Марина Абросимова, известная как певица МакSим, пришла в себя. Об этом сообщает Mash со ссылкой на представителей артистки.

Врачи отключили её от аппарата ЭКМО. Теперь она дышит при помощи кислородной маски.

Динамика положительная, пневмония на стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, восстанавливается. Из него откачивают всё меньше жидкости.

Когда у МакSим есть настроение, она смотрит телевизор. Для того чтобы певица не скучала, медицинский персонал иногда возит её по больнице на инвалидной коляске.

Напомним, что певицу госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение лёгких составляло около 40%. Через несколько дней ей стало хуже, 25 июня у Марины Абросимовой обнаружили более 70% поражения лёгких и низкую сатурацию. Врачи ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.