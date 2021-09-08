Приставы забрали у барнаульца иномарку за долги по алиментам

Сотрудники отдела судебных приставов краевой столицы возбудили исполнительное производство в отношении жителя Барнаула, сообщили amic.ru в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю.

Мужчина может лишиться дорогостоящего автомобиля из-за задолженности по алиментам. В рамках разбирательства на иномарку, которая принадлежит неплательщику, наложили арест.

Машину передали на ответственное хранение хозяину, однако он решил продать авто по заниженной цене, но не успел.

Судебные приставы в рамках акции "Собери ребёнка в школу" нашли арестованное транспортное средство на парковке рядом с одним из барнаульских торговых центров. Автомобиль изъяли.

В случае если долг в размере 300 тысяч рублей не будет выплачен в течение 10 дней, автомобиль передадут на реализацию в счёт погашения задолженности.