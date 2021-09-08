Приставы забрали у барнаульца иномарку за долги по алиментам

Сотрудники отдела судебных приставов краевой столицы возбудили исполнительное производство в отношении жителя Барнаула, сообщили amic.ru в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю.
Мужчина может лишиться дорогостоящего автомобиля из-за задолженности по алиментам. В рамках разбирательства на иномарку, которая принадлежит неплательщику, наложили арест.
Машину передали на ответственное хранение хозяину, однако он решил продать авто по заниженной цене, но не успел.
Судебные приставы в рамках акции "Собери ребёнка в школу" нашли арестованное транспортное средство на парковке рядом с одним из барнаульских торговых центров. Автомобиль изъяли.
В случае если долг в размере 300 тысяч рублей не будет выплачен в течение 10 дней, автомобиль передадут на реализацию в счёт погашения задолженности.
Комментарии
Сейчас уже можно заключать соглашения об уплате алиментов в твёрдой денежной сумме, когда сумма перестаёт зависеть от дохода
Автомобиль как средство уплаты алиментов.
уже можно заключать соглашения можно но нереально, не все соглашаются
Еще есть вариант (у нас так) в суде заявляется что алименты составляют 1/2 от прожиточного минимума в регионе в месяц на ребенка. Стабильная сумма.
А за ЖКХ когда будут забирать? Полстраны не платят, а всем пользуются.
Между новым мостом и КП периодически стоит их тарантас с камерой и должникам лучше сделать незапланированную поездку в Леруа.
8.09.2021 07:50
Виктор
Давным-давно можно. Но "отцы" предпочитают устраиваться на минималку и платить сакраментальные три тысячи. При этом рассказывая, что их, бедных, обирают и "бывшая" жирует на алименты)
8.09.2021 09:25
- гость -
Каждый случай уникален, и вы с Виктором оба правы.
Если бы рпистава работали с оплатами так же как с забиранием имущества. 19 августа оплатил задолженность по непринадлежащему мне штрафу, за проданный авто. до сих пор не могу достучаться, вишу в базе должников. Не работает служба. Бардак полнейший. В гаи подтверждают, что долгов нет, а пристава друг на друга перекидывают, ни кто ничего не видит, но в базе так и горит фамилия. и кнопка "оплатить". Дурдом.
так сложилось, что не так давно развелись с супругой после 14 лет брака в котором родилось по любви два прекрасных мальчугана, и вот даже мысли у меня не возникало как-то их обделить в плане алиментов ведь это мои дети которых я сильно люблю, ну объясните мне как, на них можно экономить?
8.09.2021 11:12
фома
так сложилось, что не так давно развелись с супругой после 14 лет брака в котором родилось по любви два прекрасных мальчугана, и вот даже мысли у меня не возникало как-то их обделить в плане алиментов ведь это мои дети которых я сильно люблю, ну объясните мне как, на них можно экономить?
Останешься без работы, поищешь её несколько месяцев, в итоге устроишься где ЗП самому бы с голоду не сдохнуть - вот тогда мы продолжим эти тему с тобой.
8.09.2021 12:16
- гость -
Забавный вы. То есть если у вас есть лишнее, то и ребенка можно покормить, если захочется. А если денег мало - то ребенок это, так сказать, роскошь и можно оставить его без еды. Интересно, что с матерью такой подход не прокатывает - какая бы ни была зп, будь добра обуть, одеть и накормить. Никого не волнует.
8.09.2021 11:12
фома
Вот женишься повторно, появятся дети, сам все поймешь без обьяснений.
Интересно, что с матерью такой подход не прокатывает - какая бы ни была зп, будь добра обуть, одеть и
Ну почему же - можно отдать ребенка отцу и самой платить алименты.
8.09.2021 12:26
- гость -
8.09.2021 12:16
- гость -
Забавный вы. То есть если у вас есть лишнее, то и ребенка можно покормить, если захочется. А если денег мало - то ребенок это, так сказать, роскошь и можно оставить его без еды. Интересно, что с матерью такой подход не прокатывает - какая бы ни была зп, будь добра обуть, одеть и накормить. Никого не волнует.
А ели тому кто работает на еду хватать не будет - он с голу помрёт и ребёнок тогда в принцыпе ничё не увидит!!!!!! Ты лучше пыне с его шайкой вопрос задай почему у нас так трудно найти работу бывает с нормальной ЗП ?!?!?! А маме надобыло думать головой прежде чем мамой становиться - а получится ли ей ребёнка содержать при самом хреновом раскладе???