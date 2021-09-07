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Такой день. Дорожающее жильё в Барнауле и школьник, которого подожгли сверстники

, ИА "Амител"
Главное за 7 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Стоимость квадратного метра квартир в Барнауле перевалила за 100 тысяч рублей. Эксперты говорят, что алтайская столица по дороговизне жилья уже почти приблизилась к Новосибирску.

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Прокуратура занялась водителем маршрутки, который не дал выйти школьнику на нужной остановке. Мальчика тогда вырвало в салоне.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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