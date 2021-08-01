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Такой день. Поиски пропавшей девочки и отмена торжеств в честь Дня ВДВ

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 1 августа
Фото: vk.com/la_altay

Фото: vk.com/la_altay

В Бийском районе продолжаются поиски 12-летней сельчанки, которая 31 июля на велосипеде выехала по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеноводск, но до пункта назначения так и не добралась. Обнаружены велосипед и вещи пропавшей, которые находились на берегу реки Бии в полутора километрах от двухколёсного транспортного средства.

Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросу торговли в неустановленных местах в районе рынка Докучаево. Глава города поручил администрации района и профильным комитетам проработать варианты по обустройству точек для торговли.

В Барнауле из-за коронавируса не будут массово отмечать День ВДВ. В связи с риском заражения коронавирусом десантников призвали с 11:00 до 18:00 прийти к мемориалам и возложить цветы и тем самым почтить память погибших защитников Отечества, а затем "встретить этот праздничный день в кругу самых дорогих людей, семьи и близких друзей".

Вячеслав Франк провёл выездное совещание в школе № 84, чтобы проверить готовность учреждения к новому учебному году. Он напомнил, что для подготовки образовательных организаций к 1 сентября из городского бюджета выделено более 162 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Небольшую скульптуру медведя с надписью "Рубцовск" установили на вершине Эльбруса. Фигуру на гору доставил Александр Дорнов, который совершил восхождение на один из высочайших пиков Земли в составе группы горных туристов. По его словам, фигура очень понравилась путешественникам. Они обещали охранять объект.

1 августа в Барнауле состоялось торжественное открытие Сквера десантников. Глава города Вячеслав Франк отметил, что Сквер десантников станет любимым местом у жителей Барнаула, а начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян отметил, что власти выбрали для сквера одно из лучших мест в городе.

Здание костёла Римско-католической церкви в самом центре Барнаула (проспект Ленина, 44), где много лет располагалась аптека, планируют отреставрировать. На восстановление объекта руководство церкви планирует выделить, только на первом этапе, около 70 миллионов рублей. Работы могут продлиться около пяти лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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