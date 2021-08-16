В Москве рассматривают кандидатуру нового министра природы Алтайского края

Новым главой Минприроды Алтайского края, скорее всего, станет временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Андрей Стрелковский. Краевое правительство одобрило его кандидатуру, а теперь её рассматривают в Москве, пишет "Политсибру".

Стрелковский был назначен врио главы ведомства чуть более месяца назад, а теперь его кандидатуру утверждают на федеральном уровне.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина в сентябре 2020 года. Он занимал должность министра природных ресурсов и экологии Алтайского края с 20 декабря 2017 года.

Начальник управления природных ресурсов Лариса Казанцева заняла пост врио ведомства, но позднее отказалась от него.