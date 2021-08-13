Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев вместе с главой Сибирского сельсовета Первомайского района Олегом Борониным и замдиректора Новоалтайского завода энергетического оборудования Евгением Куксиным посетили несколько предприятий по производству котельного оборудования в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду".

Как выяснилось в ходе встреч, большинство предприятий наукограда, производящих котельное оборудование, образовалось на обломках котельного завода. Сегодня от прежнего наследия осталось немного. Даже система наставничества, поддерживавшая когда-то высокий уровень молодых специалистов, даёт сбои. На это в беседе с Александром Терентьевым посетовал директор компании Олег Дёмин. С его слов, после средних специальных образовательных учреждений часто приходят ребята, абсолютно не подготовленные к реальным условиям труда. Между тем рабочих не хватает, особенно по узким специальностям, таким как сверловщик, токарь и др. Даже электросварщики, если не работают в сложившихся бригадах, часто "мигрируют" на Север, в поисках более высокого заработка. На бийских предприятиях – производителях котельного оборудования средняя зарплата превышает 30 тысяч рублей.

После разговора с представителями других предприятий Александр Терентьев пришёл к выводу, что недавнее резкое подорожание металла – это ещё одна попытка правительства переложить издержки государства на плечи потребителей. При этом зарплаты простых рабочих в два раза не выросли.

Также алтайский думец познакомился с литейным производством в Бийске. Оказалось, что в наукограде, благодаря новой технологии, отливают высокоточные детали для котельного оборудования, не нуждающиеся в дальнейшей механической обработке. Зарплата у бийских литейщиков может достигать 50 тысяч рублей в месяц, но рабочих всё равно часто не хватает. Кстати, в разговоре с депутатом бийчан интересовали вопросы повышения пенсионного возраста (для тяжёлых условий труда это может быть критично) и инициатива партии СРЗП "Справедливый базовый доход". Александр Терентьев заверил, что законопроекты будут выставлены на голосование в Госдуму сразу же после выборов и формирования нового состава парламента.