополнительно. Сейчас Министерство здравоохранения Алтайского края рассматривает варианты открытия дополнительных пунктов вакцинации, удобных жителям региона", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на сегодня в прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций региона. В районах края работают 25 передвижных ФАПов, а для жителей крупных городов есть пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.
В Барнауле можно привиться в зданиях ТРЦ "Волна", ТРЦ "Весна" и ТРЦ "Галактика" с 10:00 до 19:30 ежедневно. В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ "Ривьера" с 12:00 до 19:30 в будни и с 11:00 до 19:30 – в выходные.
По данным Минздрава, за прошлую неделю в крае привились более 38 тысяч человек – это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период июня. На 19 июля в регионе прививаются 436 224 человека, из них курс вакцинации уже завершили (поставили оба компонента) 309 684 человека.
Комментарии
Мне интересно, как можно ставить прививку человеку, который не прошел обследование у врача и даже не видя его карточку медицинскую?
На Автовокзале люди бывают проездом, и не могут быть уверены, что окажутся там же для постановки второй порции.
А вот если бы открыли пункт вакцинации, например, в какой-нибудь гимназии, то информация о том, что можно привиться без очередей, распространилась бы среди жителей ближайшей части города, и люди бы пошли
Да, еще говорили, что врач подбирает индивидуально более подходящую вакцину.
Прежде чем открывать на автовокзале,следовало подумать- селянин перед отъездом ставит прививку и катит в деревню. На вторую прививку ему опять на вокзал? Дб! (с)
ты сам дб... Вторая прививка всем ставится в своей поликлинике
Причем любая
А в гимназии нет сертифицированного по антиковидной прививке кабинета.
20.07.2021 08:48
- гость -
Потому что пандемия это война. Уже умерло в мире 4 000 000 человек (это официально). Не официально я думаю 20 000 000. На войне тебя ранят тоже будешь говорить - интересно почему у меня карточку не спрашивают?
20.07.2021 09:18
Лукашенко
О как же у вас мозги загажены....Вы бы фантастику почитали что ли , там например 1984
20.07.2021 08:48
- гость -
можно
20.07.2021 09:18
Лукашенко
Молодой человек, а что Вы знаете о войне? По книжкам и боевикам? Вы хоть служили в армии или под маминой юбкой отсиделись? Не надо приводить пример того, чего не знаешь!!!
20.07.2021 09:18
Лукашенко
Каждый год в мире умирает примерно 50 000 000, а рождается 150 000 000. Для кого ваши цифры?
20.07.2021 09:11
- гость -
Светило,а кто в деревню (и какую) отправит второй компонент вакцины?
И второе-прививка ставится в той поликлинике,от которой работал мобильный пункт. Не надо мне про "свою поликлинику" втирать, плавали-знаем!
Неужели?Эта прививка разве не регистрируется в цифровом виде,на тех же Госуслугах?
20.07.2021 09:18
Лукашенко
У человека могут быть противопоказания к прививке. Сам человек этого может не знать, а медик в такой забегаловке и подавно. В данном случае прививка навредит, а не поможет!
Да, и выключите телевизор, он на вашу психику плохо действует. Погуляйте лучше по свежему воздуху. Это полезнее!
20.07.2021 09:45
то 09:40
Сходи в передвижной и потом вторую поставь о регистрации на Госуслугах. Расскажешь другим, я это уже проходил.
20.07.2021 09:13
- гость -
В Гимназии нет, а в торговых центрах есть?
20.07.2021 08:48
- гость -
Мне интересно, как можно ставить прививку человеку, который не прошел обследование у врача и даже не видя его карточку медицинскую?
Тут всё дело в преследуемой цели. И явно им совершенно похрену что будет с привитым. Там скорее всего какая-то иная цель.
20.07.2021 09:37
- гость -
Это все игра цифрами. Смерть 50 млн в полутаромиллиардном Китае погрешность. А смерть даже миллиона сибиряков катастрофична так как плотность населения ужасно низкая и грозит потерей этих территорий. Даже если будут умирать только глубоко пожилые люди, то возможно молодежь не будет удерживаться за счет семейных связей.
