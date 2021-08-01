Празднование Дня ВДВ в Барнауле отменили из-за коронавируса

В Барнауле из-за коронавируса не будут массово отмечать День ВДВ. Об этом сообщили в Союзе ветеранов Афганистана.

"В связи с принятием дополнительных мер по защите населения на территории Алтайского края от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, принято решение не подвергать опасности наши семьи, наших родных и близких, самостоятельно в этом году, с 11:00 до 18:00 прийти к мемориалам, возложить цветы и тем самым почтить память погибших защитников Отечества Алтайского края, затем встретить этот праздничный день в кругу самых дорогих людей, семьи и близких друзей", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Барнауле могут отменить празднование Дня города. Пока мероприятия планируются, но из-за ухудшения эпидобстановки их могут отменить.