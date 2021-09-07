Такой день. Дорожающее жильё в Барнауле и школьник, которого подожгли сверстники

Стоимость квадратного метра квартир в Барнауле перевалила за 100 тысяч рублей. Эксперты говорят, что алтайская столица по дороговизне жилья уже почти приблизилась к Новосибирску.

В Горняке подросток в шутку облил бензином и поджёг 14-летнего друга. Ребёнка госпитализировали с ожогами 50% тела. Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура взяла его расследование на контроль.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что его любимый отдых – сплав на рафтах. Особенно министр любит этим заниматься на Алтае.

95-летнюю жительницу Барнаула вакцинировали от коронавируса. Решение поставить прививку женщина объяснила тем, что не хочет снова оказаться в больнице, вдали от близких.

В мэрии попросили барнаульцев не приходить на День города на площадь Сахарова, чтобы посмотреть концерт и салют, которых из-за пандемии всё равно не будет. Сэкономленные на празднике деньги власти направят на нужды отрасли культуры краевого центра.

Прокуратура занялась водителем маршрутки, который не дал выйти школьнику на нужной остановке. Мальчика тогда вырвало в салоне.