В Барнауле открывают еще четыре мобильных комплекса вакцинации

Четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса начнут работу в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

Три из них откроются уже 14 июля. Они будут работать рядом с торгово-развлекательными центрами "Весна" (ул. Малахова, 86 В) и "Волна" (ул. Власихинская, 65), а также на Барнаульском автовокзале (пл. Победы, 12).

Еще один мобильный комплекс, где можно будет поставить прививку от ковида, откроют 15 июля на площадке у ТРЦ "Галактика".

Пройти вакцинацию в них можно ежедневно с 10:00 до 20:00. Предварительная запись не требуется. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Напомним, 24 июня в Барнауле на площади Спартака начал работу ещё один мобильный комплекс вакцинации. Он принимает желающих поставить вакцину с 8 до 20 часов.

На такой график перевели все прививочные кабинеты, а также мобильный прививочный пункт возле торгового центра "Праздничный" (ул. Балтийская, 16). Власти рассчитывают, что так они справятся с удвоившимся потоком пациентов.