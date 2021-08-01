Празднование Дня ВДВ в Барнауле отменили из-за коронавируса

В Барнауле из-за коронавируса не будут массово отмечать День ВДВ. Об этом сообщили в Союзе ветеранов Афганистана.
"В связи с принятием дополнительных мер по защите населения на территории Алтайского края от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, принято решение не подвергать опасности наши семьи, наших родных и близких, самостоятельно в этом году, с 11:00 до 18:00 прийти к мемориалам, возложить цветы и тем самым почтить память погибших защитников Отечества Алтайского края, затем встретить этот праздничный день в кругу самых дорогих людей, семьи и близких друзей", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Барнауле могут отменить празднование Дня города. Пока мероприятия планируются, но из-за ухудшения эпидобстановки их могут отменить.
Комментарии
сейчас бОльшая часть полицейских на завтра взяли отгулы по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья...)))
чтобы не штрафовать (арестовывать) пьяное полосатое быдло
"пьяное полосатое быдло" Родину защищает, а ты прыщавая гнида по клаве стучишь и умника из себя корчишь
Завтра подойди к любому и в лицо скажи, тебя сразу научат Родину любить и за слова отвечать!
1.08.2021 15:37
док
типичный представитель Войск Дяди Васи не забудь завтра нырнуть в фонтан, а то голову напечёт
пьяное полосатое быдло" Родину защищает
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От кого?
А синева уже сегодня расплескалась.
А у нас разве не набережная Оби центр праздника?
а что за праздник то завтра?
Короче собираетесь, но без официальных лиц.
комментаторам , не ведитесь на явную провокацию этого ....... такие как он из за угла стреляли в своих чтобы угодить тому кто даст поесть т попить....
"пьяное полосатое быдло" Родину защищает
Родину защищают десантники. Празднуют они не мешая другим. А пьяное полосатое быдло можно завтра будет увидеть во всей красе. Такие же граждане, как с планеты q или обочечники. И не стоит тебе примазываться к десантникам, когда ты пьяное полосатое быдло
1.08.2021 16:47
- гость -
вооот адекватный комментарий
люто плюсую
Как выражаются комментаторы вот именно «эти» люди потом если что, первыми пойдут вас защищать, также как и все колхозники которые ещё пока реально пашут и кормят нас с вами, на них держится страна, если что
Алкашня в трауре.
Как выражаются комментаторы вот именно «эти» люди потом если что, первыми пойдут вас защищать, также как и все колхозники которые ещё пока реально пашут и кормят нас с вами, на них держится страна, если что
Если что, то большинство комментаторов пойдут тебя защищать, добровольно или нет. Но это не повод вести себя как быдло. А ты останешься тыгыдыкать наманикюренным пальчиком по клавиатуре, строча сводки полей, да яйки в колхозе воровать будешь. Десантников с праздником. Мужики, держите марку, не опускайтесь до вэдэвэшников.