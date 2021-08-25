"Динамо-Барнаул" всухую проиграло воронежскому "Факелу"

Футболисты барнаульского "Динамо" на своём поле уступили воронежскому "Факелу". Матч группового турнира розыгрыша Кубка России состоялся 25 августа на домашнем стадионе алтайской команды и завершился поражением хозяев со счётом 0:2.

Оба мяча побывали в воротах Богдана Карюкина в первом тайме. На 14-й минуте отличился Артём Кулишев. А перед свистком на перерыв после розыгрыша штрафного подачу с фланга замкнул Кирилл Суслов.

На 75-й минуте динамовцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Максим Ерусланов. В итоге до финального свистка счёт не изменился и барнаульцы проиграли – 0:2.

Второй матч группового этапа Кубка России "Динамо" проведёт 22 или 23 сентября против представителя РПЛ ФК "Нижний Новгород". Эта встреча также должна состояться в Барнауле.