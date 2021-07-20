В Барнауле закрыли пункт вакцинации на автовокзале

С 20 июля в Барнауле временно закрывают пункт вакцинации на автовокзале из-за низкого спроса желающих прививаться на этой площадке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

"О возобновлении работы этого пункта сообщат дополнительно. Сейчас Министерство здравоохранения Алтайского края рассматривает варианты открытия дополнительных пунктов вакцинации, удобных жителям региона", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на сегодня в прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций региона. В районах края работают 25 передвижных ФАПов, а для жителей крупных городов есть пункты вакцинации внутри и возле торговых центров.

В Барнауле можно привиться в зданиях ТРЦ "Волна", ТРЦ "Весна" и ТРЦ "Галактика" с 10:00 до 19:30 ежедневно. В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ "Ривьера" с 12:00 до 19:30 в будни и с 11:00 до 19:30 – в выходные.

По данным Минздрава, за прошлую неделю в крае привились более 38 тысяч человек – это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период июня. На 19 июля в регионе прививаются 436 224 человека, из них курс вакцинации уже завершили (поставили оба компонента) 309 684 человека.