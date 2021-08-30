Мотоциклист и пассажир пострадали при столкновении с легковушкой в Горном Алтае

Двое человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла в Чемальском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария случилась 29 августа около 20:35 в селе Чемал на улице Чемальской.

"Предварительно установлено, что 45-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2103, при осуществлении манёвра "поворот налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Racer Enduro RC200 под управлением 21-летнего жителя села Кызыл-Озек, движущегося во встречном направлении прямо", – говорится в сообщении.

Водителя и 19-летнего пассажира мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

В отношении автомобилиста возбудили дело об административное нарушении по статье "Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения". Кроме того, протокол завели и на байкера: он управлял мотоциклом, не имея водительских прав.