за неделю привились 38тыс, это примерно 5,5тыс в день.
А раньше писали что сейчас по 8-9тыс в день ставят.
Эх... опять статистику не согласовали
20.07.2021 09:32 - гость
Мозги загажены у вас. Ковид косит целыми семьями. У меня пожилые знакомые люди два брата в одном доме с супругами за полгода по очереди умерли друг друга хороня
В советское время работяги мотали клей БФ на сверло и пили выделяемый технический спирт. А сейчас боятся укольчик поставить.
Вот и любители разматывать и пить технический спирт подтянулись, своим примером наглядно показывая, что такое отложенный побочный эффект. Вроде сразу кони не двинули, но чердак теперь свистит конкретно.
В Гимназии нет, а в торговых центрах есть?
Прививки ставятся не в ТЦ, а в мобильном пункте. Он сертифицирован.
из-за низкого спроса желающих прививаться на этой площадке
Дошло, что идиотизм, забирать медиков из поликлиник, где очереди на прививку, еще больше увеличивая очередь и предлагать части этой очереди переместиться на вокзал. Долго доходило. Может и с торговыми центрами дойдет. Разберитесь с очередями в поликлиниках, больше от вас ничего не надо. Откройте в поликлиниках, где очереди, дополнительный кабинеты, за счет медиков, сидящих в ТЦ.
В Галактике пункт находится в помещении ТЦ, а не на улице
20.07.2021 11:14
- гость -
У меня есть Госуслуги, но первую еще в мае поставила в мобильном пункте, там же сразу выдали талон на вторую прививку в 14-ю поликлинику с указанием даты и времени. А на Госуслугах уже через несколько часов появилась информация о сделанной прививке. После второй вакцинации в тот же день на Госуслугах появился Сертификат на двух языках, с QR кодом. Предельно просто!
Вы правы - кто хочет привиться, находит возможности, кто не хочет - ищет отговорки.
20.07.2021 10:37
Лукашенко
В советское время работяги мотали клей БФ на сверло и пили выделяемый технический спирт. А сейчас боятся укольчик поставить.-----------------------......овно нации, сиречь интеллигенция, лакала этого пойла поболее работяг, правда в отличии от них оттопыривала мизинчик.
Вторая прививка всем ставится в своей поликлинике
вранье. в 11 часов поставил там же где и первую. на работе.
А в гимназии нет сертифицированного по антиковидной прививке кабинета.
а зачем он нужен? салфетки спиртовые, шприцы, ампулы - все стерильные.
20.07.2021 11:38
- гость -
Вам повезло,уже упорядочилось. Я в феврале делал первую в пп- они про вторую промычали " по месту жительства". Госуслуги ещё не работали,записался на вторую по горячей по месту жительства,но когда пришёл-оказалось надо в ту,что первую ставила. Пришлось выяснять довольно нервно.
как можно ставить прививку человеку, который не прошел обследование у врача и даже не видя его карточку медицинскую?
а мне интересно сколько вам лет? думаю, что не более 25. если же вам больше, то у вас провалы в памяти раз вы не помните как в советские годы в школах ставили прививки без обследований и без карточек.
20.07.2021 11:51
- гость -
Но сейчас мы живём в XXI веке, когда уже неприлично, как в нашем детстве, выносить на подносе веер шприцов, заранее наполненных медсестра знает чем, и можно цивильно привиться, сдав необходимые анализы и убедившись что тебе ставят именно ту вакцину, за которой ты пришёл
Re: а мне интересно сколько вам лет? думаю, что не более 25. если же вам больше, то у вас провалы в памяти раз вы не помните как в советские годы в школах ставили прививки без обследований и без карточек.
в школах , если и ставили, то проверенными вакцинами, а не экспериментальным препаратом... и всегда был медосмотр перед этим и были медотводы, даже у школьников
сдав необходимые анализы
Беременный? Или не знаешь свои хронические,от которых есть отвод? Или на халяву провериться решил?
и всегда был медосмотр перед этим
ога. щас прям. на первом уроке заходила классуха и говорила на 2/3/4/5 уроке всем явиться в актовый зал на прививку. вот и весь медосмотр.