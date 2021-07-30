Житель Алтайского края спилил пять сосен и попался полиции

В Быстроистокском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже пяти сосен в Боровлянском участковом лесничестве. О незаконной рубке правоохранителям сообщили местные жители.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что около двух недель назад 36-летний житель села Акутиха спилил деревья и на машине ГАЗ-52 вывез их на территорию лесозаготовительного предприятия. Там он распилил древесину на плахи и затем продал жителю Бийска.

Материальный ущерб от действий лесоруба составил более 14 тысяч рублей. В качестве доказательств у мужчины изъяли бензопилу, автомобиль и спилы деревьев. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.